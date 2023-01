I když k tomu měl neskutečně blízko. Bylo až neuvěřitelné, co dokázal zazdít pět vteřin před koncem slovenský útočník Libor Hudáček, který snad ze dvou metrů nasměroval kotouč pouze do tyčky zcela odkryté branky. A následnou dorážku skvěle chytil rukou na brankové čáře obránce Roman Vráblík.

„Jako po celou sezonu jsme opět měli špatný vstup do utkání a začali jsme hrát až od desáté minuty, kdy nám hodně pomohl vyrovnávací gól. Do té doby byl Třinec jasně lepší,“ připustil asistent trenéra vítězného celku Jiří Novotný.

Přestávková domluva v kabině a druhá třetina byla ze strany Jihočechů nejlepší pasáží zápasu. „Začali jsme hrát to, co jsme chtěli. Šly nám nohy a po zásluze jsme se dostali do vedení. Nejen pak ve třetí třetině, ale v celém utkání musím kluky pochválit za výbornou práci v oslabení. V posledních zápasech hrají hodně obětavě a skáčí do střel. Musíme se ale naučit, jak dotáhnout do konce podobné duely, kdy vedeme o gól nebo o dva. V pátek s Plzní jsme ho ztratili, teď při nás zaplaťpánbůh stálo štěstí. Za tři body proti tak silnému soupeři jsme moc rádi,“ zdůraznil asistent.

Přestože se stejně jako v pátek musel jeho tým strachovat o výsledek až do konce, tentokrát závěr i s patřičnou dávkou štěstí zvládl za tři body. „Je to vabank, protože při power play má soupeř o jednoho hráče v poli navíc. Z naší strany to byla obrovská klika. Byla tam prázdná branka, kterou Libor Hudáček netrefil. Minule nám to tam spadlo, teď naštěstí ne. Ale díky obětavosti se na nás štěstí tentokrát usmálo,“ znovu ocenil Novotný maximální bojovnost svých svěřenců.

S Oceláři má Motor letos neskutečnou bilanci. Čtyři výhry ze čtyř zápasů, jedenáct bodů z dvanácti možných. „Třinec je jeden z nejlepších týmů v extralize, který třikrát za sebou vyhrál titul. Ale někdy se to tak prostě sejde. Ani tentokrát to nebyl jednoduchý zápas, ale šli jsme tomu naproti a měli jsme i kus štěstí. V minulé sezoně jsme takhle vyhrávali nad Spartou a letos jsme ji ani jednou neporazili. A naopak se nám teď zase daří na Třinec,“ váží si jeden z trenérů Motoru pozitivní bilance s obhájcem titulu.

Na straně favorizovaného soupeře tak panovalo už počtvrté v sezoně zklamání. „První třetina byla z naší strany slušná. Šli jsme do vedení, ale nechali jsme si dát zbytečný vyrovnávací gól,“ konstatoval třinecký asistent trenéra Vladimír Országh. „Ve druhé třetině jsme udělali hodně chyb a soupeř nám odskočil na dvoubrankový rozdíl. Hned na začátku třetí třetiny jsme hráli dvě přesilové hry, které nám ale vůbec nevyšly, což nás na nějaký čas poznamenalo a nemohli jsme se dostat do tempa. Až po kontaktním gólu jsme ožili. Na konci jsme měli obrovskou šanci, ale netrefili jsme prázdnou branku a proto se vracíme bez bodu,“ litoval třinecký trenér.