Domácí celek měl potíže se složením kádru, ale hodně prořídlá sestava Božetic se Střelci v první třetině překvapivě držela krok, když proměnila svou první střelu na branku a hosté naopak řadu velkých příležitostí zahodili. Tři góly v rozmezí pěti minut na začátku prostřední části však hradecký tým uklidnily a pak už se na milevském zimním stadionu hrálo podle očekávaných not, takže jindřichohradecký celek si nakonec odvezl očekávané a přesvědčivé vítězství.

„V úvodní třetině se nám nepovedlo proměnit jasné šance, Božetice naopak skórovaly z prvního úniku. Nicméně jsme pokračovali v tom, co jsme si řekli, tedy hrát nátlakově a trpělivě. Na začátku druhé části jsme rychle odskočili na 4:1 a pak už to bylo jen o tom, jakým rozdílem utkání skončí. Ale musím říct, že domácí, ač hráli pouze na dvě pětky, měli také některé dobré momenty. My si však šli za povinným vítězstvím,“ poznamenal trenér Střelců Vladimír Reisner.

Účinkování v nevydařené sezoně zakončí jindřichohradečtí hokejisté dvěma zápasy na sklonku týdne. V pátek 11. února doma přivítají Vimperk (19.15 hodin), který je v tabulce těsně před nimi devátý, a v neděli se rozloučí na ledě druhé Soběslavi (17).

„Vyřazovací část nás bohužel mine, ale rádi bychom si v závěru sezony aspoň trochu napravili reputaci a dohráli ji se vztyčenou hlavou. Především v pátek doma proti Vimperku se našim příznivcům chceme předvést v co nejlepším světle,“ uvedl hradecký kouč.

TJ Božetice – Střelci Jindřichův Hradec 3:9 (1:1, 1:5, 1:3)

Branky a nahrávky: 5. Stejskal (Nevolný), 31. Nevolný, 56. Bouška (Straka) – 13. Koláček (Lazorišák), 21. Jasanský (Lazorišák), 23. D. Košťál, 25. Heřmánek (Popelka), 32. Novák (Procházka), 38. Koláček (J. Košťál, Gurka), 43. Heřmánek (Jasanský), 48. D. Košťál (Lazorišák, Koláček), 48. Štrajt (Havelka). Rozhodčí: Dančišin, Kubeš. Vyloučení: 2:5. Využití: 0:1, V oslabení: 1:0.

Výsledky 21. kola

Samson České Budějovice – Veselí nad Lužnicí 8:1 (1:1, 3:0, 4:0)

Branky: 11. a 49. Šulčík, 52. a 58. D. Nedorost, 25. Vydarený, 26. O. Ťoupal, 40. Mrázek, 41. M. Hanzal – 7. Benda (Klimeš). Rozhodčí: Matoušek, Hamr – Soukup, Knor. Vyloučení: 12:7. Využití: 2:1. V oslabení: 1:0.

Český Krumlov – Soběslav 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Branky: 16. a 46. Kadlec, 13. Klíma, 33. J. Krcho – 39. Macháček. Rozhodčí: Jílek, Lukáš – Vokoun, Diviš. Vyloučení: 10:5, navíc Hák (Sob.) 5 minut + do konce. Využití: 2:1.

Milevsko – Vimperk 4:2 (0:0, 2:1, 2:1)

Branky: 21. Radosta, 24. Pechánek, 42. Kadilák, 60. Řezáč – 27. Šaršok, 54. Samohejl. Rozhodčí: Poskočil, Svoboda – Šimák, Votruba. Vyloučení: 7:8. Využití: 1:0. V oslabení: 1:0.

Hluboká nad Vltavou – Radomyšl 4:3 (1:0, 1:1, 2:2)

Branky: 14. Melichar, 25. Rob. Rákosník, 55. Matys, 60. Schmidmayer – 23. Januška, 53. Pitel, 58. Hřebíček. Rozhodčí: Novotný, Macháček – Lang, Hřídel. Vyloučení: 3:6. Využití: 1:0.

Strakonice – Božetice 5:0 kontumačně (hosté k utkání nenastoupili)

Krajská liga

1. Samson České Budějovice 20 19 0 0 1 156:47 57

2. Spartak Soběslav 19 13 1 2 3 100:62 43

3. Slavoj Český Krumlov 18 12 2 0 4 114:63 40

4. HC Strakonice 18 11 0 1 6 82:79 34

5. Sokol Radomyšl 19 9 1 1 8 96:107 30

6. Lokomotiva Veselí nad Lužnicí 18 9 0 0 9 92:87 27

7. TJ Hluboká nad Vltavou 19 7 1 0 11 84:89 23

8. HC Milevsko 1934 19 7 0 1 11 78:86 22

9. HC Vimperk 18 5 0 1 12 63:98 16

10. Střelci Jindřichův Hradec 18 4 0 0 14 62:109 12

11. TJ Božetice 18 0 1 0 17 38:138 2