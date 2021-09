První letošní venkovní výhra českobudějovického týmu se nerodila vůbec lehce. Jihočeši sice velmi dobře začali, v první třetině byli lepší než Valaši, ale z dobrého výkonu vytěžili pouze jednobrankové vedení. „Začátek utkání se nám povedl,“ přikývne i trenér Motoru Jaroslav Modrý. „Rychle inkasovaný gól nás zaskočil,“ přidal se i domácí kouč Robert Svoboda. „Zmrazil nás a byli jsme hodně dole. O přestávce jsme si řekli, že musíme přidat na bruslení a na soubojích,“ dodal.

Byla škoda, že opravdu velice slušně hrající hosté soupeři více gólově neodskočili, protože Valaši v prostřední části skutečně přidali a vyrovnali i skóre. „Ve druhé třetině jsme se vrátili do zápasu,“ konstatoval Svoboda. „Zlín má kvalitní a dobře bruslící mužstvo. Domácí nás začali napadat, dostali nás pod tlak a vzali nám vedení. Ve třetí třetině to byl boj a jsem rád, že jsme našli cestu k vítězství, potěšilo Modrého.

Jeho zlínský protějšek byl hodně zklamaný. „Myslím si, že jsme nebyli horší tým. Soupeř ale zužitkoval jeden brejk ve třetí třetině. Těsná porážka nás mrzí. Měli jsme na to, abychom bodovali,“ neskrýval kouč poraženého týmu značnou rozmrzelost.

Výborný výkon podala v dresu vítězů dvojice Milan Gulaš – Lukáš Pech, které doplňuje exzlínský Jiří Ondráček. Na jejich kombinace byla radost se dívat a oba dokázali pracovat i do defenzivy. Kapitán týmu Gulaš okořenil svůj výkon dvěma góly a byl po zásluze vyhlášen nejlepším hráčem zápasu. „Kluci odvedli výbornou práci. Postupně si na sebe zvykají. V přípravě jsme vyzkoušeli několik variant. Jsou to kreativní hokejisti a postupně si to sedá. S Jirkou Ondráčkem jsme k nim našli dobré řešení. Je zodpovědnější, ale zároveň je to rovněž šikovný hokejista,“ zdůrazní trenér Modrý.

První tři duely Motoru byly poměrně divoké a průměr čtyři inkasované góly na zápas nesvědčí o nejlepší defenzivní činnosti. A navíc toho spoustu ještě zachrání gólman Hrachovina. „Hrajeme to pro diváky, aby z toho také něco měli,“ neodpustil si Modrý v hodnocení zápasu tradiční nadsázku. „V obraně trochu hoříme,“ dodal už vážněji. „Zlín nám ukázal, kde máme mezery, a snažíme se na tom pracovat. Výhoda našeho týmu je, že máme kreativitu. Kluky, kteří dokáží dát gól a připravit šanci.“

Rozhodující gól dal obránce Jan Štencel, jenž v sestavě v průběhu zápasu nahradil Ondřeje Slováčka. Ten naopak hrubě chyboval při druhém gólu soupeře. „Jsme tým. Jednou tahá ten, podruhé zase onen. Oba kluci jsou pořád součástí mužstva. Během utkání se stanou nějaké věci, trenéři udělají nějaká rozhodnutí, ale všichni jsme pořád jeden tým,“ nechtěl se kouč vyjadřovat ke konkrétním hráčům.

Ale výkon Štencla ho potěšil. Navíc ho vyšperkoval parádním vítězným gólem. „Honza Štencel si hledá své místo v sestavě a ukázal nám, že kvalitu má. Je to hokejista, který má něco za sebou. Byla jen otázka času, kdy šanci dostane. Chtěli jsme hlavně udržet šest beků, aby byly pevné dvojice a kluci si na sebe trochu zvykli. Obrana je pak kvalitnější, když jsou sehraní. Je to lepší, než když se točí sedm beků.“

Berani odehráli zápas bez jediného vyloučení, což je při jejich stylu hry až pozoruhodné. Motor si tak nevyzkoušel jedinou přesilovku. „Přesilovky zápasy rozhodují. Víme, že Gulaš v přesilovkách dává góly, tak jsme si na to chtěli dát pozor. Bohužel to nestačilo,“ jen Svoboda bezmocně pokrčí rameny.

Zlín si při absenci marodů Honejska a exjihočecha Vopelky vypůjčil z prvoligového Přerova útočníka Jana Svobodu a ten se za důvěru odměnil gólem a asistencí. „Rozhodně nezklamal a týmu pomohl. Pro nás to bylo nouzové řešení, ale nakonec dal gól a věřím, že i pro něj to bylo povzbuzení,“ pochválil zlínský kouč prvoligový záskok.