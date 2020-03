„Jsme taková skupinka bláznů,“ smál se Miroslav Korábek s motoráckou šálou kolem krku. Na té má napsáno Los Gaučos. „To jsme si tak jednou vymysleli,“ usmíval se potutelně obyvatel Velešína, který na hokej chodí od roku 1974. Posledních deset let se svou ženou Pavlou Korábkovou.

Na letošní play off se oba skutečně těšili. Hokejisté Motoru zakončili totiž dlouhodobou část první Chance ligy se 153 body jako suverénně první, přičemž na druhý Přerov mají náskok 44 bodů. „Letos máme silný tým,“ shodovali se manželé Korábkovi, kteří nepochybují v jejich postup do extraligy. „Letos už se to určitě povede,“ dodali. „Myslím, že není žádný tým, který by nás porazil čtyřikrát za sebou,“ dodal další z fanoušků Martin Bíca z Českých Budějovic.

I on byl jedním z 6 127 fanoušků a fanynek, kteří přišli v sobotu poděkovat hokejistům Motoru za parádní výkon v základní části.

Právě návštěvnost domácích utkání dělá z Motoráků ty nejvěrnější. Potvrdil to Tomáš Kučera, ředitel marketingu a PR ČEZ Motoru České Budějovice. „V rámci druhých nejvyšších soutěží jsme v Evropě bez konkurence,“ řekl s tím, že v základní části přišlo na domácí zápasy téměř 170 tisíc diváků, což je v průměru téměř 5900 diváků na utkání.

Znovu zvednout šály nad hlavy a křičet góól mohli fanoušci příští čtvrtek, kdy měli hráči Motoru poprvé vstoupit do čtvrtfinálových bojů play off. Bezpečnostní rada vlády ale v úterý s okamžitou platností zakázala pro diváky akce s více než stovkou diváků. Rozhodnout o dalším průběhu sezony by se mělo na středeční schůzce zástupců soutěže.