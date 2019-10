Když táborští hráči v zahajovacím střetnutí celé sezony porazili čínský celek na stadionu ve Slaném 7:0, bylo to pro soupeře ještě milosrdné vyústění poměru sil na ledě. Hned v pěti z dalších osmi utkání totiž schytal Zlatý drak dvouciferný debakl a od ofenzivně naladěné Příbrami dokonce vyfasoval 19 gólů. To je ta stinná stránka pobytu Asiatů v Česku. Na druhé straně pocitového spektra jistě leží první bodový zisk, který svěřenci českých internacionálů Jiřího Šejby a Josefa Zajíce vybojovali na ledě jihočeského Písku. Získaný bod za prohru 5:6 po nájezdech měl přesto mírně hořkou příchuť, neboť čínští bojovníci ještě půl minuty před koncem normální hrací doby vedli u Otavy 5:4.

Úsilí, s jakou se mužstvo z asijského kontinentu vrhá do boje s českými soupeři, zatím výsledky nepřináší, minimálně však vybízí jeho budoucí protivníky k ostražitosti.

Ano, ostražitost! To je přesně to, co si musejí táborští hráči přenést do úterního dění na domácí ledové ploše. V sobotním duelu s Kolínem jim tato vlastnost z původního nastavení vypadla; skvěle odvedená práce v první části a vedení 2:0 se rozplynuly ve zklamání z konečné porážky 2:3.

Zápas s čínským protivníkem pro ně rozhodně nebude jen cestou za očekávaným tříbodovým ziskem, ale mají vytyčený i jiný cíl: co nejvíce pobavit své příznivce a odehnat stín zbytečného sobotního nezdaru.