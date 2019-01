České Budějovice – Klíčový obránce HC Mountfield Peter Mikuš (27) znovu potvrdil, že nepatří mezi sváteční střelce, jak jsme ho s nadsázkou v minulé sezoně označili. V utkání European Trophy proti Eisbärenu Berlín (1:2) zaznamenal jediný gól svého týmu a v pozápasovém rozhovoru se zmínil i o tom, že už ho přebolela neúčast na květnovém mistrovství světa, čímž tak přišel o stříbrnou medaili, kterou slovenský národní tým vybojoval.

Peter Mikuš | Foto: Deník/ Václav Pancer

Byl Berlín kvalitnějším soupeřem než Hamburk, nad kterým jste v pátek vyhráli?

Řekl bych, že Hamburk na tom byl lépe bruslařsky. Alespoň tak se mi to zdálo. Oba to ale byly hodně vyrovnané zápasy. Zatímco proti Hamburku jsme góly dali, proti Berlínu se nám to nepodařilo, i když šance jsme měli. Bohužel nám to tam ale tentokrát nepadalo.



S Hamburkem jste ani jednou neprohrávali, teď jste museli dohánět byť minimální náskok soupeře. Mělo to vliv na průběh utkání?

Jeden gól nic neznamená, takže v tom bych problém neviděl. Především se nám nedařily přesilovky, kterých jsme měli poměrně dost. Nestříleli jsme dostatečně přesně a razantně. V tom byl hlavní problém.



Už se nácviku přesilovek věnujete na tréninku?

Ano. Už chodily v utkání na přesilovky dvě speciální formace. Věnujeme se tomu, ale až na třetí třetinu se nám přesilovky moc nedařily.



Vašemu gólu v první třetině předcházel sporný zákrok vašeho spoluhráče Aleše Kotalíka. Rozhodčí mu však sekání neodpískali a soupeř se hodně zlobil. Zaregistroval jste to?

To ano, ale rozhodčí nezapískal, takže to faul nebyl.



Vaše gólová střela od modré byla ještě někým tečována?

Někoho ze soupeřů jsem trefil a on puk tečoval.



Kolikátý to byl váš gól v letošní přípravě?

Druhý.



Co chybělo k tomu, abyste v závěrečném tlaku dokázali vyrovnat?

Velkou šanci měl Ruda Červený, ale bohužel to dal jen do brankáře. Možnosti vyrovnat jsme měli, ale trefujeme gólmana.



Z pohledu tabulky vaší divize European Trophy se šance na postup do finálového turnaje minimalizovala. Berete to tak?

Je pravda, že ta šance už je opravdu hodně malá. My se ale potřebujeme hlavně připravit na extraligu. Hrajeme teď kvalitní zápasy se silnými soupeři. Hlavně z tohoto pohledu to bereme. Příprava je to skutečně kvalitní.



Co jste říkal fanouškům Berlína, kteří přijeli ve velkém počtu a byli po celý zápas pořádně slyšet?

O německých fanoušcích se dobře ví, že umí udělat výbornou atmosféru. Ať na fotbale, nebo na hokeji. Fandili i naši příznivci, takže atmosféra byla na přípravný zápas velmi dobrá.



Extraligový start se pomaličku začíná přibližovat. Jaká by podle vás mohla být síla mužstva v nejvyšší soutěži?

To je těžké odhadovat. Vyměnila se velká část mužstva a hlavně jsme trošku změnili i herní styl. Více bruslíme a hrajeme trošku důrazněji. Máme o něco mladší tým než loni, ale řekl bych, že nehrajeme špatně. Mělo by to být dobré.



Když se ještě vrátíme na konec minulé sezony, tak jste bojoval o účast na mistrovství světa, které vám uniklo na poslední chvíli. Přišel jste tak o stříbrnou medaili. Už to přebolelo?

Kdybych tam byl, tak by třeba nebyla stříbrná, ale byla by zlatá… To je samozřejmě legrace. Vypadl jsem z nominace až po posledním přípravném utkání. Mrzelo to, ale jen pár dní. Potom už jsem se zase začal připravovat na další sezonu. Klukům jsem na mistrovství fandil. Hlavně Rendovi Vydarenému. Pak jsme to zapili i za ně…