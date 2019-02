České Budějovice – Znovu potvrdili, že nejsou na čele první WSM ligy náhodou. Hokejisté ČEZ Motoru vyhráli v Litoměřicích 3:0 a v tabulce mají na druhou Jihlavu náskok už osmi bodů. V pátek se rozloučí s kalendářním rokem domácím zápasem s Benátkami nad Jizerou (17.30).

Antonín Stavjaňa | Foto: Deník/ Jan Škrle

Jihočeši vyhráli zaslouženě. Soupeře přestříleli, díky střelecky disponovanému Michalu Chovanovi dali v přesilovkách dva góly a výhru pečetil Rok Pajič do prázdné branky při power play domácích.



Trenéra Antonína Stavjaňu potěšil především poctivý výkon defenzivě. „Z pohledu defenzivy to byl z naší strany skutečně dobrý zápas. Už se dlouho nestalo, abychom soupeře nepustili ani jednou do přečíslení dva na jednoho. Tyto situace se nám podařilo v Litoměřicích eliminovat. Domácí měli šance jenom v přesilovkách. V nich ale naši hráči zahráli hodně obětavě a výborný den měl i David Gába v brance," ocenil zkušený kouč.



Zatímco v úvodu sezony se jeho týmu zápasy na stadionech soupeřů nedařily, nyní je tomu naopak. Z posledních osmi duelů venku jich Motor vyhrál sedm. Bilance skutečně parádní. „Mužstvo zjistilo, že se venku dá vyhrávat z dobré defenzivy. Potom takové zápasy dokážeme zlomit na svou stranu třeba nějakou přesilovkou. Z týmu je v utkáních venku cítit zodpovědnost," přikývne. „V prvních zápasech sezony jsme hráli na hřištích soupeřů hodně otevřeně. Kluci chtěli hrát hodně aktivně, ale ukázalo se, že to k cíli nevedlo. Museli jsme korigovat i některé věci v taktice. Momentální styl, který hrajeme, nám přináší body," hledá trenér příčiny úspěchů ve venkovních duelech.



Za zmínku určitě stojí i atmosféra středečního zápasu. Kapacita Kalich arény v Litoměřicích je 1740 diváků a chybělo pouhých šedesát osob k jejímu stoprocentnímu naplnění. „Velká část hlediště byla oblečena do motoráckých barev. Atmosféra byla parádní," chválí Antonín Stavjaňa.



Výborný výkon podal v Litoměřicích gólman David Gába a jeho třetí letošní nula mu rozhodně slušela. Situace kolem brankářské jedničky pro závěr sezony je však zatím ne zcela jasná. Petr Kváča je totiž na mistrovství světa dvacítek, kde je ale v roli třetího gólmana a do zápasů zatím nezasáhl. Ondřej Bláha je pak do poloviny ledna na hostování v Benátkách nad Jizerou. A vyloučen není ani příchod dalšího gólmana.



„Úplně jsme nečekali, že Petr Kváča zůstane na dvacítkách. To musím přiznat. Předpokládali jsme, že bude tady. I z toho důvodu jsme kývli na prodloužení hostování Ondry Bláhy v Benátkách. Byl tam příslib, že při absenci Lašáka by mohl dostat prostor i v extralize v Liberci. Tyto dohody ale, jak se zdá, příliš nefungují," posteskne si Stavjaňa. „Počkáme, až se nám oba gólmani vrátí a pak to budeme muset rozseknout."



Role Petra Kváči v Kanadě na prestižním juniorském šampionátu není z pohledu klubu ani zdaleka ideální. „Pro nás je to špatné," souhlasí kouč. „Nemá zápasové vytížení. Když odjížděl, tak měl formu a sebevědomí. Mezitím uběhne měsíc. Je to mladý kluk, u kterých bývají výkyvy ve výkonnosti větší. Ale nechme se překvapit, třeba mu to prospěje."



Po delší pauze, kterou způsobilo zranění zápěstí, znovu naskočil do hry mladý obránce Pavel Pýcha. „Potřebovali jsme, aby se už zapojil do hry. I když jsme věděli, že to ještě nemůže být optimální. Předpokládáme, že jeho výkony půjdou nahoru. Pokud se dostane na výkonnost, kterou měl před zraněním, tak mužstvu znovu pomůže," je trenér přesvědčen.



V pátek čeká českobudějovické hokejisty duel s Benátkami nad Jizerou a není vyloučenu, že by se do branky soupeře mohl postavit právě Ondřej Bláha. „Neuchylovali jsme se k ničemu takovému, že by třeba proti nám nesměl chytat. Když jsme ho do Benátek pustili, tak se vším všudy," důrazně Stavjaňa odmítne nějaké tahy na diplomatickém poli.



Dokonce by ho potěšilo, kdyby se Bláha v brance objevil. „Pokud tomu tak bude, tak ho budeme chtít překonat. Určitě by bylo zajímavé, kdyby nastoupil. Už když tady byly Benátky poprvé, tak jsem čekal, jestli nebude chytat Petr Kváča, jenž tam v té době působil. Uvidíme, jak to dopadne," nechce předbíhat.



Benátky se pohybují na hraně postupu do předkola play off a o motivaci mají rozhodně postaráno. „Motivaci Benátky mají. Záležet také bude, koho dostanou z extraligy z Liberce a ze Sparty. To jejich kvalitu vylepšuje. Nicméně je to stabilizovaný prvoligový klub, který pravidelně sbírá body. Hodně jich posbíral v prodloužení, což znamená, že hraje vyrovnané zápasy. Porážek po šedesáti minutách moc nemají," upozorní.



Kromě gólmana Kváči, jenž je na MS do dvaceti let, a rekonvalescenta Luboše Roba by měli mít trenéři k dispozici kompletní kádr. „Pokud se nestane něco nepředvídatelného, tak bychom měli nastoupit ve stejné sestavě jako v Litoměřicích," uzavře Stavjaňa předzápasovou pohlednici.