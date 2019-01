České Budějovice – Lepší vstup do sezony si hokejisté ČEZ Motoru snad ani nemohli přát. Po vítězství 5:2 v úvodním kole první WSM ligy v Litoměřicích ve středu doma převálcovali před téměř vyprodanou Budvar arénou Slavii Praha 5:1. Další zápas je čeká v sobotu v Havířově (17.30).

Hokejisté Motoru České Budějovice zahájili sezónu 2017/18 vítězstvím nad Slávií Praha 5:1. | Foto: Deník/ Radka Doležalová

Výborný výkon a parádní atmosféra v hale, o níž se postarali fanoušci, kteří dorazili z tradičního pochodu městem. Z úvodního domácího zápasu sezony se stala oslava hokeje.



Trenér Antonín Stavjaňa byl pochopitelně s průběhem zápasu i s výsledkem spokojen. O soupeři však přesto hovořil s respektem. „Výsledek sice vypadá jednoznačně, ale Slavia má velice dobrý tým a své možnosti naznačila. Zápas se jí nepovedl, ale bylo vidět, že má dobrý přechod do útoku a spoustu šikovných hráčů. Dokáže hrát velice nepříjemně,“ uznal.



Přesto to byl právě jeho tým, kdo zápasu vládl. „Pomohly nám dva slepené góly na konci první třetiny a zvládli jsme krizový moment, kdy jsme dvakrát hráli ve třech. Jestli nás něco mrzí, tak závěr zápasu, když jsme hráli moc uvolněně a nedopřáli nulu Davidu Gábovi,“ ocenil výkon nevysokého gólmana.



Právě Gába se ujal na začátku sezony role prvního gólmana. Plánovaná jednička Petr Kváča byl totiž na nováčkovském kempu Colorada Avalanche. Jenže už se vrací domů a vyvstává otázka, kdo se postaví do branky v Havířově. „Domluvíme se po návratu Petra Kváči, jak se bude cítit fyzicky. Je tam také nějaký časový posun a navíc nevíme, jak moc byl vytížený v trénincích a zápasech. Podle toho se v pátek dohodneme, kdo bude chytat,“ nechce trenér předbíhat.



Svou vůbec první trefu do černého v dresu Motoru zaznamenala předsezónní posila Kanaďan Tim Crowder. Své první dvě velké šance ještě doslova spálil, ale pak se trefil opravdu parádně. „Už jsme ho nabádali, že pokud bude v dobré pozici, aby se pokusil o střelu místo nahrávky. Bylo cítit, že už to na něm leží. Nebyl v pohodě. Ve druhé třetině dával puk do prázdné branky, ale trefil jen tyčku. Doufám, že to gólem zlomil a bude to pro něj impulz. Je na něm vidět, že je to technicky ohromně šikovný hráč,“ potěšil trenéra první gól kanadského forvarda.



Nebyl to ale jen Crowder, kdo podal výborný výkon. Václav Nedorost (v pátek se stane potřetí otcem) opět potvrzoval, že svou výkonností WSM ligu výrazně převyšuje, stále se lepší Filip Vlček, spolehlivě pracují obránci. Byl to dobrý duel.



Slavia sice naznačila, že se s ní letos rozhodně musí počítat, rozjetému Motoru ale tentokrát sekundovat nestačila. „Zápas se nám nepovedl. Možná jsme neměli úplně špatný vstup do utkání, šance byly na obou stranách. V závěru první třetiny jsme ale dostali dva rychlé góly. Byl to z naší strany takový blackout. S tak silným soupeřem se podobné manko těžko dohání,“ připustí asistent trenéra Slavie Jan Srdínko.



Hosté dostali ještě příležitost v závěru druhého dějství, když hráli dlouho v početní výhodě a nějaký čas dokonce pět na tři. „Měli jsme možnost zápas ještě zdramatizovat, ale přesilovky jsme sehráli trestuhodně. To kluky zmrazilo a z naší strany už to pak byla hokejová křeč,“ uzná. „Byli jsme rádi, že jsme dali alespoň jeden, což by nás mohlo nastartovat do dalšího zápasu,“ přeje si.