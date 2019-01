České Budějovice – První s posledním. Takový je scénář sobotního duelu 30. kola první WSM ligy, ve kterém hokejisté ČEZ Motoru hostí Most. Zápas je věnován dětem a začínat se bude o hodinu dříve než obvykle. Úvodní buly tak bude vhozeno už v 16.00.

Antonín Stavjaňa a (vpravo) a Martin Štrba. | Foto: Deník/ Jan Škrle

Jihočeši prohráli dvakrát za sebou a ve středečním duelu v Třebíči (4:5) byl trenér Antonín Stavjaňa hrubě nespokojen především s výkony obránců. „Odehráli jsme slušně první třetinu, kdy jsme byli aktivní. Ve druhé části jsme ale najednou přestali hrát naši hru a hlavně v defenzivě jsme kupili chybu za chybou," přikývne.



Obrana Jihočechů přitom v předcházejících zápasech fungovala velice dobře. Že by měli hráči nárok na ojedinělý výpadek, ale náročný kouč nechce vůbec slyšet. „Tohle jsou zápasy, které ukáží možnosti jednotlivých hráčů. Každý má nějaký svůj standard a ten by si měl držet. Samozřejmě tam mohou být určité výkyvy, ale nikdy se ten výkyv nesmí dostat do bodu, abychom řekli, že hráč z první obrany nemá místo v sestavě," stále ještě Stavjaňa plně nestrávil středeční porážku.



Před dnešním tréninkem si trenéři s týmem zápas probrali u videa. „Hokej je hra chyb, ale důležité je z těch chyb se poučit. Pokud některému hráči ukazuji stejnou chybu ve dvaceti zápasech pořád dokola, tak je to na pováženou," varovně trenér zdvihá ukazovák.



Po dlouhé vítězné šňůře nyní Motor dvakrát prohrál. Nepsané pravidlo říká, že silné mužstvo neprohraje třikrát za sebou. Ani Stavjaňa se neobává, že by teď měla přijít nějaká série porážek. „Toho se nebojím. Naše mužstvo znovu prochází určitou turbulencí. Máme zdravotní výpadek a formace jsou zpřeházené. Forma je kolísavá, a když se to všechno sečte, tak k podobným výpadkům dojde. Jde spíš o to, aby tým prokázal sílu se z toho oklepat," přeje si kouč.



Dvě prohry skutečně nejsou důvodem k nějaké panice, což potvrzuje i Stavjaňa. „Prohráli jsme doma vyrovnaný zápas s Jihlavou a venku v Třebíči nám uteklo utkání, které jsme mohli při určité konstelaci získat. Doma jsme ale silní a věřím, že to potvrdíme i proti Mostu," plně svému týmu důvěřuje.



Po delší pauze nastoupil do branky David Gába a pětkrát inkasoval. „Po pátém gólu jsme chviličku uvažovali, jestli ho třeba nestáhnout ze hry. Nakonec jsme ho ale nechali zápas dochytat. Bylo to pro gólmana nepříjemné utkání. V žádné třetině na něj nešlo více než deset střel. Ani projev našeho týmu Davidovi nepomohl," hodnotí gólmanův výkon.



O tom, kdo se postaví do branky v sobotu, ještě jasno není. „Musíme si to vyhodnotit. Je třeba vidět, že Davida teď na tréninku puky tolik netrefují a nemá takovou pohodu, jako míval předtím. Lépe se cítí Petr Kváča," míní trenér, jenž spolu se svými kolegy rozhodne o nasazení gólmana do zápasu až v sobotu dopoledne. „Již dopředu jsem avizoval, že oba gólmany budeme točit, ale ne pravidelně. Vždycky bude záležet na momentálních výkonech i kalkulacích do budoucna."



Do hry se po kratší pauze vrací první centr Luboš Rob. Jeho rameno už by snad mělo být v pořádku. „Nechali jsme to rozhodnutí na něm. Po domluvě s lékařem řekl, že to chce zkusit," přece jen Stavjaňa malinko pokrčí rameny.



Mimo hru zůstávají čtyři hráči. David Kuchejda už opustil nemocnici, Martin Heřman byl mít ještě asi týden klidový režim. Obránci Mitch Fillman s Pavlem Pýchou by mohli začít trénovat příští týden.



Sobotní duel s Mostem bude věnován dětem. Už dvě hodiny před jeho začátkem bude probíhat program před Budvar arénou, kde bude skákací hrad, střelecký box a další atrakce. Prvních 600 dětí dostane u vstupu dárek od partnera utkání a v hledišti nebudou chybět Mikuláš s andělem a čertem. Děti do 12 let mají tentokrát vstup zdarma.