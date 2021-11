Domácí hokejisté zvládli lépe úvodní třetinu, a když ve 14. minutě vedli 3:0, vyhnali z klece brankáře Píchu. Medvědi bleskově snížili a ve druhé části se jim povedlo srovnat na 3:3. Ve třetí třetině hosté nevyužili přesilovku pěti proti třem a naopak inkasovali čtvrtý gól. Vyrovnat se jim povedlo tři a půl minuty před sirénou a hned v první minutě prodloužení rozhodl o výhře krumlovského celku střelou od modré čáry Svoboda.

Elitní čtyřku doplňují Strakonice, které si snadno poradily s posledními Božeticemi, Radomyšl zase s přehledem porazila trápící se Hlubokou. Zápas Vimperku s Milevskem byl doložený, volno měl Jindřichův Hradec.

Spartak Soběslav – Slavoj Český Krumlov 4:5 PP (3:1, 0:2, 1:1 – 0:1)

Branky a nahrávky: 2. A. Přibyl (A. Čížek, O. Pánek), 8. T. Tržil (Žákovský, Jak. Šimák), 14. Kanov (Hák, Žákovský), 45. Hák (Žákovský, Jak. Šimák) – 14. F. Čížek (J. Trummer ml., Jak. Marek), 24. Klíma (Jak. Marek, Gallistl), 27. J. Krcho (Gallistl, Klíma), 57. J. Trummer ml. (J. Fučík, Břečka), 61. D. Svoboda (J. Trummer ml., J. Kadlec). Rozhodčí: Trnka – D. Dudáček, Komzák. Vyloučení: 9:8. Využití: 1:1. Diváci: 230.

Soběslav: Baloun – Kanov, T. Tržil, A. Čížek, Hubata, Pauš, Hubáček – Hák, Žákovský, Jak. Šimák, O. Pánek, A. Přibyl, Píha, J. Škoda, Mart. Novák, Himpan.

Č. Krumlov: Pícha (14. Spáčil) – F. Čížek, Gallistl, Machálek, Kozák, Řepa, D. Svoboda, Břečka – Michalec, V. Krcho, Hakl, J. Kadlec, J. Krcho, Vondřich, J. Trummer ml., Jak. Marek, Klíma, J. Fučík.

Sokol Radomyšl – Hluboká nad Vltavou Knights 8:3 (4:1, 2:1, 2:1)

Branky a nahrávky: 2. M. Novotný (R. Volf ml.), 9. Suda (A. Novák), 17. R. Volf ml. (Stauber), 18. J. Řehoř (Hovora), 31. M. Novotný (Kulvejt), 32. J. Řehoř (M. Hřebíček, A. Novák), 44. M. Hřebíček (Hovora), 56. A. Novák (M. Hřebíček) – 8. Matys (Moudrý, Robin Rákosník), 29. Matys (Dašek), 41. Miler (Schmidmayer). Rozhodčí: M. Lukáš – Jan Lang, Zíka. Vyloučení: 3:3. Využití: 2:2. Diváci: 55.

Radomyšl: V. P. Buchta – Hanus, Krejsa, Suda, M. Hřebíček, Kulvejt, Pěnička – Vlk, Jungbauer, V. Brož, A. Novák, Hovora, J. Řehoř, M. Novotný, R. Volf ml., Stauber.

Hluboká: Dašek – Roman Rákosník ml., Škopek, Žlůva, Robin Rákosník, Formánek, Mayer – Schmidmayer, Miler, Bendík, Matys, Moudrý, J. Melichar ml., Kantor, Matěj Dvořák, Arnold.

Lokomotiva Veselí nad Lužnicí – Samson České Budějovice 5:9 (2:6, 2:1, 1:2)

Branky a nahrávky: 7. Jiří Bárta (Fr. Bárta), 14. Mich. Bláha (Mikeska, Fencl), 26. R. Benda, 34. D. Kratochvíl (Klimeš), 45. Fr. Bárta (Jiří Bárta) – 4. K. Kadlec (R. Šulčík), 8. M. Hanzal (Sičák), 10. R. Šulčík (Fr. Mrázek), 15. J. Hanzal (Kuchejda, M. Hanzal), 16. Mrkvička (D. Nedorost, Sumerauer), 17. R. Šulčík (K. Kadlec), 36. Kuchejda (J. Hanzal, M. Hanzal), 42. M. Hanzal (J. Hanzal), 51. R. Šulčík (K. Kadlec, Sumerauer). Rozhodčí: Vavruška – Jan Kubeš, Mich. Dančišin. Vyloučení: 4:8, navíc M. Mrázek (ČB) 5 minut + do konce. Využití: 4:2. Diváků: 180.

Veselí: F. Dvořák – M. Kadlec, Fencl, M. Čančura, J. Benda – Mich. Bláha, Mikeska, Pechlát, Klimeš, R. Benda, Vlach, Jiří Bárta, Marcilis, Fr. Bárta, D. Kratochvíl.

Č. Budějovice: Jágr – Sičák, Vydarený, O. Liška, K. Ťoupal, M. Mrázek – J. Hanzal, M. Hanzal, Kuchejda, Fr. Mrázek, K. Kadlec, R. Šulčík, Sumerauer, Mrkvička, D. Nedorost.

TJ Božetice – HC Strakonice 1:6 (0:2, 1:4, 0:0)

Branky a nahrávky: 29. Brábník (L. Nevolný, Šašek) – 19. Dlouhý (P. Šebesta), 20. Křenek (J. Švec, Fríd), 25. Křenek (Fríd, J. Švec), 30. Jiřinec (Menšík, Cibuzar), 36. Jiřinec (A. Mikeš, Menšík), 38. M. Hrubý (Dlouhý, Hradský). Rozhodčí: M. Matoušek – Votruba, P. Bělohlav ml. Vyloučení: 4:4, navíc Buriánek (Bož.) 5 minut + do konce, hráčská lavice (Bož.) do konce, P. Šebesta (St.) do konce. Diváků: 150.

Božetice: Š. Vácha – P. Hošek, Košař, Marek Janda, T. Hošek, Keřka, Straka – Bartůněk, Šašek, Brábník, D. Šťastný, Drda, Mareš, L. Nevolný, Buriánek.

Strakonice: Vastl – Cibuzar, D. Kovář, Tintěra, M. Hrubý, Topinka, Vaněček – Jiřinec, A. Mikeš, Menšík, Hradský, Dlouhý, P. Šebesta, J. Švec, Křenek, Fríd, od 41. Dvořák.

Krajská liga

1. Samson Č. Budějovice 9 9 0 0 0 84:22 27

2. Slavoj Č. Krumlov 8 6 1 0 1 52:26 20

3. Spartak Soběslav 8 6 0 1 1 44:23 19

4. HC Strakonice 8 6 0 0 2 35:29 18

5. Loko Veselí nad Lužnicí 9 5 0 0 4 43:49 15

6. Sokol Radomyšl 8 4 0 0 4 37:45 12

7. HC Milevsko 7 2 0 0 5 20:34 6

8. Střelci J. Hradec 9 2 0 0 7 34:49 6

9. Hluboká nad Vltavou Knights 9 1 1 0 7 32:45 5

10. HC Vimperk 6 1 0 1 4 22:40 4

11. TJ Božetice 7 0 0 0 7 14:55 0