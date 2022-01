„Byla to přestřelka, na naše poměry až moc. Ale dokázali jsme najít recept na domácího brankáře a vypořádat se s malým kluzištěm. V první třetině jsme měli problém pokrýt střed hřiště, což se nám postupně povedlo zlepšit a velmi bojovným výkonem jsme soupeře přehráli,“ podotkl trenér jindřichohradeckých hokejistů Vladimír Reisner.

Zápas nabídl vysoký počet 11 vyloučených hráčů na každé straně a s přesilovkami dokázali výrazně lépe naložit hosté, kteří proměnili hned čtyři.

„Hráči Hluboké šli s tvrdostí někdy až za hranu, z toho pak pramenily tresty na obou stranách. Jsem rád, že jsme se dokázali prosadit i v početní výhodě a dali tolik gólů, už jsme to potřebovali,“ zmínil.

Hokejisté Soběslavi připravili Samson o neporazitelnost

Přestože Střelci nadále na strategickou osmou příčku, jež jako poslední zaručuje účast ve vyřazovacích bojích, ztrácí, flintu do žita rozhodně nehází. V závěru sezony je navíc posílí zajímavé duo hráčů s druholigovými parametry. Do Hradce se totiž z Havlíčkova Brodu vrací bratři David (26 let) a Jakub (20) Košťálové, jež by měli přispět k větší údernosti ofenzivy.

„Mladší Jakub utrpěl loni na konci prázdnin v přípravě vážné zranění oka a od té doby nehrál. Teď se postupně vrací k hokeji. Už s námi trénuje i jeho starší bratr starší David, jenž by měl naskočit už v nadcházejícím utkání. Oba by měli být výraznými posilami i zpestřením pro diváky,“ informoval kouč Střelců.

V dalším utkání krajské ligy Jindřichův Hradec v sobotu 15. ledna hostí silné Strakonice (18.15 hodin). „Je to kvalitní protivník, ale určitě se s ním dá hrát, což jsme si potvrdili v úvodním vzájemném utkání na jeho ledě. Bohužel, porazil nás tam jeden hráč… My musíme spoléhat na bojovnost, hrát zodpovědně v defenzivě a vyvarovat se chyb. Věřím, že uspějeme,“ tvrdí Vladimír Reisner.

Hluboká nad Vltavou Knights – HC Střelci J. Hradec 5:7 (1:1, 4:5, 0:1)

Branky a nahrávky: 18. Matys (Moudrý, E. Bahula), 24. Matys (Moudrý), 26. K. Vácha (Miler, Schmidmayer), 27. Robin Rákosník (Matys), 40. Moudrý (Robin Rákosník) – 11. Lazorišák (J. Heřmánek), 21. H. Havelka (J. Heřmánek), 24. Popelka (J. Heřmánek, Lazorišák), 30. Lazorišák (Jon, J. Heřmánek), 34. Jon (H. Havelka), 36. V. Tržil TS, 50. Lazorišák (Jan Slavík). Rozhodčí: Vavruška – Vokoun, Tuháček. Vyloučení: 11:11. Využití: 0:4. Diváci: 153.

J. Hradec: Pachman – Jon, Popelka, Janeček, Ištvánik, Jan Slavík, R. Procházka – J. Heřmánek, Lazorišák, H. Havelka, V. Tržil, Gurka, Jasanský, Štrajt, Kalvas, T. Novák.