Zatímco v úterním duelu byl Havířov lepší a Jihočeši výhru 2:1 uhájili i s patřičnou dávkou štěstí, ve středu byl jejich výkon podstatně lepší. Přitom ale paradoxně ještě deset minut před koncem prohrávali 2:3. Přesto dokázali (jako v letošní sezoně již několikrát) v závěru zápas otočit a zvítězit 4:3.

Trenér Václav Prospal mohl být spokojen s výsledkem, ale i s nasazením a přístupem svých svěřenců. „Z naší strany to byl úplně jiný zápas než v úterý. Byli jsme daleko víc na kotouči a měli jsme mnohem víc střel na branku. Zase jsme prokázali to, co prokazujeme celý rok. I když po nás řvala celá hala a bylo to vyhecované, tak jsme dokázali zápas otočit. Zažívali jsme to v průběhu celé sezony, ale v play off je to obrovské plus. Otočit takový duel v play off, to se mimořádně cení,“ chválil si kouč. „Celé mužstvo šlo jako jeden muž za vítězstvím. To je pro trenéra strašně důležité poznání,“ ocenil.

Oba havířovské duely nabídly všechno, co vyřazovací boje běžně nabízejí. „Šarvátky, pošťuchování, tvrdé hity, přesilovky, oslabení. Všechno jsme to zvládli. Z naší strany to byl výborný výkon,“ nešetřil jindy velice přísný kouč chválou.

Motor dobře začal, vedl 1:0, ale potom šel dvakrát do vedení soupeř. Což přitom neodpovídalo dění na ledě. „Byli jsme lepší, ale bohužel jsme dvakrát špatně prostřídali a dostali jsme dva góly. To jsou detaily, které mohou rozhodovat. Proto jsem moc rád, že jsme vyhráli. Hodně by mě mrzelo, kdybychom z Havířova odjížděli s hořkým pocitem, že jsme tam něco nechali. Hráli jsme opravdu velmi dobrý zápas. Byli jsme daleko více na kotouči a měli jsme šance. Kluci byli namotivováni. Jeden druhého na střídačce hecoval. Tým zápasem žil. Ale pokud uděláte takové dvě chyby a obě skončí v brance, tak můžete nadávat jenom sám sobě. Důležité však je, že jsme to dokázali překonat,“ potěšili tentokrát Prospala jeho svěřenci skutečně velmi dobrým výkonem.

Klíčový moment utkání přišel v úplném závěru druhé třetiny za stavu 3:2 pro domácí. Strmeň v brance hostí zlikvidoval sólo Gřeše, jenže dojíždějící Veselý měl před sebou téměř prázdnou branku. Čahoun s maskou na hlavě se však na brankové čáře natáhl jako špona a zákrokem sezony zlikvidoval naprosto jasnou šanci.

„Souhlasím. To byl klíčový moment. Honza Strmeň nám v tu chvíli udržel šanci na vítězství. Máme dva gólmany, kteří se střídají, a tím chodí do zápasů čerství. A je jedno, kdo které utkání chytá. Takhle jsme se rozhodli. Oba kluci si to za svůj přístup zaslouží. Vzali, že budou rotovat, a jsou naší velkou oporou,“ chválí dvojici gólmanů Jan Strmeň – Petr Kváča.

Rozhodnuto ještě samozřejmě není, ale výchozí pozici teď mají českobudějovičtí hokejisté výbornou. „Je na nás, abychom udělali důležitý poslední krok. Dostali jsme se do situace, kdy můžeme o postupu rozhodnout v domácím utkání. A je jen na nás, jak si s tím poradíme. Samozřejmě by bylo ideální, abychom dokázali najít cestu k vítězství,“ přeje si.