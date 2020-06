Tento talentovaný rodilý Jihočech nahradí na týmové soupisce Dominika Šorfa, jehož služeb využívali Táborští v předchozí sezoně formou střídavých startů ze Slavie.

V uplynulém ročníku byl Kristián Kolář hlavním strůjcem pozoruhodného tažení mladičkého týmu Klatov, nyní se ale rozhodl přijmout novou výzvu. „Moc se na to těším,“ přiznává brankář z milevské líhně.

Po krátké zkušenosti z ročníku 2018/2019 se opět chystáte obléci modro-bílý dres kohoutů. Jak se rodil váš návrat do služeb HC Tábor?

„Rozhodl jsem se, že v Klatovech už nebudu chtít pokračovat a po sezoně jsem kontaktoval Tábor, o jehož zájmu jsem věděl z dřívějška. Samozřejmě jsem zpočátku čekal na to, jestli mi Plzeň nesežene nějaké angažmá v Chance lize. Určité možnosti se objevily, ale nakonec se žádná z nich neuskutečnila. S Táborem jsme zůstali v kontaktu, a protože byl ten zájem oboustranný, nakonec jsme se domluvili. Mám z toho radost a moc se na sezonu těším.“

Sehrála ve vašem rozhodování svou roli i sedmizápasová táborská epizoda z předminulé sezony?

„Určitě ano, a docela důležitou. Našel jsem v Táboře skvělou partu kluků a hokej mě tu moc bavil. Užíval jsem si to. Navíc je super, jak parádní je tady atmosféra a kolik fanoušků na hokej chodí. V takové kulise se hned hraje mnohem lépe. I to mělo na moje rozhodnutí velký vliv.“

Pocházíte z Milevska, takže to máte domů z Tábora hodně blízko. Vaši blízcí asi přijali váš krok s radostí…

„Nejen oni, ale i já. Konečně si zase budeme nablízku, za což jsem rád. Do Tábora je to od nás kousek, takže mohou na zápasy kdykoliv přijet. Třeba moje sestřenice s bratrancem budou určitě rádi, že mne uvidí chytat…“

Co si od sezony v táborském druholigovém dresu slibujete z osobního hlediska?

„Jak už jsem říkal, předchozí působení jsem si tady opravdu užil a chytalo se mi výborně. Věřím, že mi můj návrat do Tábora dá příležitost znovu se nakopnout a někam se posunout. Chtěl bych chytat tak, aby dělal radost sobě, spoluhráčům i fanouškům.“

Máte představu o týmových plánech?

„O něčem jsme se s vedením předběžně bavili a je dobře, že jsou tu opět vysoké ambice. Přál bych si, abychom co nejvíc vyhrávali, aby se lidé se na naše zápasy těšili a chodilo jich co nejvíc. Navíc se mi i jako soupeři líbilo, jaký hokej Tábor hrál. Jak už jsem říkal, mám radost, že jsem tady. Jsem ještě mladý a rád bych se v kariéře dostal někam výš. A pokud by se to povedlo třeba právě tady v Táboře, bylo by to super.“

OČIMA MANAŽERA HC TÁBOR MIROSLAVA VOLENY

„Udělali jsme s Kristiánem v té době, kdy nám pomáhal, výbornou zkušenost. Měli jsme o něj zájem už před minulou sezonou, ale to ještě nevyšlo. Jsme proto rádi, že se nám ho nakonec povedlo do Tábora přivést a věřím, že nám v nadcházející sezoně výrazně pomůže.“