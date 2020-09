Jindřichohradecký celek přivítal tradičního a kvalitního soupeře. Domácí nabudila trefa Kohúta už v desáté vteřině, na kterou sice Lokomotiva ve třetí minutě odpověděla, ale v 11. vrátil Střelcům vedení Brázda.

Vyrovnané utkání ve velmi slušně vedeném duchu pokračovalo i v prostřední části, kdy oba protivníci zaznamenali po jedné brance. V závěrečné třetině Veselí hned zkraje ještě jednou dokázalo srovnat krok (3:3), ale pak se třikrát v řadě trefili Střelci a bylo rozhodnuto. Pečetící gól na 7:4 dali domácí při power play soupeře. Bilancí 2+2 se blýskl obránce Popelka.

„Byla to dobrá příprava, a to jsme navíc postrádali Mazance, Svitáka, Kalvase, Koláčka a Tržila. Důležité bylo, že nám na rozdíl od zápasu s Hlubokou neutekla první třetina. Pohlídali jsme si obranu, za níž velmi dobře zachytal brankář Pachman. Rád bych touto cestou vyzdvihl hráče a trenéry Veselí, že to nikam nehrotili. Naše mužstvo naznačilo možnosti a zase se hokejem bavilo,“ konstatoval hradecký trenér Vladimír Reisner.

Střelci do krajské ligy vstoupí už v neděli na ledě Soběslavi (17 hodin).

HC Střelci J. Hradec – Lokomotiva Veselí nad Lužnicí 7:4 (2:1, 1:1, 4:2)

Branky a nahrávky: 1. T. Kohút (Popelka), 11. Brázda (Gurka), 38. Popelka (J. Michal), 45. Havelka (Jon), 49. Brázda (Slavík), 53. T. Kohút (Jasanský, Popelka), 60. Popelka – 3. Vlach (Benda), 31. Bárta (Dušák, Mikeska), 41. Vlach (Klimeš), 54. Bláha (Benda).

Rozhodčí: Hamr – Soukup, D. Bušta. Diváci: 205.

Střelci JH: Pachman – Popelka, Ištvánik, Chmel, Jon, Slavík, Janeček, Budín – T. Kohút, Jasanský, Kubín – Brázda, Heřmánek, Gurka – Havelka, J. Michal, Streit – Aarts.