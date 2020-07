Na ní byl do čela klubu na další tři roky zvolen dosavadní předseda Vladislav Svoboda. Dalšími členy výkonného výboru jsou Rostislav Ondřej, Petr Šachl, Pavel Petrák, Vladimír Reisner, Martin Beran a Hynek Mácha. Zároveň si delegáti odhlasovali i složení rozhodčí komise, kterou tvoří David Hembera (předseda), Jan Bártů a Siarhei Valevaty.

„Naší prioritou pro nadcházející období je rozvíjet a rozšiřovat členskou základnu a uvést do chodu projekt hokejové akademie,“ podotkl předseda výkonného výboru HC Střelci Vladislav Svoboda.

Klub bude mít od nového soutěžního ročníku rovněž tým mužů v krajské hokejové lize. Jak už Deník informoval, drtivá většina hráčů z konkurenčního HC Vajgar totiž pro neshody s vedením po uplynulé sezoně skončila a požádala Střelce, aby je vzali pod svá křídla.

„Přejeme si, aby se situace ohledně hostování mužů z Vajgaru do našeho klubu co nejrychleji vyřešila a hráči se mohli věnovat jen hokeji. Cílem pro nadcházející sezonu bude postup do play-off,“ uvedl Svoboda.

Klub HC Střelci vznikl v roce 2014 a zpočátku se věnoval výhradně práci s dětmi. Nyní registruje už téměř dvě stovky členů. Od nadcházející sezony bude mít v soutěžích všechny žákovské kategorie a nově i dorost a muže.