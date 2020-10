Zápas proti Radomyšli z pohledu Střelců ještě vykazoval poměrně dost nedostatků. „My stále hledáme optimální složení jednotlivých formací, navíc jsme nehráli dobře v oslabení, při nichž jsme inkasovali tři góly. Jinak to ale byl vcelku vyrovnaný duel a nám se konečně povedlo aspoň protrhnout střeleckou smůlu, když naše premiérové góly v soutěži zaznamenal Sviták. V závěru, za stavu 3:2 pro domácí, jsme se snažili o vyrovnání při hře bez brankáře a dostali jsme čtvrtý gól,“ zmínil trenér Střelců Vladimír Reisner.

V následném střetnutí proti Milevsku už to byla jiná káva. Hradecký tým hrál velmi zodpovědně v obraně a přestože měl i poměrně hodně vyloučených, brankář Pachman udržel čisté konto a Střelci si připsali premiérové vítězství.

„Zpřeházeli jsme sestavu a vypadá to, že by to mohlo fungovat. Chtěl bych klukům za předvedený výkon poděkovat. Věřím, že naše výkony budou mít vzestupnou tendenci,“ uvedl si kouč.

V dalším kole Hradec v pátek 9. října hraje ve Veselí, vzhledem k vládním opatřením však bez diváků.

Sokol Radomyšl – HC Střelci J. Hradec 4:2 (1:0, 1:2, 2:0)

Branky a nahrávky: 16. Suda (M. Hřebíček), 40. L. Novák, 51. Hovora (J. Řehoř, Burkoň), 60. J. Řehoř (Hovora) – 23. Sviták (R. Procházka, Koláček), 36. Sviták (Gurka, T. Kohút).

Rozhodčí: T. Novotný – Mich. Dančišin, Jan Lang II. Vyloučení: 6:4. Využití: 3:1. Diváci: 85.

Střelci JH: Kouba – Ištvánik, Popelka, Jon, Koláček, Chmel, Budín – Heřmánek, T. Kohút, Havelka, Sviták, Kalvas, Gurka, Štrait, Procházka, Brázda, Michal, Aarts.

HC Střelci J. Hradec – HC Milevsko 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 13. Havelka (Kalvas, Heřmánek), 30. Procházka (T. Kohút, Heřmánek). Rozhodčí: F. Svoboda – Kreuzer, M. Lukáš. Vyloučení: 9:4, navíc Urbanec (Mil.) 10 minut + do konce. Diváci: 170.

Střelci JH: Pachman – Ištvánik, Popelka, Jon, Koláček, Chmel, Slavík – Sviták, T. Kohút, Gurka, Heřmánek, Kalvas, Havelka, Aarts (21. Procházka), Štrait, Brázda.

Výsledky 3. kola

Samson České Budějovice – Slavoj Český Krumlov 1:6 (0:2, 1:2, 0:2)

Branky a nahrávky: 32. Zich (Feferle, P. Macháček) – 15. V. Krcho (Michalec, Řepa), 17. V. Krcho (Michalec, Hakl), 36. Vondřich (J. Krcho, Gallistl), 36. R. Šulčík (J. Trummer ml., J. Marek), 45. Hakl (Pícha), 49. Vondřich (Gallistl, Koupal). Rozhodčí: M. Jílek – Jiřička, Vavruška. Vyloučení: 11:8, navíc Korbela (Samson) 10 + 5 minut + do konce, J. Trummer ml. (Č. Krumlov) 10 minut. Využití: 0:3. Diváci: 52.

HC Strakonice – Hluboká nad Vltavou Knights 6:3 (1:1, 2:2, 3:0)

Branky a nahrávky: 5. Dlouhý (J. Švec, Tintěra), 23. M. Müller (P. Lukeš, Jiřinec), 37. Jiřinec (P. Šebesta, M. Hrubý), 42. M. Müller (J. Švec, Křenek), 45. M. Hrubý (Tintěra), 46. Dlouhý (Tintěra, Koryťák) – 4. Matys (Miler), 26. Vácha (Miler, Schmidmayer), 32. Miler. Rozhodčí: Šperl – Votruba, Knor. Vyloučení: 9:8, navíc Matěj Dvořák (Hluboká) 5 minut + do konce.Využití: 2:2. Diváci: 153.

HC Milevsko – Jiskra Humpolec 6:2 (3:1, 2:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 17. Burda (Pecka, R. Pechánek), 19. J. Březina (Suchan, Š. Kadilák ml.), 20. Škrdleta (Pouch, T. Bílek), 25. Růžek (Burda), 38. J. Březina (Radosta), 50. Bouška (Jíška, R. Pechánek) – 18. Hynek, 47. Hynek (Hendrych, Lazorišák). Rozhodčí: Poskočil – Tuháček, Kubíček. Vyloučení: 4:4. Využití: 1:1. Diváci: 420.

Lokomotiva Veselí nad Lužnicí – Lední Medvědi Pelhřimov 4:10 (2:4, 1:1, 1:5)

Branky a nahrávky: 13. Klimeš (R. Benda, J. Benda), 15. Mich. Bláha (Fr. Bárta), 24. Jiří Bárta, 51. Dušák (Mikeska) – 2. Vylíčil (B. Svoboda), 10. Marek Hadrava (D. Šulák), 19. Marek Hadrava (F. Kasalý, Votápek), 20. F. Kasalý (T. Mečiar, J. Vrátný), 40. B. Svoboda (T. Mečiar, Port), 42. B. Svoboda (T. Mečiar), 44. Votápek (Marek Hadrava), 45. Vylíčil (Zadražil), 47. D. Šulák (T. Mečiar, F. Kasalý), 56. Marek Hadrava (D. Šulák). Rozhodčí: F. Svoboda – Bušta, Soukup. Vyloučení: 6:6, navíc Dušák (Veselí), T. Mečiar (Pelhřimov) oba 5 minut + do konce. Využití: 0:4. Diváci: 160.

Výsledky 4. kola

Spartak Soběslav – HC Vimperk 4:3 (1:0, 2:3, 1:0)

Branky a nahrávky: 16. Mil. Dančišin (Jiří Kubeš), 30. Hák (Mil. Dančišin, Žákovský), 35. Žákovský (Hák, T. Tržil), 55. Žákovský (Jiří Kubeš, Hák) – 21. P. Novotný (Holub), 28. Švarc (R. Sitter, O. Kovář), 31. R. Sitter (Švarc). Rozhodčí: Hamr – Kreuzer, M. Jindra. Vyloučení: 4:6. Využití: 3:0. Diváci: 198.

Jiskra Humpolec – Lokomotiva Veselí nad Lužnicí 7:4 (3:0, 3:2, 1:2)

Branky a nahrávky: 4. Hendrych (Kulík), 16. Hynek (Dolejš), 19. Š. Prokop (Lazorišák, T. Dvořák), 24. Hubata (Lazorišák), 37. Daňhel (Krtek, Hubata), 39. T. Dvořák (Dolejš, Lazorišák), 45. Lazorišák (T. Dvořák, Š. Prokop) – 21. R. Benda (Klimeš), 29. Mikeska (L. Míchal), 47. Klimeš (R. Benda, Dušák), 48. Egert (Mich. Bláha, Syrovátka). Rozhodčí: M. Matoušek – Jiří Šimák, P. Němec. Vyloučení: 8:4. Využití: 2:0. V oslabení: 0:1.

Lední Medvědi Pelhřimov – Samson Č. Budějovice 5:2 (1:1, 1:1, 3:0)

Branky a nahrávky: 13. D. Šulák (Votápek, B. Svoboda), 24. Kopic, 44. B. Svoboda (D. Šulák, Votápek), 58. D. Šulák, 59. Martin Hadrava – 19. P. Macháček (Fr. Mrázek), 34. R. Suchánek ml. (P. Macháček, J. Kadlec). Rozhodčí: Macák – Bušta, Soukup. Vyloučení: 5:8, navíc P. Macháček (ČB) 10 minut + do konce. Využití: 2:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 100.

Slavoj Český Krumlov – Hluboká nad Vltavou Knights 7:4 (1:2, 4:1, 2:1)

Branky a nahrávky: 2. J. Trummer ml., 25. Hakl (Michalec, V. Krcho), 29. Michalec (V. Krcho, Hakl), 33. J. Krcho (Gallistl), 36. J. Marek (J. Trummer ml., F. Čížek), 45. J. Trummer ml. (F. Čížek, J. Marek), 60. R. Šulčík (J. Marek) – 4. R. Rákosník ml. (Matěj Dvořák), 13. Matys, 36. Schmidmayer (Bendík), 44. Arnold (E. Bahula). Rozhodčí: Vavruška – Knor, M. Lukáš. Vyloučení: 7:7. Diváci: 76.

Tabulka krajské ligy

1. Spartak Soběslav 3 3 0 0 0 20:7 9

2. Lední Medvědi Pelhřimov 3 3 0 0 0 18:7 9

3. HC Strakonice 3 2 0 0 1 21:10 6

4. Slavoj Č. Krumlov 3 2 0 0 1 20:13 6

5. Jiskra Humpolec 3 2 0 0 1 12:12 6

6. Lokomotiva Veselí nad Lužnicí 4 2 0 0 2 22:29 6

7. Sokol Radomyšl 1 1 0 0 0 4:2 3

8. HC Milevsko 3 1 0 0 2 7:7 3

9. HC Vimperk 3 1 0 0 2 6:7 3

10. Střelci J. Hradec 4 1 0 0 3 4:8 3

11. Samson Č. Budějovice 4 1 0 0 3 10:22 3

12. TJ Božetice 1 0 0 0 1 4:13 0

13. Hluboká nad Vltavou Knights 3 0 0 0 3 8:19 0