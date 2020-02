Spolupráce čínského a českého hokeje vznikla při loňské dubnové návštěvě prezidenta Českého hokeje Tomáše Krále a hrajícího majitele kladenských Rytířů Jaromíra Jágra v Číně. Cíl projektu nazvaného China Golden Dragon je postup asijské země do vyšší divize mistrovství světa a příprava na domácí olympijské hry, které vypuknou v únoru 2022 v Pekingu.

Před startem soutěže se jen těžko odhadovalo, jaká bude síla mužstva, které z lavičky vedli Jiří Šejba či Josef Zajíc. Ze strany kladenského klubu, jenž působení Golden Dragon v České republice zaštiťoval, zněly smělé odhady na pohyb v první polovině tabulky. Objevovaly se však i protichůdné názory, které argumentovaly především tím, že Číňané do Česka neposlali to nejlepší, co mohli. Ať už měla být kvalita kádru zahraničních hostů jakákoliv, druholigové kluby měly z přítomnosti Golden Dragon profitovat také finančně a třeba i zájmen diváků o exotický kolektiv.

Jak je to s konkurenceschopností celku, který našel útočiště pro domácí zápasy ve Slaném, ukázala hned úvodní kola základní části 2. ligy. Číňané schytávali jeden debakl za druhým a z první vstřelené branky se radovali až ve třetím utkání, které prohráli 1:11. Když se nastolený trend nezměnil ani v domácím vystoupení Zlatého draka proti českobudějovickému David Servisu, zdálo se, že role týmu sbírajícího zkušenosti bude, co se týče promlouvání do konečného pořadí, bezvýznamná.

Pak to ale přišlo. Pátý duel sehrála čínská družina na ledě píseckých Králů. Jihočeši, kteří se v aktuální sezoně sami potýkají s potížemi, byli štědří. Králové byli tak štědří, že nechybělo mnoho a mohli výpravě z Číny doplněné o pár mladých kladenských zápůjček darovat historické vítězství. Písečtí sice zabrali a zápas urvali, přesto se tato chvíle historickou opravdu stala. Číňané vybojovali první bod za prohru po samostatných nájezdech v poměru 5:6.

Měl to být vzestup Draka? Vůbec ne. Následná devatenáctibranková nálož od Příbrami potvrdila, že si Písek 23. září 2019 vybral zřejmě nejslabší chvilku v sezoně a mohl pouze doufat, že si v dalších zápasech s Číňany reputaci napraví.

Tým China Golden Dragon už žádný další úspěch nepřidal. Uhrál ještě pár těsných výsledků, ale jinak dostával naloženo. Hosté z východu zakončili své účinkování v české 2. hokejové lize s účtem jednačtyřiceti porážek v normální hrací době a jedné po nájezdech. Dostali 406 branek a sami jich vstřelili 76. Zlatý drak se má před olympiádou ještě hodně co učit, ale díky štědrosti Písku neodlétal s prázdnou.