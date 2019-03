Hosté byli v odvetě na jindřichohradeckém ledě dvě třetiny aktivnější. Po bezbrankové úvodní části se Krumlov dostal v prostřední dvacetiminutovce dvakrát do vedení, za Vajgar se prosadil jen v 26. minutě Heřmánek.



Ve třetí třetině nejprve Lazorišák v 52. minutě vyrovnal a v samotném závěru se na ledové ploše strhlo nevídané drama. Lazorišák v 58. minutě strhl vedení na stranu Vajgaru, krumlovští hokejisté však 38 vteřin před sirénou srovnali na 3:3 a vše nasvědčovalo, že se půjde do prodloužení. Hosté však fatálně chybovali, Popelka vybídl Košťála a ten 14 vteřin před koncem zajistil svým barvám vítězství a nečekaný postup do semifinále.



Na jméno příštího soupeře si jindřichohradečtí hokejisté musí ještě počkat, protože dvě série ještě nejsou rozhodnuté. Vajgar každopádně začne semifinále v pátek 10. března ledě protivníka a doma se představí o dva dny později.



HC Vajgar J. Hradec – HC Slavoj Č. Krumlov 4:3 (0:0, 1:2, 3:1)

Góly a nahrávky: 26. J. Heřmánek (Lazorišák. D. Košťál), 52. Lazorišák (Popelka, T. Tržil), 58. Lazorišák (D. Košťál), 60. D. Košťál (Popelka) – 23. Fučík (Hakl), 26. Vondřich (J. Krcho), 60. F. Čížek.

Rozhodčí: Staněk, F. Svoboda – Maxa, Šesták. Vyloučení: 5:5, navíc Vondřich, Hakl (oba ČK) 10 minut OT. Využití: 2:0. V oslabení: 1:0.

HC Vajgar: Jágr – Popelka, Ištvánik, Jon, T. Tržil, Janeček, Procházka – Stach, Lazorišák, Heřmánek, Kubín, D. Košťál, Gurka, Havelka, Jindra, Mazanec, Kalvas.

Konečný stav série: 2:0 (4:2, 4:3).



Další výsledky čtvrtfinále:

Soběslav – Veselí nad Lužnicí 3:6, konečný stav série 0:2.

Vimperk – Strakonice 4:2 SN, série 1:1.

Milevsko – Hluboká nad Vltavou 3:1, série: 1:1.