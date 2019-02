České Budějovice – Sezona začíná. Hokejisty ČEZ Motoru ve čtvrtek čeká letošní premiérový duel. Od 17.30 se v přátelském utkání představí na ledě extraligové Plzně. Se stejným soupeřem se v úterý rovněž od půl šesté střetnou v českobudějovické Budvar aréně.

Aleš Totter | Foto: Deník/ Jaroslav Sýbek

Jihočeši jsou třetí týden v přípravě na ledě a od trenérské dvojice Václav Prospal – Aleš Totter dostávají pořádně do těla. „S některými věcmi jsme v tréninkovém procesu spokojeni, s některými ne. Klady ale převažují,“ říká asistent trenéra Aleš Totter.



Vrásky na čele mu přidělávají zdravotní problémy tří zkušených hokejistů Jiřího Šimánka, Vladimíra Škody a Roka Pajiče. „Mrzí nás, že je zatím nemůžeme vidět v zápasech. Ale věříme, že co nejdříve naskočí. Od příštího týdne už by měli všichni začít zase na ledě,“ přeje si. „Nedá se s tím nic dělat. Jsou to zdravotní problémy, které neovlivníme. Musíme prostě počkat, až budou fit.“



Čtvrtečním duelem v Plzni odstartuje série osmi přípravných duelů, ve kterých si mají říct o místo v kádru hráči, kteří jsou v klubu na zkoušce. „V pátek nás čeká první zužování kádru. Pět hráčů by mělo jít pryč. Ale není to poslední zužování,“ upozorňuje asistent. „Chceme především hráče vidět. Přípravné zápasy slouží k tomu, abychom pracovali na systému a stylu hry. Hlavně potřebujeme všechny hráče vidět, protože vlastně rozhodujeme o jejich osudu.“



Jak už se dříve vyjádřil hlavní trenér Václav Prospal, i když se jedná o přátelské duely, mužstvo bude chtít rozhodně vyhrávat. „Není to tak, že jdeme jenom něco zkoušet. Od začátku tady chceme nastavit vítěznou mentalitu. Když pojedeme na čtyři útoky a tři obranné dvojice, tak to neznamená, že všichni útočníci dostanou na ledě patnáct minut a obránci dvacet. Budeme reagovat i na to, jak jednotliví hráči budou působit na ledě. Chceme vyhrávat a půjdeme i po výsledku,“ ujišťuje Totter. „Určitě neobětujeme výsledek nějakému zkoušení hráčů. Hráče chceme vidět, ale každý zápas budeme hrát na vítězství. Vítěznou mentalitu se hráčům snažíme vštípit od začátku tréninkového kempu.“





Plzeň, to je na samotný úvod sezony pořádně těžký soupeř. Loňský vítěz základní části extraligy má nesmírně kvalitní kádr, ve kterém hrají významnou roli také tři zkušení českobudějovičtí hokejisté: Milan Gulaš, Václav Nedorost a Roman Vráblík.



„Vedení klubu bychom chtěli poděkovat za to, jaké nám pro přípravu sehnalo soupeře. Nechtěli jsme hrát s nikým z naší soutěže, protože s těmito týmy se v sezoně střetneme čtyřikrát a s některými i víckrát. Je to super a pro nás budou tyto duely výbornou prověrkou,“ pochvaluje si Totter. „Čeká nás na úvod extraligový soupeř. My se také chceme dostat do extraligy. Je to pro nás motivace a porovnání. Zápas by nám měl ukázat, na čem ještě musíme pracovat a v čem jsme naopak silní. Jsme rádi, že příprava už chytí zápasový rytmus, protože jsme začali brzy trénovat. Na utkání se všichni těší. Příští týden už začneme hrát také doma. Je perfektní, že z osmi zápasů hrajeme šestkrát doma a jedeme jen do Plzně a do Lince,“ líbí se asistentovi plán přípravných duelů.



O sestavě pro utkání duel mají trenéři jasno. Hráči se jí ale dozvědí až ve čtvrtek ráno. „Pojedeme se šesti obránci a dvanácti útočníky. Tak bychom chtěli hrát i v sezoně. Snažíme se vytvářet na hráče tlak, aby si někdo třeba na tréninku neulevoval, protože druhý den bude hrát o místo v kádru,“ vysvětluje.



Doma zůstanou čtyři obránci a dva útočníci. Kromě trojice zkušených marodů je mimo hru ještě zraněný ještě Vojtěch Doktor. Mladíci Pavel Novák a Martin Beránek jsou na srazu reprezentační osmnáctky. „Chybí nám šest hráčů, takže tím se ten výběr pro první zápas výrazně zužuje,“ připomíná Totter.



Do branky se postaví od začátku Jan Strmeň, záda mu bude ze střídačky krýt junior Daniel Svoboda. „Chceme, aby gólmani chytali celé zápasy. Je to pro ně lepší, než když naskakují do utkání nerozhýbaní v jeho polovině. Ale samozřejmě budeme reagovat i na výsledek,“ zdůrazní.