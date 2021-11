Na marodku hostí přibyli obránci Šenkeřík se Štenclem, proto si klub stáhl z hostování ve Vrchlabí Bučka. V útoku nadále chybí Venkrbec, Toman a Beránek.

Před dost prořídlým hledištěm začal zápas pro Jihočechy hodně smolně. Bulířovu tutovku ještě Hrachovina kryl, ale poté vložil do Kindlova nahození hokejku Blomstrand a na to už gólman Motoru reagovat nemohl.

Ve třetí minutě vedla Škodovka 1:0 a hostím chvíli trvalo, než zase srovnali krok. Moc jim nepomohla ani první zcela nepovedená přesilovka v utkání. Ale obraz hry se přece jen otočil ve prospěch českobudějovického týmu. Na střely na branku vyhrál úvodní dějství 8:4, ale na ukazateli skóre svítilo jednogólové vedení domácích.

Další zpackaná přesilová hra v úvodu druhého dějství ale Motor srazila opět dolů. Hosté v ní ani nevystřelili a naopak mohli sami inkasovat po velké šanci Dzierkalse.

V polovině zápasu však bylo přece jen vyrovnáno. Trefil se pohotovou střelou kapitán týmu Milan Gulaš a s respektu ke klubu, ve kterém strávil pět vydařených sezon, svůj gól nijak emotivně neslavil.

Jenže nerozhodný stav hosté neudrželi. V přesilovce překonal Hrachovinu dorážkou Schleiss. Navíc pouhé tři desetiny vteřiny před druhou sirénou fauloval Pech unikajícího Suchého a sudí nařídili trestné střílení. Pozorný gólman Motoru však Bulíře vychytal.

Ve 45. min. to však už o dva góly přece jen bylo. Jiříčkova střela od modré přestála přesně u tyčky hostující branky – 3:1.

Hosté se nevzdali, v přesilovce rozpoutali před Svobodou doslova peklo, Abdul snížil opět na rozdíl jediného gólu a sváteční střelec Štich poté výstavní dělovkou přesně do horního růžku dokonce vyrovnal.

V prodloužení přežil Motor dvě přesilovky soupeře a rozhodnout musely samostatné nájezdy. V nich byli úspěšní pouze hostující Hanzl a Valský, kteří Jihočechům zajistili bod navíc.

Branky a nahrávky: 3. Blomstrand (J. Kindl), 37. Schleiss (Čerešňák, Dzierkals), 45. Jiříček (Bulíř) – 30. Gulaš, 52. Abdul (M. Hanzl, Bindulis), 53. Štich (Slováček, Gulaš). Vyloučení: 4:5, využití: 1:1. Rozhodčí: R. Svoboda, Pražák – Brejcha, Rampír. Diváci: 3217.

Plzeň: M. Svoboda – Kremláček, Čerešňák, Graňák, Jiříček, L. Kaňák, J. Kindl, Kvasnička – Kantner, Kodýtek, F. Suchý – Dzierkals, Mertl, P. Musil – Blomstrand, G. Thorell, Bulíř – M. Lang, F. Přikryl, Schleiss. Trenéři: Baďouček, Říha a Vlasák.

Motor: Hrachovina – Percy, Bindulis, Vráblík, Piskáček, Štich, Slováček, Bučko – Valský, D. Voženílek, Abdul – Gulaš, Pech, Holec – Vondrka, J. Novotný, Chlubna – Karabáček, M. Hanzl, Šoustal. Trenéři Modrý, P. Martinec a Fousek.

Hlasy trenérů - Václav Baďouček (Plzeň): "Šli jsme rychle do vedení, ale po celé utkání měl soupeř lepší pohyb, byl důraznější a do ničeho nás moc nepustil. Všude nám scházel krok a neměli jsme šťávu. Vedení jsme ztratili a o další bod jsme se připravili vlastní neschopností v prodloužení, kdy jsme hráli čtyři na tři. Nájezdy, to už je loterie, ve které příliš úspěšní nejsme."

Jaroslav Modrý (Motor): "Měli jsme slušný vstup do utkání, i když nám vzal trošku vítr z plachet rychlý gól soupeře. Začali jsme více bruslit. Přesto soupeř prokázal svou kvalitu a vedl 3:1, ale pak se začal trochu bát o vítězství. Dostali jsme se zpátky do utkání a kluci našli cestu, jak vybojovat alespoň bod. V prodloužení nás podržel gólman, nájezdy už jsou hop nebo trop, štěstí jsme v nich měli my."