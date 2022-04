Ze všech strana šla na vaše výkony chvála, jak jste sehráli se Spartou vyrovnané zápasy. Co ale chybělo k tomu, abyste alespoň jeden z nich vyhráli? Abychom dali o gól víc než soupeř. O tom je celý hokej. Příležitosti jsme měli, ale bohužel jsme je nevyužili. Byly tam nějaké tyčky, ale na to se nemůžeme vymlouvat. Sparta ukázala svoji sílu. Je trpělivá a má vyrovnanější čtyři lajny. Musíme se víc tlačit do zakončení a být nebezpečnější v přesilovkách i při hře pět na pět.

Je Sparta o hodně kvalitnější soupeř než byly ve čtvrtfinále Pardubice?

Sparta je jinde než Pardubice. Tvrdím to celou sezonu, i když občas někdo něco jiného vykřikne nebo napíše na internet. Hraji proti nim a vím, co kdo umí. Sparta má o hodně kvalitnější tým než Pardubice a dokazuje to. Poslední měsíc má šňůru výborných zápasů a je těžké proti ní hrát. Je tam přetlak hráčů a hlavně obrovská kvalita. Nakoupili spoustu kvalitních hokejistů. My ale bojujeme a hrajeme srdcem. Snažíme se jim vyrovnat a zkusíme urvat hned nejbližší třetí zápas.

Jak už jste naznačil, je velký rozdíl také v šíři kádru, což se v play off projevuje?

Samozřejmě se to projevuje, ale na to se nemůžeme vymlouvat. Hrajeme s tím, co máme. Zranění bohužel přicházejí. V play off si všechno musí sednout, abyste mohli pomýšlet na nejvyšší příčky. Zdraví i forma. Sparta si to vybrala v průběhu sezony, kdy měla hodně zraněných. Teď jsou tam všichni zdraví a mají dvě lajny navíc. Nám, když se zraní dva hráči, tak nemáme kde brát. Pak musíme využít hráče z juniorky. Vůbec nechci shazovat jejich kvalitu, jsou šikovní, ale zkušenosti prostě nemají. Je to však pro ně velká výzva, že si mohou zahrát semifinále play off. To se někomu nepodaří za celý život. Kluci, kteří tuhle šanci dostanou, ji musejí využít.

Vyšel Spartě tah s nasazením slovenského gólmana Hudáčka, který chytá v opačném gardu a v sezoně proti vám ještě nenastoupil?

Chytá dobře, ale Matěj Machovský je také velmi dobrý gólman a odchytal skoro celou sérii s Libercem. Hudáček ho vystřídal v posledním utkání, tak mu trenéři dali zase šanci. Chytil ji za pačesy a dařilo se mu opravdu výborně. Vychytal nás. Musíme se tlačit více do zakončení a být důraznější, abychom ho překonali.

Ani jednou jste v utkáních na Spartě nevedli. Byl to také trošku problém, že jste tak soupeře nedostali pořádně pod tlak?

V prvním zápase jsme prohrávali a pořád to tlačili do kopce. Sparta byla koncentrovaná a trpělivá. Ve druhém utkání jsme ve třetí třetině snížili na 2:1 a místo, abychom výsledek chvíli drželi a Sparta trochu znervózněla, tak jsme brzy dostali dva rychlé góly, které utkání zlomily. Pak už to nešlo zvrátit.

Byla pětiminutovka po snížení ve druhém utkání vaší vůbec nejlepší pasáží z obou duelů na Spartě?

I na začátku prvního zápasu jsme Spartu přitlačili. Přesvědčili jsme se, že i s takovým soupeřem se dá hrát. Důležité je nebát se a jít do toho s čistou hlavou. My nemáme co ztratit. Jde mi hlava kolem, když poslouchám některé názory. Loni byl Motor beznadějně poslední. Řekl bych, že musíme být vděční za letošní sezonu. Tohle už je nadstandard, samozřejmě však i teď chceme uspět. Nic nebalíme. Tyhle řeči mi ale vadí fakt hodně.

Co čekáte od dvou domácích zápasů? Budou jiné než ty na ledě soupeře?

Určitě se budeme tlačit dopředu, ale musíme být trpěliví. Hrajeme sice doma, ale také teprve uvidíme, co nám soupeř dovolí. S jakou taktikou na nás nastoupí. Jestli bude bránit, nebo půjde do útoku. Doufám, že se bude hrát otevřený hokej a fanoušci nás poženou dopředu. Budeme mít snad i kousek štěstí, dostaneme se do vedení a dáme nějaké góly. Věřím, že hned první domácí zápas urveme.