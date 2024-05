Aleš Kotalík patří do líhně talentů hokeje u Vajgaru. Začíná mistrovství světa v Praze, připomínáme si 30 let od sezony Vajgaru Jindřichův Hradec v extralize. Kotalík má doma bronz z OH v Turíně. Velká hvězda jihočeského hokeje sleduje Motor, věnuje se charitě. Takto Kotalík vzpomínal na svůj první trénink: "Je to už hodně dávno, ale pamatuji si to. V té době chodilo na přípravky a nábory mnohem více dětí než dnes. Takže si ten nábor určitě pamatuji. Když jsme tam přišli, bylo nás tam hodně a snažili jsme se ukázat, že umíme víc než ostatní. Ale možnost hrát za Vajgar byla pro nás tehdy nesmírně důležitá," vzpomíná na první krůčky na ledě na zimním stadionu u Vajgaru.