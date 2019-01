České Budějovice – Sice se stále jedná jen o přípravu, ale tenhle výsledek se cení. Hokejisté ČEZ Motoru porazili po velmi dobrém výkonu hvězdami nabitou extraligovou Kometu Brno 3:1 a v hledišti jim aplaudovaly téměř čtyři tisícovky diváků. V úterý se bude hrát atraktivní jihočeské derby, ve kterém se Motor představí na ledě druholigového Tábora (18).

Tomáš Nouza před brněnským gólmanem Vejmelkou. | Foto: Deník/ Jan Škrle

Po dvou porážkách na ledě prvoligových soupeřů (na Kladně 1:3 a v Ústí 2:5) tentokrát družina trenérské dvojice Stavjaňa – Štrba své početné příznivce potěšila. Naopak Kometa prohrála v přípravě už pošesté za sebou.



Do zvučného soupeře se Jihočeši od začátku doslova zakousli a nezlomil je ani první inkasovaný gól z hokejky Erata. „Jedna branka nás nemůže položit. To v žádném případě. Pořád jsme se snažili hrát naši hru a také jsme brzy vyrovnali," pochvaloval si asistent trenéra Martin Štrba.



Oproti poslednímu zápasu v Ústí podali Jihočeši výrazně lepší výkon. „Nasazení a nažhavení bylo z naší strany snad o dvě stě procent lepší než v Ústí. Jako by hrálo úplně jiné mužstvo. Z naší strany to bylo velmi dobré utkání," ocenil Štrba skutečně povedené účinkování svého týmu.



Na zápas neměl vliv ani jeho o deset minut zpožděný začátek, protože Kometa se zdržela v dopravní zácpě. „To vzhledem k utkání nehrálo sebemenší roli. Pro nás určitě ne. My bychom takovýmhle stylem chtěli doma hrát," ujistí. „Ukázali jsme si chyby z utkání v Ústí. Řekli jsme si, co chceme hrát, a kluci to do hry tentokrát také dali. Na ledě to bylo znát," neskrýval asistent spokojenost.



Výkony týmu doma a venku, to je ale oříšek, který se na jihu Čech dlouhodobě nedaří rozlousknout. „Až na to přijdeme, tak budeme hrát venku stejně jako doma," usměje se Štrba. „Je třeba, aby se hráči namotivovali úplně stejně doma jako venku. V ligových zápasech musíme i při venkovních zápasech přijmout roli favorita. Hrát i tam naši hru a bodovat," má jasno.



V centru prvního útoku se objevil při zranění Roka Pajiče jinak ortodoxní pravý křídelník Tomáš Nouza. Bylo z něj ale cítit, že se lépe cítí právě poblíž pravého mantinelu. „Je to jedna z alternativ, kterou jsme při zranění Roka Pajiče vyzkoušeli. Zvládl to. Nebylo to špatné," pozitivně asistent hodnotil jeho výkon.



V brance předvedl skutečně mimořádný výkon Ondřej Bláha a znovu si velice důrazně řekl o post gólmana číslo jedna pro začátek sezony. „Chytal velmi dobře. Ještě jsme neřekli poslední slovo, ale Ondrovi se zatím v přípravě rozhodně daří," naznačuje Štrba, kdo by mohl začít sezonu jako brankářská jednička.