České Budějovice – Je základním pilířem obrany ČEZ Motoru České Budějovice v první lize. Zkušený Petr Punčochář (31 let) je se čtrnácti kladnými body lídrem ceněné statistiky plus/ minus. Ani on však nedokázal zabránit středeční vysoké porážce svého týmu 0:5 na Kladně. „Soupeř prokázal vysokou kvalitu," sportovně uznává.

Petr Punčochář | Foto: Deník/ Jan Škrle

Kladno bylo o tolik lepší, že vyhrálo až tak přesvědčivým výsledkem?

Zápas nám vůbec nevyšel a navíc je třeba zdůraznit, že jsme narazili na velice kvalitního soupeře, který na nás byl velmi dobře připravený. Navíc nám nesedělo užší hřiště, na které nejsme zvyklí. Díky tomu nás domácí napadali ve třech a těžko jsme se s tím vyrovnávali. V první třetině jsme dostali nešťastný gól po teči našeho hráče. Těžko jsme si vytvářeli šance, neměli jsme dobrý pohyb a celkově naše hra nebyla dobrá.



Po dvou třetinách vedlo Kladno jen 2:0. To stále ještě nebylo nic ztraceno?

To byl pořád výsledek, se kterým se dalo něco dělat. Ale my jsme se k ničemu nedostali, pořádně jsme nehráli žádnou přesilovku. Nám utkání nevyšlo a soupeř byl kvalitní.



Byl to váš nejhorší zápas v sezoně?

To bych neřekl. V Šumperku jsme odehráli určitě horší utkání. Na Kladně to bylo skutečně hodně dané tím, že jsme narazili na velice kvalitního protivníka, který se na nás dobře připravil.



V pondělí jste doma rozstříleli Šumperk 9:2, dva dny poté jste na Kladně prohráli 0:5. Čím si vysvětlujete takový propad?

To je dané jednoznačně soupeřem. Kladno je tým, který má úplně jiné cíle než Šumperk. Jeho tempo a nasazení bylo úplně něco jiného než ze strany Šumperka. Abychom tam uspěli, tak bychom do toho museli dát mnohem víc. Větší pohyb a agresivitu.



Poslední tři zápasy s Kladnem jste prohráli s tím, že vás soupeř celkem jasně přehrával. Co to znamená směrem k blížícímu se play off?

Rozhodně to ukazuje, že se na nás Kladno umí dobře připravit a my to na něj zatím moc neumíme. Pokud bychom na něj ale narazili v play off, tak by to byly úplně jiné zápasy. Tomu věřím. Momentálně je to ale tak, že Kladno je náš neoblíbený soupeř, na kterého se nám nedaří.



V sobotu vás čeká Kadaň, která ale také není vaším zrovna oblíbeným sokem, protože jste s ním dvakrát prohráli a zvítězili až na třetí pokus na samostatné nájezdy.

To je pravda, ale hrajeme doma, kde musíme vyhrávat a získávat body. Zbývá už jenom osm kol do konce základní části soutěže a musíme střádat body, abychom měli co nejlepší postavení pro play off a pokud možno začínali doma.



Postavení v elitní čtyřce už byste asi udržet měli, ale zajímá vás i vaše aktuální druhá příčka, která by znamenala začátek doma i v případném semifinále, pokud bychom se takhle posunuli v teoretické rovině?

Už se začíná blížit konec základní části a tabulku tak sledujeme čím dál tím víc. V kabině se o tom bavíme, že by bylo určitě fajn udržet druhé místo. Pokud bychom přešli první kolo play off, tak by bylo dobré začínat potom zase doma. Třeba s takovým soupeřem, jakým je právě Kladno, by rozhodně bylo lepší hrát doma.



Soupeře si určitě nevybíráte, ale je někdo, kdo by se vám líbil pro čtvrtfinále?

To je těžké říct. Opravdu si nevybíráme. První osmička je hodně vyrovnaná. Docela dole je Jihlava, což je hodně kvalitní soupeř. S Kadaní se nám nedaří. Tam je těžké si vybírat. Kdo na nás vyjde, tak s tím budeme hrát.



Vy osobně jste byl mimo hru v době mezi svátky. O co konkrétně se jednalo?

Vypadl jsem na deset dní. Měl jsem klasickou chřipku s vysokými horečkami. Bral jsem týden antibiotika a byl jsem mimo hru. Už je to ale všechno v pořádku a jsem zase fit.



Vedete klubové hodnocení plus/ minus bodů. Je to zvlášť mezi vámi obránci hodně ceněná statistika?

Především se snažím co nejvíce pomoci týmu. Hlavní je, aby se dařilo mužstvu. Ale jsem samozřejmě rád, že góly moc nedostávám.



Už jste řešili, co bude v příští sezoně? Máte v klubu platnou smlouvu i na další ročník?

Na příští rok mám opci, v Budějovicích jsem na hostování z Vítkovic. Zatím jsme se ale ještě nebavili, co bude dál.



Vy byste měl zájem zůstat?

Já bych měl určitě zájem zůstat. Uvidíme, jak sezona dopadne. Potom si myslím, že bude dost času pobavit se, co bude dál.