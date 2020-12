Český národní tým hokejistů do 20 let se ve Vyškově začal připravovat na světový šampionát, jež bude na přelomu roku hostit kanadský Edmonton. V kádru jsou i Jihočeši.

Hokejový obránce Šimon Kubíček, na snímku společně se svým otcem Martinem, figuruje v širší nominaci národního týmu do 20 let, který se chystá na MS v Kanadě. | Foto: Deník / Zdeněk Prager

Dva hráči, kteří začínali s hokejem v Jindřichově Hradci, byli zařazeni do širší nominace české hokejové reprezentace do 20 let na přípravný kemp před blížícím se mistrovstvím světa v Kanadě, který začal v sobotu 5. prosince ve Vyškově.