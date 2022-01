Vánoce jste slavili s přítelkyní?

Ano. Byli jsme spolu a přímo na Štědrý den jsme pak byli u rodičů.

Máte dárek, který vám udělal největší radost?

Jsem spíše takový, že mám větší radost, když někomu dárek sám dám. Když jsem byl menší, tak jsem si přál třeba videohry, ale teď už to nijak nehrotím. Mám radost ze všeho. Nejvíc dostávám oblečení, což mě vždycky potěší. Nejsem nijak náročný.

Stromek máte živý, nebo umělý?

Máme umělý, ale příští rok bychom si určitě chtěli pořídit živý.

Kapr se salátem jako tradice proběhl?

Věřím v Boha, tak musím jíst ryby. Kapr mi moc nechutná, tak mívám lososa, ale letos jsem zkusil kapra s bramborovým salátem a nebylo to špatné (úsměv).

Uragán v první třetině smetl favorita, Motor slavil v Pardubicích rekordní výhru

Vánoční hodování bývá velice bohaté. Užíváte si ho hodně, nebo se jako sportovec trochu omezujete?

O Vánocích si dávám skoro všechno. Zdravá strava je důležitá, ale tohle je také potřeba.

Hokejisté mívají trochu jiné Vánoce než běžní lidé. Byl jste někdy o svátcích kvůli hokeji pryč z domova?

Když jsem hrál v Americe, tak jsem tam byl o Vánocích sám.

Bylo to smutné?

Ani ne. Bylo to jiné, ale vystačil jsem si sám. Bylo mi dvacet let, už jsem nebyl zase tak mladý.

Extraliga měla přes Vánoce skutečně jen minimální přestávku. Vadí vám to trochu, že nemůžete prožívat klidné svátky jako všichni ostatní?

Myslím si, že na tohle je každý hokejista připravený. Bereme to jako hotovou věc, že se hraje skoro pořád. Hokej je sport, který všichni milujeme, takže se s tím dokážeme vypořádat. Nějaké volno by samozřejmě bylo příjemné, ale každý si na to musí zvyknout.

Stále funguje, že si v kabině vylosujete, komu dáváte o Vánocích dárky?

Funguje. Každý si vylosoval spoluhráče, kterému dával dárek.

Ortodoxní Jihočech Luboš Rob pomáhá jako asistent zachraňovat extraligu ve Zlíně

Je to velká legrace?

Určitě záleží na tom, koho si vylosujete. U někoho je to těžší, když třeba přišli Stuart Percy nebo Kristofers Bindulis, tak je tolik neznáte. Je to jiné, než když přijdou noví kluci z Česka. O těch si zjistíte od kamarádů, co potřebujete. Co mají a nemají rádi. Pokud ho znáte déle, tak se dá z někoho udělat i trochu sranda. O cizincích ale žádné informace nemáte, teprve je poznáváte v průběhu sezony. To je trošku těžší, ale jinak skoro u každého něco můžete najít.

Koho si vylosujete, to zůstane tajné?

Ano. Nikdo neví, od koho dárek dostal a nemůže pak na něj být naštvaný (úsměv).

Silvestr slavíte?

Alkoholu moc nedám. Pivo vůbec nepiji, ale slivovici a vodku mám rád. Dám si však jenom tehdy, když máme volno. Jednou za čas.

Dáváte si předsevzetí do nového roku?

Ani moc ne. Jsem takový, že chci makat a zlepšovat se po celý rok. Udělat další krok dopředu. Chci, abych si mohl na konci roku říct, že jsem dobrý člověk a neudělal jsem nic špatného. Chybu udělá každý, ale abych se sebou byl spokojený, i když všechno třeba nejde tou cestou, jakou byste si přál. To je podle mě to nejdůležitější.

Kreativní hráči občas překvapí, ocenil kouč Modrý pozoruhodný gól Martina Hanzla

Když se přesuneme k hokeji, v Motoru jste čtvrtou sezonu. Byla nejlepší ta první, ve které vás fanoušci vyhlásili hráčem sezony?

Především bych chtěl říct, že Budějovice jsou úžasné město a je tady perfektní prostředí. Moc jsem si to tady oblíbil. Všechno vždycky není tak, jak byste si přáli, ale musíte se snažit být lepší. Jsou lidi, kteří se od toho dokáží oprostit, pustit to z hlavy a najít si zábavu v něčem jiném. To jim závidím a je to jedna z mála věcí, které někomu závidím. Když jsem v Motoru začínal, tak to bylo parádní. První sezona byla fakt povedená. Hráli jsme s Cody Bradleyem a Zdeňkem Doležalem. Bylo to fajn. Ale vydařená byla i další sezona, kdy jsme prakticky všechno vyhráli a postoupili jsme.

Chyběla tam ale třešnička na dortu v podobě play off a oslav přímo na ledě s fanoušky. Souhlasíte?

Celá tahle doba je zvláštní… Samozřejmě je škoda, že se play off nedohrálo. Každý hokejista ho má rád. Myslím, že jsme si postup zasloužili, ale takhle tomu něco chybělo. Byla by plná aréna, všichni by slavili. Takhle to bylo bez těch správných emocí. Postup byl zasloužený, ale o tohle jsme přišli.

Premiérová sezona v extralize však moc povedená nebyla.

Minulá sezona se nám nepovedla. Pro mě to byla první extraligová. Měli jsme dobré zápasy, které jsme mohli vyhrát, ale nedotáhli jsme je do vítězného konce. A jak se počet proher navyšoval, tak narůstala i frustrace. Ale i takhle nevydařená sezona vám dá něco do života a může vás to posílit. Každý člověk, i ten nejslavnější, má sezony, kdy se prostě nedaří. Samozřejmě to mělo být lepší. Ale na druhou stranu jsme všichni, kteří jsme hráli, nechali na ledě úplně všechno. Nikdo nechtěl, aby to takhle dopadlo. Věřím, že jsme se z toho ponaučili, posunuli se zase o krok dál a něco nám to dalo do další sezony.

Po minulé sezoně vám v klubu končila smlouva?

Ano.

Když je třeba, sednu za traktor a jedu, láká Miroslava Holce práce v zemědělství

Zvažoval jste možnost zkusit to zase jinde?

Chtěl jsem zůstat v Budějovicích. Mám to tady rád, město i lidi. Jsem tady zvyklý a oblíbil jsem si to tady.

Zažil jste tady trenéra Václava Prospala a teď vás vede Jaroslav Modrý. Je mezi oběma velký rozdíl?

Každý je jiné povahy a má to jinak nastavené. Venca byl impulzivnější. Když jste udělali chybu, tak vás třeba i seřval, ale myslel to dobře a chtěl vás posunout. Jarda Modrý si vás spíše zavolá a řekne vám to v klidu. Záleží hodně na jednotlivém hráči, co spíše potřebuje a také v jakém je rozpoložení.

Ze začátku sezony jste se několikrát nedostal do sestavy na zápas. Bylo těžké překousnout, když vás trenéři pošlou na tribunu místo na utkání?

Jsem člověk, který by pro sport umřel. Není lehké se s tím smířit, ale musíte se prát dál a myslet pozitivně.

V extraligové tabulce se držíte v jejím horším středu. Odpovídá to zhruba možnostem vašeho týmu?

Měli jsme velmi dobrý start do soutěže, pak to šlo trochu dolů, ale doufám, že to bude směřovat zase nahoru. V první čtvrtině jsme hodně vyhrávali a byli jsme nahoře. Pak byl pokles, potom se nám začalo dařit zase víc. Ale určitě jako tým chceme víc. Do každého zápasu dáme všechno a měli bychom se posunout o něco výš.