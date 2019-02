České Budějovice – Jaromír Jágr nakonec v dresu hostí skutečně nedorazil. Vyprodaná Budvar aréna přesto sledovala porážku hokejistů ČEZ Motoru v 51. kole první WSM ligy s Kladnem 1:4. Základní část soutěže zakončí Jihočeši v sobotu v Přerově (17.30).

Z domácí sestavy nově vypadl obránce Fillman, naopak do první řady naskočil uzdravený útočník Květoň. Hostující složení překvapení nenabízelo. Hvězdný Jaromír Jágr na soupisce podle očekávání opravdu nefiguroval.



Vstup do zápasu vyšel Motoru parádně, i když k tomu potřeboval i nezvykle velký kus štěstí. Ve 3. min. vyhazoval kladenský bek kotouč za brankou po mantinelu, jenže zasáhl domácího Bártu, od něhož kotouč zapadl na záda gólmana Cikánka a skutálel se do jeho klece.



Šťastná branka domácí celek vyburcovala k výbornému výkonu, jaký už dlouho nepředvedl. Soupeře zatlačil a druhý gól visel ve vzduchu. Jenže ho nedali Nedorost, ani z vyložené šance Dostálek.





„Do utkání jsme výborně vstoupili. Dali jsme gól, hráli jsme aktivně a měli jsme hodně střel,“ chválil své spoluhráče útočník Filip Vlček, jenž se tentokrát nevešel do sestavy a zápas sledoval jen z tribuny.



Jenže druhý gól Motor nepřidal, a tak přišel trest. Nedůslednost při odehrání kotouče potrestal v 17. min. střelou zblízka Machač. „Inkasovaného gólu je škoda. Jinak se mi ale první třetina líbila. Musíme v takovém výkonu pokračovat. Z naší strany je tam hodně pohybu a věřím, že přijde i nějaká přesilovka a přidáme další branky,“ přál si Vlček po skončení úvodního dějství.



Po změně stran už to ale ze strany Jihočechů taková jízda nebyla a Rytíři zlobili. Při přečíslení dva na jednoho zakončoval Kaut, Kváča však byl na místě.



Věčná škoda, že Jelínkův tým neudržel hodně vysoko nastavenou laťku z první třetiny. Kladno totiž bylo po změně stran lepší.



Až krátce po polovině zápasu si domácí zahráli svou první přesilovku. Rob pálil nebezpečně, Vampola měl gólovku, leč skóre se neměnilo. Na druhé straně ale ve 35. minutě ano. V přesilovce našel nekrytý Tůma horní růžek Kváčovy klece a Kladno poprvé v utkání vedlo.



O necelou minutu později znovu Tůma tečoval Štindlovu střelu mimo Kváčův dosah a bylo to už 1:3.

„Druhá třetina se nám moc nepovedla. Je to o gólech. My jsme dva dostali a žádný nedali. Pořád je ale před námi celá třetina a se zápasem se dá určitě něco dělat,“ neztrácel Vlček víru.





Do závěrečného dějství vstoupil Motor s velký elánem. Stáhl hru na tři formace, soupeře přitlačil, ale jak říká i sám trenér Jelínek, jeho tým trápí doslova střelecká impotence.



Nedorostova zbytečná sekyra a následný dvouminutový trest navíc nápor výrazně otupily. Definitivní tečku za zápasem udělal čtyři minuty před koncem po vyhraném vhazování Tůma, který tak završil svůj hattrick.

Branky a nahrávky: 3. M. Bárta – 17. Machač (Tůma), 35. D. Tůma (Přikryl), 36. D. Tůma (Štindl, Kloz), 56. D. Tůma (Přikryl). Vyloučení: 4:3 (navíc dom. Čáp a host. Přikryl 10 min.), využití: 0:1. Rozhodčí: Pešina, Doležal – Zídek, Špringl mladší. Diváci: 6421 (vyprodáno).

ČEZ Motor: Kváča – Čáp, Kutlák, Kučný, Vráblík, F. Novák, Pýcha – L. Květoň, Mikyska, Nedorost – Dostálek, Vampola, Čermák – Heřman, L. Rob ml., Jonák – M. Bárta, Galamboš, M. Novák. Trenéři Jelínek, L. Rob st. a Kotalík.

Hlasy trenérů - Luboš Rob st. (Motor): "Odehráli jsme slušnou první třetinu a je škoda, že jsme v ní neudrželi jednobrankové vedení. Ve druhé části jsme polevili a Kladno šlo zaslouženě do vedení. Do třetí třetiny jsme stáhli hru na tři útoky, přesto jsme se nedostali do tempa. Nejely nám nohy a náš výkon vyšuměl do ztracena. Takhle jsme si utkání nepředstavovali."

Pavel Patera (Kladno): "Měli jsme dobrý start do utkání, ale dostali jsme nešťastný gól a sesypali jsme se z toho. Budějovice byly v této pasáži lepší a nás podržel gólman. Měli jsme ohromnou kliku. Z tlaku jsme ale ujeli a dali na 1:1. Kluci se potom semkli a bojovali jako v play off. Měli jsme štěstí a podržel nás gólman. S výsledkem jsme ale maximálně spokojeni."