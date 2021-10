Podruhé za sebou nedokázali Jihočeši přetlačit soupeře, který se trápí. V neděli přijel do Budvar arény Litvínov se sérií sedmi porážek v zádech a odvezl si vítězství 3:0. Liberečtí Bílí Tygři šli do duelu s Motorem se šesti prohrami za sebou, ale také oni byli úspěšní, když svého soupeře doslova přetlačili o jediný gól.

Hosté ztratili zápas podobně jako nedávno v Pardubicích. Vedli 1:0, vyrovnávací gól inkasovali pár vteřin před druhou sirénou a nakonec odešli poraženi 2:3. „Jsme nezkušený tým, když si necháme dát gól v posledních vteřinách druhé třetiny. To jsou taktické věci. Musíme se naučit lépe přistupovat k důležitým momentům zápasu, když se láme. To byla chyba,“ připouští i trenér Motoru Jaroslav Modrý. „Tyhle věci se musíme naučit. Je třeba posílat na led ty správné hráče, což je moje práce. Je to určitý proces a snažíme se ho urychlit, aby nás to nestálo body, jako se nám to stalo v Pardubicích i teď v Liberci,“ dodá.

Ve třetí třetině Tygři obrat v utkání dokonali. „Liberec přidal, hrál velice aktivně a zamkl nás v naší třetině. Zase nám něco chybělo, abychom ten tlak přestáli. To jsou detaily hry, které rozhodují,“ je si Modrý vědom.

Hosté mohli možná vytěžit víc z velmi dobrého vstupu do utkání. Do dvaadvacáté minuty hráli pět přesilových her, zatímco soupeř žádnou. Ale vsítili v nich pouze jediný gól Voženílkem. „Samozřejmě bychom z toho chtěli dát pět gólů,“ pousměje se kouč. „Ale dali jsme jeden a vedli jsme. Možná to chtělo z naší strany více střelby. Máme kreativní hokejisty, kteří mají svou kariéru postavenou právě na přesilovce a hrají ji dobře. Puk tam létal, měli jsme šance, i když koncovka nebyla až tak ideální. Někdy je to i trošku o štěstí,“ uvědomuje si Modrý,

Na straně domácího kouče Patrika Augusty byla po přerušení série porážek znát obrovská úleva. „Jsme rádi, že jsme tak těžké utkání vyhráli. Čím déle série trvala, tím těžší to pro hráče na psychiku bylo. V některých fázích zápasu bylo vidět, jak může hlava výkon ovlivnit. Vážím si toho, že to kluci zvládli. Ale teď nás čeká další práce,“ ocenil tentokrát především nasazení a vůli svých hráčů.

Výborný výkon podal v dresu poraženého týmu brankář Dominik Hrachovina. Před dvěma lety právě v Liberci úspěšně působil a fanoušci Bílých Tygrů na něj nezapomněli. Po utkání skandovali jeho jméno. „V Liberci to pro mě bylo krásné období a znám tady spoustu lidí. Když fandové po takové době skandovali mé jméno, tak to mě opravdu zahřálo na srdci,“ připustil. „Bylo to moc příjemné, nečekal jsem to.“

Že by pro něj ale mělo utkání proti svému bývalému týmu zvláštní náboj, to vyloučil. „Nebral jsem to nějak speciálně. Na Liberec mám jen dobré vzpomínky. Pouze jsem si zavzpomínal na to, jak mi tu bylo fajn. Jinak jsem chytal normálně,“ zdůrazní.

Porážka po dobře rozehraném utkání ho hodně mrzela. „Určitě se dalo něco uhrát. Je to jen naše chyba, že nejsme schopni udělat ani jednoduché věci a pak nás to stojí branky,“ zlobil se.