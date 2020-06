Dvakrát v týdnu si chodíte zahrát hokej s partou bývalých českobudějovických hráčů do centra Jaroslava Pouzara. Jak vznikla tahle aktivita?

Takhle chodíme hrát už nějakých sedm sezon. Všechno to dává dohromady Robert Bauer. Pro mě je skvělé, že si mohu na ledě vynahradit věci, které mé tělo v přípravě úplně tolik nesnáší. Ať se jedná o nějaké delší běhy, nebo třeba jízdu na kole. Tohle mi perfektně nahradí to, co potřebuji v kardiovém tréninku. Navíc se schází skvělá parta lidí, se kterými si máme pořád co říct. Výborně se nám takhle daří nabírat energii do další sezony.

Tréninkové zápasy mají pořádné tempo. Souhlasíte?

Určitě. Letošní sestava se opravdu povedla. Připojili se další kluci. Chodí nás dvacet, a kdyby to šlo, tak je nás klidně čtyřicet. Na plno dalších se ještě nedostalo. Přednost mají vždycky ti hráči, kteří chodí už déle. Robert má tohle pravidlo jasně nastavené a v tomhle směru nepustí kostičku (úsměv).

Ve hře je vždycky nějaká ta padesátikoruna?

Přesně tak. To k tomu patří, aby zápasy měly náboj. Na závěr pak Robert vždycky vymyslí nějakou společnou večeři v Masných krámech a pozve i starou gardu, která už hokej nezvládá na ledě, ale přijde si s námi popovídat. To je skvělé. Pro nás je to opravdu parádní zpestření letní přípravy a jsem rád, že se ho mohu účastnit.

Kondiční trenér Plzně o této vaší aktivitě ví?

Samozřejmě. V Plzni ví, že s Tomášem Mertlem chodíme v Budějovicích na led. Letní příprava je velmi důležitá a nechávají na nás, jak se nachystáme. V tomhle nám důvěřují. Na ledě může dojít k nějakému úrazu, ale máme nastavená pravidla, že se hraje prakticky bezkontaktní hokej. Když někoho trefí puk do brady, to se prostě stává. To nic není. Hlavně, když nepraskají kosti a drží vazy. To už máme vychytané. Za ty roky, co chodíme hrát, se nestalo, aby se někdo zranil. Je to opravdu perfektní věc a budeme dobře připraveni, až půjdeme sedmadvacátého července v Plzni na led. Je to letos kvůli koronaviru všechno trochu opožděné. Ale pevně věřím, že se letos liga spustí i s fanoušky na stadionech. Byla by opravdu velká škoda, kdyby tomu tak nebylo.

Pandemie zapříčinila nedohrání uplynulé sezony. Bylo to velké zklamání, když jste z ničeho nic přišli o play off?

Každou sezonu osm měsíců dřete, abyste si zahráli play off. Když se to pak zruší ze dne na den, tak je to samozřejmě nepříjemné. Za sebe ale mohu říct, že to bylo potřeba. Situace byla vážná, šlo o životy, a to potom musí jít hokej stranou. Myslím, že bylo dobré rozhodnutí takhle rychle to ukončit.

Nesehrané play off ale přineslo ekonomické problémy vašemu klubu Škodě Plzeň a prý dokonce hrozila až ztráta extraligové licence. Zaznamenal jste tento fakt?

Zaznamenal jsem to, ale nic víc jsem o této informaci nevěděl, takže k tomu nemohu moc říct. Stejně jako ostatní jsem si to přečetl v novinách. Byl jsem ale ujištěn, že město v této těžké době klubu pomůže, což se také stalo. Pro řadu dalších týmů tahle situace asi nebude lehká, ale věřím, že to dokáží zvládnout. Extraliga se uzavřela a uvidíme, jak se to bude dál vyvíjet.

Proti uzavření extraligy jste vy osobně hodně bojoval. Zklamalo vás konečně řešení herního systému, se kterým nakonec přišel hokejový svaz, podle něhož se v příští sezoně z nejvyšší soutěže nebude sestupovat?

To je na dlouhé povídání. Kdybych to ale měl zkrátit, tak z pozice hráče to nějak vnímám a jsem člověk, který řekne svůj názor, i když vím, že to spoustě lidí nevoní. Ale to je mi jedno a rád vyvolám diskuzi. Myslím si, že plno lidí to vidí stejně jako já. Abych pravdu řekl, tak to pořád nechápu. Nikdo z lidí, kteří tento systém zvolili, mi to nedokázal vysvětlit. Jejich argumenty nejsou takové, aby uspokojili ty, kteří s ním nesouhlasí. Budu se rád mýlit, že nebude úbytek diváků i sponzorů a celkově peněz v hokeji. Ale nejsem o tom přesvědčený, protože to vidím z pozice hokejisty. Znám spoustu hráčů a lidí kolem hokeje, které tohle uklidní a nebudou do toho dávat sto procent.

Přibude podle vás zápasů, ve kterých o moc nepůjde a na ledě to bude znát?

Všude se píše, že jsme profesionálové. To je argument skupiny lidí, která je pro uzavření soutěže. Že každý musí hrát na sto procent, což je pravda. Ale hráče znám a doufám, že to k tomu nesklouzne, protože by to byla velká škoda. Nechci říkat nějaká velká slova, že ztratíme rok v lize, ale ohánět se tím, že dostanou šanci mladí hráči, je nesmysl. Mluvili teď o tom Tomáš Vlasák od nás nebo Jarda Hlinka s Petrem Tonem ze Sparty, a s nimi souhlasím. Že pokud na to mladí budou mít, tak vždycky dostanou šanci. U nás v Plzni ji rozhodně dostávají. Letos jsme měli věkový průměr třiadvacet let a nepotřebovali jsme na to uzavřenou ligu. Přitom jsme hráli moderní hokej nahoru dolů, který bavil diváky. Ale vždycky je to na trenérech a vedení klubu, jestli chtějí mladým tu šanci dát. Abych pravdu řekl, tak mě ohromně mrzí, jak to dopadlo. V extralize hraji hrozně rád a jde mi o to, aby se v ní hokej posouval. Nevím, jak dlouho ještě budu hrát, ale rád bych jednou v hokeji fungoval. Proto se snažím říkat své názory, abych vyvolal nějakou diskuzi a někdo se nad tím třeba zamyslel. Teď už nějaké rozhodnutí padlo a uvidíme, jak se to bude dál vyvíjet. Sám jsem na to zvědavý.

Nejen, že nikdo nebude sestupovat, ale do play off půjde dvanáct týmů ze čtrnácti. Není to tak trochu devalvace celé dlouhodobé části soutěže?

To jsou přesně další argumenty, proč to nemusí být dobré rozhodnutí. Když jsem si přečetl, že první čtyři týmy jdou do čtvrtfinále a celky na pátém až dvanáctém místě budou hrát předkolo, tak uvidíme, jaké to bude. Netroufám si odhadnout, jak to bude vypadat, když ve třicátém kole spolu budou hrát jedenáctý s dvanáctým a na třináctého budou mít náskok pětadvacet bodů. Opravdu nechci dělat nějaké zle, ale chci se o tom bavit. Trošku mě mrzí, že jsou lidé, kteří s tím nesouhlasí, ale nevystoupí. Očekával bych, že někteří, kteří mají velké slovo, mohou zasáhnout, ale neřeknou k tomu nic. To mi vadí a prostě to nechápu.

Váš mateřský klub Motor České Budějovice postoupil do extraligy. Jste rád, že je tam?

Jsem za to moc rád. Je to skvělá věc pro budějovické fanoušky. Klub si to zaslouží. Vím, že není vůbec lehké postoupit z první ligy do extraligy. Letos měl Motor skvěle našlápnuto a nikdo nemůže říct půl slova, že byl klukům postup přidělen. Nedalo se očekávat, že nastane situace s koronavirem. Na druhé místo měli obrovský náskok, takže zcela zasloužený postup a jsem ohromně rád. Jihočeský kraj do velkého hokeje patří a vždycky patřil. Vyrostlo tady plno dobrých hráčů. Zpětně ještě velká gratulace celému týmu. Velký podíl na tom má trenér Venca Prospal, který poskládal výborné mužstvo. K tomu vedení klubu. Všechno si sedlo a už se těším na svůj první zápas, kdy se do Budějovic vrátím. Už si ani nepamatuji, kdy jsem tady hrál ostrý zápas.

V Plzni vám samozřejmě běží smlouva, ale nenapadlo vás někde v koutku duše, že byste se třeba do Motoru vrátil?

To bychom předbíhali. V Plzni mám ještě dva roky smlouvu a přes to nejede vlak. Nechci říkat, jak dlouho ještě budu hrát hokej. Budu se opakovat, ale jsou jenom dva týmy, kde bych ještě hrál. Jsou to Plzeň a Budějovice. Když jsem se vracel ze zahraničí, tak jsem zvolil Plzeň. Z toho důvodu, že jsem tam končil před svým odchodem, a když jsem se vracel, tak hrála extraligu. Teď jsem tam, a co bude za dva roky, to vůbec nedokážu říct. Je možné, že už hokej hrát nebudu, To si také dokážu představit. Tahle otázka je opravdu hodně předběžná.