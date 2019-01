Jižní Čechy – Dnešním sedmým kolem pokračuje druhá hokejová liga. Tábor doma hostí Bílinu, Milevsko jede do Děčína. Jindřichův Hradec stále nesmí hrát. Vajgaru totiž krajská hygienická stanice před týdnem zakázala tréninkovou i zápasovou činnost. Nařízení platí do příštího pondělí.

DRUHÁ LIGA. Hokejisté Milevska v současné době hledají nového hlavního trenéra. Na snímku momentka z loňské sezony z utkání s Jabloncem. | Foto: Martin Bergman

„Definitivní verdikt se dozvíme v pondělí, ale dle ústní dohody by nám s největší pravděpodobností už měla být povolena tréninková činnost," uvádí František Dvořák, technický manažer Jindřichova Hradce.

Středeční zápas v Bílině však Vajgar stejně jistě odloží. „Po dvou dnech na ledě by nebylo možné hrát soutěžní utkání. Teoreticky do úvahy nejdříve připadá domácí utkání za týden doma s Nymburkem. Ale to se vše rozhodne až podle toho pondělního stanoviska," sděluje Dvořák.

Milevsko povede i dnes Jindřich Zeman. Dosavadní asistent mužstvo převzal po odvolaném Bedřichu Rybákovi.

Ten u kormidla skončil po prohře 3:10 s Kolínem. Už pod Zemanovým vedením Milevsko minulou sobotu doma podlehlo Vrchlabí 0:2.

„Spadl jsem do toho rovnýma nohama. Řízením mužstva jsem pověřen dočasně a čekám až bude otázka hlavního trenéra vyřešena," prohlašuje Jindřich Zeman.

Do Děčína dnes Milevsko pojede s oslabeným kádrem. „Dobře nám sice hraje útok našich mladých odchovanců, ale budeme se muset obejít bez nich. Junioři totiž mají úzký kádr, a tak místo do Děčína s prvním mužstvem pojedou s nimi do Soběslavi. Problémy máme také v obraně. Štycha trápí bolesti v zádech, Procházka ukončil svou činnost," vypočítává dočasný kouč.

Oproti jihočeským kolegům výraznější trable netrápí Tábor. Kohouti jsou na šestém místě tabulky a proti Bílině chtějí svůj bodový zisk rozšířit. „K soupeři máme respekt, loni jsme spolu hráli vyrovnané zápasy a nemají špatný tým. Máme úctu a pokoru, ale chceme získat tři body," říká Tomáš Matušík, kouč týmu.