/FOTOGALERIE/ Jindřichohradečtí hokejisté se pilně připravují na start nového ročníku krajské ligy. V ní by pod vedením nové trenérské dvojice David Šošovica, Michal Gurka chtěli být ještě úspěšnější než v té minulé, kdy vypadli ještě s koučem Vladimírem Reisnerem, jenž se po letech u áčka přesunul k juniorům, ve čtvrtfinále play off s Veselím nad Lužnicí.

Střelci už mají za sebou pět přípravných duelů, z nichž poslední tři odehráli během šesti dnů, což značně prověřilo především jejich fyzické síly. Zrodily se v nich těsné výsledky. Dvakrát se radovali z vítězství Jihočeši, kteří si poradili s Benešovem i Telčí, jednou se radoval univerzitní tým pražské Vysoké školy ekonomické, když domácí v úvodní třetině řadu šancí prohospodařili a jejich soupeř naopak z minima vytěžil maximum. Hradec pak ve zbytku duelu už jen marně dotahoval.

Do sezony v krajské lize Střelci vstoupí v neděli 15. září, kdy na domácím ledě přivítají Vimperk (17). Den před tím si klub připomene deset let od svého založení a v rámci oslav od 16 hodin připravil exhibiční hokejovou show, v níž Old Boys Střelců nastoupí proti pražskému týmu HC Olymp vedenému známým hercem Martinem Dejdarem, v jehož kádru figuruje řada známých osobností sportovního i kulturního světa. Jindřichohradecký tým by měli posílit třeba hokejový mistr světa z roku 1985 Oldřich Válek nebo bývalý fotbalový reprezentant Pavel Horváth.

HC Střelci Jindřichův Hradec - HC Lvi Benešov 6:5 (3:3, 2:1, 1:1)

David Šošovica, trenér J. Hradce: „Pozvali jsme si tým z Benešova, který má hodně kvalitní hráče, což potvrdil herně i bruslařsky. Utkání jsme vyhráli, což je samozřejmě dobře pro psychiku hráčů a chutě do další práce, které nás čeká ještě spousta. Pořád nás trápí obranná hra a zjednodušení některých situací.“

Branky a nahrávky: 5. Svoboda, 6. D. Košťál (Ištvánik, Šimek), 19. Štrait (Makovec, Svoboda), 22. D. Košťál (Popelka, Šimek), 36. J. Košťál (Šimek, Makovec), 49. Svoboda (D. Košťál) - 5. Krchňák (Burda, Borek), 10. Dušek (Holánek), 17. Mareček (Sup), 24. Starec, 60. Mareček (Procházka). Rozhodčí: Hamr - Hron, Kopřiva. Vyloučení: 1:3. Využití: 1:0.

J. Hradec: Tourek (30. Vácha) - Popelka, Punda, Kocar, Ištvánik, Kubín, Koláček - V. Tržil, Egert, Heřmánek, D. Košťál, Šimek, Svoboda, Štrait, Drbal, Hačár, J. Košťál, Makovec.

HC Střelci Jindřichův Hradec - SK Telč 7:6 (2:3, 5:3, 0:0)

Michal Gurka, asistent trenéra J. Hradce: „V zápase jsme dvakrát vedli. V první třetině o dva a ve druhé dokonce o tři góly, vždy jsme ale vlastními chybami v obraném pásmu o náskok přišli. Na konci prostřední části se nám podařilo využít přesilovku, takže jsme šli do kabin s opět jednogólovým vedením. Třetí třetinu jsme odehráli bez obdrženého gólu, což je jedna z pozitivních věcí tohoto utkání. Další pozitivní věc je sedm vstřelených gólů. Hra na naší polovině a hlavně v obraném pásmu nám zatím úplně nefunguje. Na tom budeme pracovat, abychom to do startu soutěže vyladili.“

Branky a nahrávky: 3. V. Tržil (Egert), 5. Egert (Kubín), 21. Svoboda (Egert, Punda), 21. Hačár (D. Košťál), 28. Egert, 28. Šimek (D. Košťál), 39. Egert (V. Tržil) - 5. Doskočil (P. Kříž), 6. Berka, 9. Kotrba (Nováček), 33. Smejkal (V. Kret), 34. Smejkal, 35. A. Bína (Chvátal). Rozhodčí: Ondřej - Bušta, Hron. Vyloučení: 10:12, navíc Kubín (JH) a D. Kříž (Telč) 5+OK. Využití: 2:2.

J. Hradec: Vácha, (30. Tourek) - Punda, Kubín, Ištvánik, Popelka, Kocar, Janeček - Svoboda, Egert, V. Tržil, D. Košťál, Šimek, J. Košťál, Drbal, Kynčl, Štrait, Hačár.

HC Střelci J. Hradec - VŠE Falcons Praha 4:5 (0:3, 0:0, 4:2)

David Šošovica, trenér J. Hradce: „Do zápasu jsme vstoupili dobře, byli jsme na puku, měli šance, ale nepodařilo se nám výborně chytajícího brankáře hostů překonat. Soupeř ojedinělé šance ihned proměnil a tím nás trochu zaskočil. Do třetí třetiny jsme pozměnili sestavu a na klukách byla vidět chuť i snaha s výsledkem něco udělat. Přidali jsme na důrazu a vyplatilo se. Na vyrovnání jsme šance měli, ale bohužel se nám to nepodařilo.“

Branky a nahrávky: 45. Ištvánik (V. Tržil), 47. V. Tržil (Šimek, D. Košťál), 49. Novák (Kubín, Egert), 59. Ištvánik (D. Košťál) - 9. David (Fiala), 12. Sup, 16. Uhlík (Fiala, Rogožník), 44. Ludvík (Čech, Uhlík), 57. Ducháč (Kubata, Fiala). Rozhodčí: Hamr - Bušta, Slechan. Vyloučení: 3:4. Využití: 0:2.

J. Hradec: Pachman (30. Vácha) - Punda, Kubín, Popelka, Ištvánik, Kocar, Janeček, V. Trzil, Egert, Makovec, D. Košťál, Šimek, Štrait, Novák, Kynčl, Kolaci.

Zdroj: HC Střelci