České Budějovice – Nevyrovnané výkony a špatná střelecká produktivita nejvíce trápí trenéra hokejistů ČEZ Motoru Václava Prospal. Do roku 2019 vstoupili Jihočeši jako čtvrtý celek první Chance ligy, ve čtvrtek je čeká duel v Třebíči (17.30).

Václav Prospal | Foto: Deník/ Jan Škrle

Váš tým pravidelně hraje výborné zápasy s předními celky tabulky, ale často zaváhá s těmi papírově slabšími. Jaký máte recept na odstranění této nevyrovnanosti výkonů?

Musíte jenom pracovat. Je to o přístupu, o správně nastavené hlavě. Není možné, abyste všechny zápasy proti kvalitním soupeřům sehrál na výbornou, a proti relativně slabším týmům, aniž bych chtěl někoho urážet, ale danému jejich postavením v tabulce, máte problémy. Je to v přístupu a nastavení hlavy. Ani jeden soupeř v této soutěži není slabý. Možná to není ani tak otázka pro mě jako pro trenéra, ale pro ty kluky samotné.



Může docházet k určitému, byť podvědomému podcenění relativně slabších soupeřů? Že si třeba hráči myslí, že s posledním Ústím to doma půjde samo?

Nevím. Do hráčů nevidím, i když často bych si přál, abych viděl. Zajímalo by mě, co se jim kolikrát honí v hlavě. Když jsem sám hrál, tak jsem měl hlavu nastavenou tak, že každý zápas je důležitý. A mám ji tak nastavenou i dál. Každý zápas začíná od stavu 0:0 a vítězství si musíte prostě uhrát. Hokejový svět se vyrovnává. Na klubové i reprezentační úrovni. Není jednoduché uhrát jakýkoliv zápas. Proto dojde třeba i k takovému výsledku jako naposledy s Ústím (domácí prohra 2:3 – pozn. red.), který se mi pranic nelíbí.



Stále vás trápí také slabá střelecká produktivita. Přemýšlíte o tom, že byste přivedli nějakého kvalitního útočníka odjinud?

Kvalitní hráči prostě nejsou. Hledáme, snažíme se dívat, debatujeme o tom každý den. Ale nechci sem přivést někoho, koho nabízí extraliga, ale dal za poslední dva roky dva góly. Toho sem v žádném případě nepřivedu. To radši budu pracovat s našimi hráči, o kterých vím, že jsou dobře natrénovaní a připraveni. Že góly nedáváme, je fakt. Brzdí nás to a drží od lepších výsledků. Střelci ale nejsou. A pokud někdo někde nějakého vidí, tak ať mi ho přivede. Já ho rád do sestavy zabuduji. Ale nemáte to jako v roce 2005, aby tady bylo šest frajerů z NHL, kteří by nám pomohli a udělali rozdíl. Nemám je a nikde je nevidím.



Hráčský trh nenabízí možnosti posílit kádr?

I v NHL ubývá českých hráčů. Z jednoho prostého důvodu. A je to ten samý, který řešíme my tady. Jednoduše na to nemáme. Už nejsme hokejová velmoc, jako jsme bývali. Proto tady hráči nejsou. Pokud se nějaký objeví, tak si ho vezme extraliga, kde odehraje dvacet zápasů a jde do KHL. Ale na NHL nemají. Když už se objeví generační talent a nemá štěstí jako Chytil, aby přišel do New Yorku v době, kdy je tým v přestavbě, a dávají tam šanci mladým hráčům, tak se těžko prosazují. Třeba Nečas je také velký talent, ale v Carolině se také neprosadil a hraje na farmě. Střelci nejsou. Prostějov táhnou Divíšek s Nouzou, kterým bude čtyřicet let. Bodování extraligy vede Kvapil, kterému je třiatřicet let. Zápasy rozhodují zkušení hráči. Ale nevidím, kam sáhnout. Navíc když náš rozpočet není nafukovací. Rozdíloví hráči nejsou a odchovanci se sem z nějakých důvodů zatím nevracejí. Proto tady mám Jirku Šimánka, který se vrátil z Hradce Králové. Ve čtyřiceti letech je to pomalu jeden z našich nejlepších útočníků. Gólově, bodově i přístupem, co všechno dělá pro to, aby byl v sestavě a rozdílovým hráčem.



S jakým složením počítáte pro závěr sezony na klíčovém postu gólmana?

Máme Honzu Strmeně, který teď dostal velkou příležitost. A k patnáctému lednu se nám z Třince vrátí Petr Kváča. Budeme tak mít velmi silnou brankářskou dvojici.





O posílení jiným gólmanem jste neuvažovali?

To je stejné jako s hráči v poli. Je to otázka nabídky a poptávky. Jestli s vámi další kluby chtějí spolupracovat, nebo ne, abyste případně někoho mohl přivést. Pokud třeba chcete někoho, kdo se tady zlepšil, pustit dál, tak za něj musíte mít adekvátní náhradu. Pokud by ta možnost byla, tak už jsme to udělali. Ale ta možnost tady není, nebo na něčem ztroskotala. Někdo s vámi v tomto směru nechce spolupracovat, někdo na vás chce vydělat. Je to byznys, a když se dvě strany nedohodnou, tak hráče nemáte.



Chystáte se alespoň o něco rozšířit kádr pro případ možných zranění?

Jak už jsem řekl, kdyby hráči byli k dispozici, tak bych si strašně rád vybíral, abychom zvýšili konkurenci v týmu a mužstvo posílili. To by ale hráči museli být a navíc by sem také museli chtít jít. Český hráč nechce jít na zkoušku, aby ukázal, že je lepší, než hráči, které máte v týmu. Každý, kdo by měl přijít, bude chtít okamžitě smlouvu a pořádný ranec. Ale proč bychom ho dávali někomu, kdo dal v extralize dva góly za dva roky, a hraje tam pátou lajnu. Přitom si myslí, že na první ligu bude stačit a bude tady rozdílovým hráčem. Takhle to nefunguje.





Počítáte alespoň s tím, že si stáhnete hráče, které máte na hostování?

Ano. Obránce Ondra Kachyňa se vrací z Havířova, protože máme zraněné Zdeňka Kutláka a mladého Vojtu Doktora. Budeme se bavit o Ondrovi Šulkovi, který je v Kadani. Ale to je všechno. Kádr nemáme nějak extrémně široký. Strašně rád dávám šanci mladým klukům, na sto procent však vím, že na play off nebudou připraveni. Věkem ani mentálně. Zase na druhou stranu, proč někoho přeplácet. Hráči prostě nejsou. Máme svůj tým a ukáže se, jak jsme na tom s tím, co máme. A s tím pracujeme. Kluci, kteří sem chtěli přijít, tak už přišli. Řada dalších vypráví, jak by sem chtěli jít a co všechno jsou pro to ochotni udělat, ale jejich agent rozhodí sítě do dalších klubů a oni jdou bez váhání jinam.