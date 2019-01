České Budějovice – Zabrali a posunuli se do klidnějších vod. Hokejisté ČEZ Motoru zvládli se ctí sérii tří zápasů prvoligového play out na stadionech soupeřů, když ani jednou nenašli přemožitele a vytěžili osm bodů. Naposledy zvítězili v Ústí nad Labem 5:2. Na barážovou příčku mají nyní tři kola před koncem pětibodový náskok. „Musíme udělat dvě výhry a máme klid," tvrdí útočník David Kuchejda (26 let). Ve středu Jihočeši hostí Šumperk (17.30).

David Kuchejda | Foto: Deník/ Václav Pancer

V Ústí jste vyhráli o tři branky. Zvládli jste toto důležité utkání bez větších potíží?

Do Ústí jsme jeli s tím, že chceme bodovat. Nejlépe samozřejmě za tři body. To se nám podařilo a máme z toho velkou radost. Přitom začátek utkání nebyl podle našich představ. Brzy jsme šli do tří a dostali gól. Ale dokázali jsme odpovědět třemi góly ještě v první třetině. Potom nás Ústí trochu tlačilo, snížilo, ale my jsme odskočili na 5:2 pro nás a pak už jsme zápas spíše zezadu kontrolovali. Nikam jsme se nehnali a vzadu nás podržel Dominik Halmoši v brance. Tři body jsme přivezli, takže hodnocení zápasu je vesměs pozitivní.



Sérii tří těžkých zápasů venku jste zvládli se ziskem osmi bodů, s tím jste určitě spokojeni?

Když jsme jeli do Berouna, tak to nevypadalo vůbec dobře. Ale zabrali jsme v pravou chvíli. Tři kola před koncem soutěže máme na třináctý Beroun pět bodů náskok a ve hře je ještě bodů devět. Nesmíme ale koukat na to, jak bude hrát Beroun. Musíme se dívat sami na sebe, dvakrát vyhrát a jsme zachráněni.



Přestože nemůže být ani zmínka o nějakém podcenění, situace v tabulce je pro vás nyní velice výhodná. Souhlasíte?

Situace je dobrá. To určitě. Ale před začátkem play out byla ještě lepší. To jsme měli náskok devíti bodů. Sice jsme si situaci zkomplikovali, ale dokázali jsme se zase vrátit a udělat si náskok. Vyšla nám série tří zápasů venku, ve kterých jsme udělali osm bodů. A myslím si, že zaslouženě. To bylo super.



Všechny tři poslední zápasy venku, které jste vyhráli, jste odehráli jen na tři pětky. Prospělo to vaší hře?

Jsem o tom přesvědčen. Více se dostaneme do zápasu. V zápasech play out je hodně vyloučených, tím pádem také větší množství přesilovek a oslabení. Když se hraje na čtyři lajny, tak se někteří kluci do hry skoro nedostanou a je obtížnější nabrat to správné tempo. Na tři pětky se střídáme po nějakých dvaceti třiceti vteřinách a všichni jsme v tempu. Hra na tři pětky nám sedí, protože jsme více v zápase. Hlavně všichni víme, o co hrajeme.



Prakticky celou sezonu jste odehrál v jednom útoku s Petrem Šachlem a Zdeňkem Ondřejem. Je to na spolupráci znát?

Určitě je to výhoda. Hrajeme pořád spolu a dobře o sobě víme. Věřím, že to potvrdíme i v závěrečných zápasech a týmu ještě pomůžeme. Také nějakými góly, protože zatím jsme jich tolik v play out nedali. Těch bychom mohli mít více.



V základní části soutěže jste byli nejproduktivnější řadou týmu. V play out to ale trochu upadlo. Čím to?

Dáváme méně gólu. To je fakt. Šance ale máme pořád. Teď ale nejde o to, abychom honili nějaké statistiky. Daří se zase jiným klukům, což je dobře, protože hrajeme jako tým. To je důležité. Hlavní je z každého zápasu vytěžit co nejvíce bodů. Rozhodně není doba na to, abychom si hráli na to, jestli dá gól ten nebo ten.



Vypadalo to, že byste mohli hrát poslední zápas doma s Berounem úplně o všechno. Zamlouval by se vám tento scénář?

Jak už jsem říkal, musíme se dívat jenom na sebe a vyhrát teď dvě utkání. Pak už bude jedno, jestli Beroun vyhraje nebo prohraje. Takový scénář, že bychom hráli s Berounem nějaký zápas roku, to si rozhodně nemalujeme. Musíme uhrát co nejvíce bodů v nejbližších dvou utkáních. Nyní se nám i hra daří celkem podle našich představ, tak věřím, že v tom budeme pokračovat.



Letošní sezona se pomalu chýlí ke svému konci. Jak bude vypadat vaše ohlédnutí za ní?

Moc pozitivně ji hodnotit asi nemůžeme. Čekali jsme, že budeme hrát v první lize důstojnější roli. Nakonec to dopadlo tak, jak to dopadlo. Důležité je ještě soutěž definitivně zachránit, abychom se vyhnuli baráži. Věřím, že příští rok bude daleko lepší. Sezonu jako úspěšnou ale určitě hodnotit nelze.



Vy osobně jste měl patřit k tahounům týmu. Dařilo se vám tuto roli plnit?

Asi ne. Od nás zkušenějších se čekalo více bodů. Šance jsme na to určitě měli. Všechno začal už první zápas s Havlíčkovým Brodem, který jsme tady přestříleli, ale přesto jsme nakonec podlehli 0:3. Takových utkání potom byla v sezoně spousta. Nedařilo se nám dávat góly. To byl náš hlavní problém. Věřím, že jsme si to všechno vyžrali v této první sezoně a příští rok bude o něčem jiném.



Už také přemýšlíte, kde budete hrát v příští sezoně?

Ještě nevím. Čekáme, až definitivně zachráníme první ligu a pak budeme asi jednat, co dál.



Chtěl byste pokračovat v dresu Motoru, nebo by vás lákal návrat někam do extraligy?

Extraliga láká každého. Já bych se do ní chtěl nejraději vrátit s Budějovicemi. To je ideální scénář.



Je tedy pravděpodobné, že nikam odcházet nebudete?

Chtěl bych tady zůstat. Pokud bude zájem i ze strany klubu, tak určitě. V Budějovicích jsem spokojen.