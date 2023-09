Další ročník hokejové krajské ligy mužů právě startuje. A slibuje velmi zajímavé souboje. Hlavním favoritem budou zřejmě hráči Milevska, kteří se netají nejvyššími ambicemi, ale vydatně posilovaly i další týmy, které jim nedají nic zadarmo.

Hokejisté Milevska by v krajské lize měli patřit k hlavním aspirantům na nejvyšší příčky . | Foto: archiv klubu

O víkendu je na programu úvodní kolo základní části, která pro každého z deseti účastníků zahrnuje 18 utkání. Osmička nejlepších si to následně rozdá v play off o titul a vítěz soutěže má právo účasti v kvalifikaci o postup do II. ligy.

Po odstoupení obhájce titulu českobudějovického Samsonu jsou v roli největšího favorita hokejisté Milevska, kteří své možnosti naznačili už v přípravě, kdy porazili třeba druholigový Písek (4:0).

Hodně posílila i Hluboká, kam zamířil i nejproduktivnější hráč soutěže Martin Hanzal právě ze Samsonu a následoval jej tam i jeho spoluhráč David Nedorost.

I o další hokejisty z „pivovarnického“ klubu byl samozřejmě zájem, třeba Lukáš Sumerauer, Jiří Ferebauer a Jakub Šuhaj zamířili do Českého Krumlova. Odtud naopak odešli produktivní bratři Josef a Vojtěch Krcho do Milevska.

Kvalitu jistě budou tradičně mít Soběslav, Veselí nad Lužnicí či Radomyšl, víc si určitě slibují v Jindřichově Hradci a pozor, výrazné změny proběhly v Božeticích, které se po letech už nechtějí smířit s rolí otloukánka.

Program 1. kola (23. a 24. září)

Strakonice - Veselí nad Lužnicí (so 17), Božetice - Milevsko (so 18), Jindřichův Hradec - Radomyšl (so 18.15), Český Krumlov (ne 17), Soběslav - Hluboká nad Vltavou (ne 17)