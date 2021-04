Položit květiny k hrobu vynikajícího útočníka a mistra světa Jana Marka, který zahynul 7. září 2011 při leteckém neštěstí v Rusku společně s celým týmem Lokomotivu Jaroslavl i dalšími Čechy Karlem Rachůnkem a Josefem Vašíčkem, se na jindřichohradecký městský hřbitov vypravili generální manažer hokejové reprezentace Petr Nedvěd, sportovní manažer Jan Černý, obránce Michal Jordán a útočníci Tomáš Zohorna s Robinem Hanzlem.

„Honza byl nedílnou součástí národního týmu. Byl to nejen výborný hokejista, ale i úžasný člověk. Já osobně si jej pamatuji ze Sparty ze sezony 2002/2003, kdy přestoupil z Třince, a pak hlavně ze zlatého šampionátu v roce 2010 i o rok později, kdy Česká republika vybojovala zatím své poslední medaile na mistrovství světa, o které se výrazně přičinil právě i Honza Marek,“ podotkl sportovní manažer české hokejové reprezentace Jan Černý. „Starší hráči si jej samozřejmě moc dobře pamatují, ti mladší asi už méně. Přece jen už to bude bohužel deset let, co zahynul. Při návštěvě Jindřichova Hradce si ale na Honzu vždy vzpomeneme a jsem rád, že jsme mohli aspoň tímto způsobem uctít jeho památku,“ dodal.

Přístup národního týmu ocenil i dlouholetý jindřichohradecký mládežnický trenér Jan Hanzálek, pod jehož vedením Jan Marek dělal své první hokejové krůčky. Ten po jeho tragickém skonu začal organizovat dorostenecký Memoriál Jana Marka za účasti předních tuzemských týmů, který však v tradičním dubnovém termínu vloni i letos překazila epidemie koronaviru.

„Vážím si toho, že si představitelé reprezentace a samotní hráči na Honzíka tímto způsobem vzpomněli, protože pro český hokej odvedl hodně dobré práce. Mě samozřejmě mrzí, že jsme museli přerušit tradici memoriálu, ale pokud to jenom trochu půjde a hlavně to dovolí epidemická situace, rád bych turnaj i třeba v jednodušší formě a s menším počtem účastníků uspořádal někdy v září těsně před startem soutěží,“ tvrdí Jan Hanzálek.