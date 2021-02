Jihočeský krajský výkonný výbor Českého hokeje tento týden rozhodl o předčasném ukončení sezony 2020/21 v soutěžích, které má ve své kompetenci, tedy v krajské ligy mužů a v jihočeských žákovských soutěžích 5. až 2. tříd.

Toto rozhodnutí vzhledem k panující situaci v souvislosti se šířením koronaviru asi nikoho nepřekvapí, zvlášť když prezident hokejového svazu Tomáš Král už před tím rozhodl o ukončení II. ligy mužů a prakticky všech dalších mládežnických soutěží.

Krajská liga mužů tedy ani podruhé v řadě nepozná svého vítěze, neboť už na jaře v první vlně epidemie byla soutěž po úvodních semifinálových duelech play off předčasně ukončena. Z nové sezony bylo odehráno na přelomu září a října pouze pět kol, a to ještě ani zdaleka ne kompletních. Prostor na absolvování kompletního programu základní části a play off se rychle zužoval. Vzhledem k přetrvávající situaci a nejistotě ohledně uvolňování opatření nakonec padla i možnost absolvovat krajskou ligu v omezené míře.

Jak na tento fakt zareagovali třeba v Českém Krumlově, který v posledních letech patří k předním týmům krajské ligy?

„Jde o rozhodnutí z vyšších sfér, které vzhledem k panující situaci dává logiku. Je to samozřejmě nepříjemné, kluci jsou zvyklí na nějaký zápřah, na druhou stranu jsme amatéři a hokej hrajeme ve svém volném čase, takže to není nějaká katastrofa. Zdraví je samozřejmě přednější. Přejme si, aby se současný stav co nejrychleji zlepšil a my mohli absolvovat další sezonu s o to větším zápalem,“ pronesl trenér krumlovského Slavoje Vilém Migl.

Kouč krumlovských Medvědů Vilém Migl.Zdroj: Jan Škrle

Vítěz krajské ligy tedy bude na pohárovém štítku chybět, ale pokud by chtěl nějaký z týmů v příštím ročníku působit ve II. lize, což se však na jihu Čech nejeví reálně, výkonný výbor Českého hokeje tuto možnost klubům ve svém rozhodnutí dává.

„Není sice možné splnit podmínku padesáti procent odehraných utkání z původního rozpisu soutěže pro nahlášení vítěze do kvalifikace o II. ligu, ale pro zájemce zůstává možnost účasti administrativní cestou, tedy jednoduše řečeno zakoupením druholigové licence,“ informoval sekretář jihočeského hokejového svazu Luděk Pavelka.

Dodejme ještě, že Český hokej rovněž rozhodl, že oddílům v případě rozvolnění opatření na třetí stupeň systému PES nabídne náhradní program, tedy utkání či turnaje pod hlavičkou svazu, což by se mělo týkat zejména mládežníků. V této úrovni protiepidemického systému je sice možné trénovat, ale přátelská utkání se hrát nesmí. Otázkou je, jestli v té době vzhledem k momentální situaci ještě na nějakém zimním stadionu bude led…

Účastníci jihočeské krajské ligy mužů:

Spartak Soběslav

Lokomotiva Veselí nad Lužnicí

Slavoj Český Krumlov

HC Samson České Budějovice

HC Střelci Jindřichův Hradec

HC Strakonice

HC Milevsko 2010

HC Vimperk

Sokol Radomyšl

Hluboká nad Vltavou Knights

TJ Božetice

Lední Medvědi Pelhřimov

Jiskra Humpolec