Od druhé části se Medvědi začali výrazněji prosazovat a převahu dokázali vyjádřit třemi trefami, z nichž dvě zaznamenali při vlastním oslabení. Ve třetí části Slavoj vytáhl skóre až na 6:2 a domácí Jon už pouze šest minut před koncem korigoval porážku.

„Začátek vypadal slibně, nicméně pak došlo k několika vyloučením, která nás rozhodila. To je obecně náš velký problém. My si v hlavách nedokážeme zpracovat diskutabilní či chybné verdikty sudích a vždycky nás to vyhodí z koceptu. A to naší hře samozřejmě výrazně škodí. Soupeř rozhodl ve druhé třetině, my naopak několik slibných šancí hlavně v úvodní fázi utkání proměnit nedokázali. Druhý gól jsme vstřelili až šest minut před koncem, a to je samozřejmě na cokoliv pozdě,“ zhodnotil duel jindřichohradecký trenér Vladimír Reisner.

Jeho protějšek byl samozřejmě mnohem spokojenější, i když výhrady měl hlavně k výkonu svých svěřenců v úvodní dvacetiminutovce.

„Zápas jsme hráli po dvou týdnech, takže chvíli trvalo, než jsme dostali do správného rytmu. První třetina proto byla z naší strany docela neurovnaná. Od druhé části jsme zlepšili pohyb, začali proměňovat šance a utkání pak dovedli do zaslouženého vítězství,“ uvedl krumlovský kouč Vilém Migl.

Oba celky do konce základní části čekají už jen dvě kola a jedna dohrávka. A k ní se Jindřichův Hradec v neděli 6. února vypraví na milevský led, kde se střetne s posledními Božeticemi.

„Play off je bohužel ztracené, ale chceme soutěž dohrát důstojně a našim divákům ve zbylých třech zápasech dokázat, že hokej umíme a tahle nepovedená sezona byla výjimkou,“ tvrdí Vladimír Reisner.

Českokrumlovské hokejisty naopak rovněž v neděli čeká atraktivní domácí souboj s druhou Soběslaví, na níž Medvědi ztrácí šest bodů, ale mají zápas k dobru.

„Je to hodně zajímavý a kvalitní protivník, na souboj s ním se těšíme. Chceme samozřejmě uspět, teoreticky je ve hře ještě i druhé místo, ale my zároveň hlavně potřebujeme ve zbylém programu uhrát nějaké body k potvrzení třetí příčky. A také se potřebujeme co nejlépe naladit na vyřazovací boje,“ zdůraznil Vilém Migl.

Střelci Jindřichův Hradec – Slavoj Český Krumlov 2:6 (1:1, 0:3, 1:2)

Branky a nahrávky: 7. Michal (Popelka, Lazorišák), 54. Jon (Popelka) – 3. Koupal (Kadlec), 21. Koupal (Vondřich), 24. Svoboda (Kadlec, Vondřich), 34. Gallistl (Svoboda), 42. Klíma (V. Krcho, Lukeš), 48. Michalec (V. Krcho). Rozhodčí: Macháček – Knorr, Soukup. Vyloučení: 6:5. Využití: 0:2. V oslabení: 0:1. Diváci: 190.

Další výsledky 20. kola:

Sokol Radomyšl – Samson Č. Budějovice 2:8 (1:1, 1:4, 0:3)

Branky a nahrávky: 15. Vlk (Brož, Hanus), 35. Slavík (Jungbauer, Janus) – 3. Sumerauer (Brus), 28. M. Hanzal (Kadlec), 39. M. Hanzal (Sičák, Mrkvička), 39. J. Hanzal (D. Nedorost, Liška), 39. M. Hanzal (Sičák), 47. Šulčík (Ťoupal, M. Hanzal), 53. D. Nedorost (Mrkvička, Ťoupal), 58. Sumerauer (Michal, Kadlec). Rozhodčí: Lukáš – Diviš, Tuháček. Vyloučení: 2:1.

Spartak Soběslav – HC Milevsko 4:3 PP (1:0, 1:2, 1:1 – 1:0)

Branky a nahrávky: 13. Žákovský (Hraňo, Hubata), 21. Hubata (Tržil), 60. Macháček (Hraňo, Čížek), 64. Žákovský (Hák, Kubeš) – 27. Škrdleta (Šedivý, Suchan), 39. Šedivý (Suchan, Hamerle), 58. Pecka (Růžek). Rozhodčí: Šperl – Lang, Hřídel. Vyloučení: 6:9. Využití: 1:0.

HC Vimperk – HC Strakonice 5:6 (2:1, 3:5, 0:0)

Branka a nahrávky: 10. Samohejl (Sitter), 17. Sitter (Suchánek), 37. Sitter (Šafář, Řehoř), 38. Turek (Samohejl), 39. Sitter – 12. Dlouhý (Hrubý, Šuhaj), 23. Švec (Papež), 24. Tintěra (Švec, Mikeš), 31. Dlouhý (Hrubý, Šuhaj), 32. Hrubý (Šuhaj, Tintěra), 36. Dlouhý (Švec). Rozhodčí: Trnka, Svoboda – Šimák, Knor. Vyloučení: 7:5. Využití: 1:1. V oslabení: 0:4.

Knights Hluboká nad Vltavou – TJ Božetice 10:5 (3:0, 1:1, 6:4)

Branky a nahrávky: 6. Schmidmayer (Miler, Vácha), 8. Matys, 12. Maurenz (Rob. Rákosník, Moudrý), 28. Matys (Rob. Rákosník, Žlůva), 43. Kantor (Škopek), 44. Matys (Moudrý), 47. Vácha (Schmidmayer), 48. Kantor (Adam), 49. Miler (Schmidmayer, Vácha), 55. Moudrý (Mates) – 34. Nevolný (Buriánek, Straka), 42. Šašek (Hlaváč, Straka), 59. Bouška (Nevolný, Straka), 60. Buriánek (Nevolný), 60. Buriánek (Šašek). Rozhodčí: Vavruška – Dančišin, Kubeš. Vyloučení: 7:4. V oslabení: 0:2.

Dohrávka 13. kola:

HC Vimperk – Spartak Soběslav 4:7 (1:5, 1:2, 2:0)

Branky a nahrávky: 9. Řehoř (Předota), 38. Šaršok (Samohejl, Sitter), 44. Šaršok (Suchánek, Řehoř), 44. Samohejl (Sitter, Řehoř) – 1. Žákovský (Šrubař, Hák), 3. Žákovský (Pánek, Tržil), 3. Macháček (Čížek, Píha), 12. Kučera (Šimák, Škoda), 17. Kučera (Šimák, Škoda), 36. Žákovský (Hák, Tržil), 37. Šrubař (Pánek, Čížek). Rozhodčí: Matoušek – Diviš, Vokoun. Vyloučení: 7:11, navíc Samohejl (Vim.) 10 min. OT a Šimák (Sob.) 5 min. + do mkonce. Využití: 1:0.

Dohrávka 14. kola:

Knights Hluboká nad Vltavou – HC Strakonice 2:3

Branky a nahrávky: 19. Moudrý (Matys, Rob. Rákosník), 47. Zelenka (Maurenz) – 12. Tintěra (Cibuzar), 23. Hrubý (Dlouhý), 60. Šuhaj (Hrubý, Růžička). Rozhodčí: Šperl – Dančišin, Kubeš. Vyloučení: 11:9.

Krajská liga

1. HC Samson České Budějovice 19 18 0 0 1 148:46 54

2. Spartak Soběslav 18 13 1 2 2 99:58 43

3. Slavoj Český Krumlov 17 11 2 0 4 110:62 37

4. HC Strakonice 18 11 0 1 6 82:79 34

5. Sokol Radomyšl 18 9 1 1 7 93:103 30

6. Lokomotiva Veselí nad Lužnicí 17 9 0 0 8 91:79 27

7. TJ Hluboká nad Vltavou 18 6 1 0 11 80:86 20

8. HC Milevsko 1934 18 6 0 1 11 74:84 19

9. HC Vimperk 17 5 0 1 11 61:94 16

10. HC Střelci Jindřichův Hradec 17 3 0 0 14 53:106 9

11. TJ Božetice 17 0 1 0 16 35:129 2