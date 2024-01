Jindřichohradecké házenkářky odstartovaly druhou polovinu I. ligy domácí remízou 25:25 s Vršovicemi. Družstvo od Vajgaru tentokrát utkání nezastihlo v optimálním rozpoložení a nakonec bylo rádo za bod, který jej však odsunul z první příčky tabulky o skóre za mostecké béčko.

Jindřichohradecké házenkářky remizovaly s Vršovicemi 25:25. | Foto: archiv Deníku

Jihočešky vedly jen zkraje duelu, pak soupeřky skóre otočily na 6:9 a tříbrankový náskok jim vydržel až do přestávky.

Ve druhé půli se domácí celek snažil dotáhnout, ale Vršovice dobře bránily a držela je brankářka. Závěr nabídl dramatickou podívanou.

Minutu a půl před koncem Hradečanky srovnaly skóre na 25:25. Poté dokázaly ubránit poslední útok soupeřek a naopak samy měly ještě možnost z rychlého protiútoku rozhodnout, ale proti byla opět vršovická brankářka.

„Vršovice nám daly opravdu zabrat. Dobře se na nás připravily, tvrdě bránily a důsledně přerušovaly náš útok. A prakticky od začátku nás přehrávaly. My celý zápas jen dotahovali. Výborný výkon předvedly brankářky. Nám dělalo dost problém překonat tu vršovickou, naše Kateřina Reisnerová nás zase stále držela na dostřel. Hráčkám vůbec nelze vytknout snahu či bojovnost, každá si odvedla své, ale dělali jsme technické chyby a neproměňovali šance. Hlavně v prvním poločase jsme jich udělali víc než dost, ztráty balonů, špatné přihrávky do trháku. To nás stálo manko a odrazilo se to i v dalším průběhu. Dorovnat skóre se nám podařilo až v úplném závěru, kdy už nám doslova teklo do bot. Remíza je však podle mého soudu zasloužená. Před zápasem bych bod nebrala, ale na konci jsem za něj šťastná,,“ konstatovala jindřichohradecká trenérka Iva Jonová.

Ve 13. kole se její tým představí v neděli 4. února na palubovce Hostivic (17 hodin).

Házená Jindřichův Hradec – Sokol Vršovice 25:25 (11:14)

Nejvíce branek: Zahradníková 9/8, Rytířová 5, Vlková 3, Frühaufová 3, E. Kovářová 3/1 – Jelínková 5/1, Ferusová 4, Suchomelová 4, Slabá 4. Sedmimetrové hody: 9/9:2/2. Vyloučení: 3:7. ŽK: 1:2. Rozhodčí: Tůma, Větrovský. Diváci: 138.

Další výsledky 12. kola

Velké Meziříčí – Most B 25:45, Havlíčkův Brod – Bohunice 23:29, Bohumín – Kunovice 18:19, Otrokovice – Cheb 22:29, Hostivice – Olomouc 25:31.

I. liga

1. DHK Baník Most B 12 10 0 2 420:322 20

2. Házená Jindřichův Hradec 12 9 2 1 405:354 20

3. 1.SC Bohumín 12 9 0 3 370:328 18

4. Sokol Vršovice 12 7 1 4 353:338 15

5. Lions Hostivice 12 7 1 4 341:333 15

6. Tatran Bohunice 11 5 1 5 286:293 11

7. SHK Kunovice 12 5 0 7 308:312 10

8. SKUP Olomouc 12 4 2 6 345:361 10

9. Jiskra Otrokovice 12 3 2 7 358:374 8

10. HC Hvězda Cheb 12 4 0 8 318:340 8

11. Jiskra Havlíčkův Brod 12 3 1 8 307:357 7

12. Sokol Velké Meziříčí 11 0 0 11 264:363 0