Jindřichův Hradec - Sedmé kolo hokejové II. ligy nabídlo jindřichohradeckým fandům pěknou podívanou. Vajgar hostil Řisuty a obě mužstva se snažila o aktivní hokej. Zápas plný zvratů dopadl lépe pro jihočeský celek, který zvítězil 4:3.

Hokejisté Vajgaru doma zdolali Řisuty. | Foto: Lucie Hunalová

Řisuty přijely do Hradce s vizitkou týmu, jenž má v soutěži druhou nejproduktivnější ofenzívu, ale také hodně gólů dostává. Od hostů se tedy očekával útočný způsob hokeje, což se potvrdilo. Domácí KLH Vajgar se přizpůsobil, takže bylo nač koukat.

Od prvních chvil se střídaly ataky na obou stranách a gólová vyjádření aktivity na sebe nenechala dlouho čekat. Už po 68 sekundách Středočeši vedli, když se přesně do levé šibenice trefil jindřichohradecký odchovanec Jakub Kraus. Inkasovaný gól domácí celek nijak nedeprimoval, hrál své a už za tři minuty díky Michalovi Milotinskému bylo srovnáno – 1:1.

Otevřená partie pokračovala i nadále, šancí bylo na obou stranách hodně. O něco více možností měl Vajgar, nejblíže ke vstřelení branky byl Ivo Kotaška, ale trefil jen břevno klece Buldoků. Lépe se vedlo Marku Dvořákovi, jenž nekompromisní bombou zblízka rozjásal diváky, kterých přišlo půl tisícovky.

Vedení 2:1 ovšem mělo pouze jepičí život, protože prakticky hned po rozehrávce Řisuty vyrovnaly. Pěkný hokej pokračoval i po změně stran, gólman hostů Vít Schwamberger se měl co ohánět, jeho protivník v domácí brance David Gába si na dostatek práce také nemohl stěžovat. Zaskvěl se při šanci Ondřeje Krpaty, ale na Ivana Záleského v oslabení už nestačil a Buldoci stav zase otočili na svoji stranu – 2:3.

Vedli však jen půldruhé minuty, než domácí útok parádně vyšachoval defenzívu Řisut. Pro Zdeňka Špergera už nebylo problémem vyrovnat. Závěrečné dějství otevřely oboustranné početní výhody. Hosté svoji nezužitkovali, Jihočeši ano. Josef Jindra byl ve správnou dobu na správném místě a zkušeně využil zaváhání gólmana hostů – 4:3.

Toto otočení vývoje skóre už bylo definitivní, i když se až do třetí sirény Řisuty hnaly za vyrovnáním. Měly střelecký pech a hlavně proti sobě výtečného Gábu.

Vajgar se výhrou posunul na průběžné 8. místo tabulky a nyní ho čeká souboj na ledě dvanáctého HC Děčín. Duel je na programu v sobotu 25. října.



Jan Neliba, trenér Řisut: „Byl to oboustranně pěkný hokej, hrálo se nahoru dolů, divákům se určitě musel líbit. Domácí tým měl více štěstí, výborně mu zachytal brankář a hráči předvedli výkon na samé hranici obětavosti."



Jaroslav Brabec, trenér J. Hradce: „Soupeři jsme darovali dva góly po hrubkách, ale musím ocenit morálku našeho mužstva za to, že nesložilo zbraně. Po dvou třetinách byl vyrovnaný stav, bylo jasné, že vyhraje ten, kdo dá čtvrtou branku jako první. Povedlo se to nám. Doufám, že jsme se tímto vítězstvím odrazili k tomu, abychom uspěli i na ledech soupeřů. Z venku jsme totiž zatím nepřivezli ani bod."



J. HRADEC - ŘISUTY 4:3 (2:2, 1:1, 1:0)

Branky a asistence: 5. Milotinský (Zich, Lazorišák), 13. Dvořák (Brabec), 30. Šperger (Zich, Trummer), 45. Jindra (Lazorišák) – 2. Kraus (Záleský), 17. Náprstek (Vlček), 28. Záleský (Bílek). Střely na branku: 33:31. Vyloučení: 5:3. Využití přesilovek: 1:1. Rozhodčí: S. Mertl – Samuel, T. Mertl, 496 diváků.

J. Hradec: Gába – Tržil, Jindra, Zich, Kotaška, Procházka, Kořínek, Kohút – Mazanec, Lazorišák, Milotinský, Šperger, Brabec, Dvořák, Voříšek, Trummer, Kasalý, Tomšík.



Autor: Roman Pišný