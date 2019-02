Jihočeši jsou před brankou často až příliš váhaví, což je pochopitelně problém. „Nezbývá, než na tom pracovat," uvědomuje si trenér Antonín Stavjaňa. „Je to určitě záležitost rozpoložení jednotlivých hráčů. Jestli mají formu. Ta se těžko specifikuje. Je to souběh několika okolností. Snažíme se hráče na tréninku nutit do pohotovosti, aby fungovali v určité nepohodě a dokázali překonávat rezistenci. Ať už protivníka, nebo časový a prostorový tlak," hledá zkušený kouč řešení problému.



Otázkou je, jsou – li hráči vůbec schopni gólové situace pohotově řešit. „Pokud to mám říct otevřeně, tak v moderním hokeji je spousta zakončení na jeden dotek. Střelou, řečeno hokejovou terminologií, z první po nahrávce. Když to na tréninku po hráčích vyžadujeme, tak zjišťujeme, že i když hrají hokej mnoho let profesionálně, neumí se do těchto situací správně postavit. Zápasový stres je potom dostane do pozic, ze kterých tyto situace nejdou zakončit. Snažíme se to hráče naučit, ale každý je limitovaný. Pokud po mnoha opakováních hráč situaci stále nezvládá, tak už to pro nás není top hokejista a musíme mu přidělit jinou roli," přemítá Antonín Stavjaňa.



Co trenéra hodně trápí, je nedostatek klasických centrů. „Tomáš Nouza nastupuje na tomto postu, přitom to není centr. Zkoušel to tam Mišo Chovan. Ale chybí nám skutečný tvořivý střední útočník, jenž si umí načasovat situaci a ovládá svou formaci," posteskne si.



S tím trochu souvisí i špatná úspěšnost týmu při vhazování. „Tito hráči většinou centra nehrávali a zkušenosti s buly jim samozřejmě chybí. Ale pokud je hokejista chytrý a má sílu, tak by se na padesátiprocentní úspěšnost při vhazování měl dostat," je Stavjaňa přesvědčen.



Mužstvo po utkání s Kladnem opustil na vlastní žádost zkušený útočník David Kuchejda a zamířil do druholigového německého Bayreuthu. Vzhledem k aktuálnímu nedostatku útočníků je to dost bolestná záležitost.



Trenér i vedení klubu si však stojí za tím, že v mužstvu by měli být jen hráči, kteří v něm být chtějí. „David Kuchejda nám ze začátku sezony spolu s Kubou Babkou a Vláďou Škodou vytvořili vynikající formaci, která nám moc pomohla. Dnes máme velký nedostatek centrů a Vláďa Škoda alternuje v jiných formacích. Kuba Babka nemá takovou formu, takže tato spolupráce se rozpadla. David nebyl spokojen se svým vytížením. Dostal nabídku z ciziny a s vedením klubu zastáváme názor, že pokud tady nechce být, tak ho nebudeme držet násilím," zdůrazní.



Přesto nepopře, že ho Kuchejdův odchod, navíc v dost složité situaci, zamrzel. „Byl to hráč, který byl zapracovaný v systému. Věděli jsme, co od něj máme čekat. Pokud si plnil svou roli a úkoly, tak jsme s ním byli hodně spokojeni," připustí.



Díru po Kuchejdově odchodu by měl zacelit dvaadvacetiletý forvard Jiří Fronk, jenž přišel na hostování do konce sezony z Mladé Boleslavi. „Dostal se do koše hráčů, o které se potenciálně zajímáme. Momentálně jsme hledali náhradu za Davida. Někoho, kdo by měl podobné vlastnosti. Nicméně musíme připustit, že je to pro nás velká neznámá. Něco jsme se dozvěděli od Bena Walkera, který s ním hrál v zámoří. Sháněli jsme o něm informace. Až na ledě se ale uvidí, jak to bude fungovat," nechce předbíhat.



Fronk by měl figurovat v sestavě Motoru už v utkání se Slavií. „Počítáme s ním," přikývne Stavjaňa. Mimo hru zůstávají útočníci Rob s Walkerem a otazník visí i nad Chovanem, jehož trápí střevní problémy. Na ledě už to naopak zkouší Čermák. Je pravděpodobné, že na postu útočníka se opět představí obránce Žovinec. „Pokusíme se sestavu poskládat tak, aby měla hlavu a patu," usměje se trenér