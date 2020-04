Slovenský fantom brankoviště je podepsaný pod dvěma brněnskými mistrovskými tituly z let 2017 a 18. K tomu navíc získal s Kometou stříbro a bronz. V uplynulé sezoně se ale přetahoval o post jedničky s nadějným Karlem Vejmelkou a část ročníku dokonce hostoval ve Zlíně. Proto se také zřejmě začal poohlížet po novém angažmá.

Generální manažer Motoru Stanislav Bednařík v rozhovoru pro Deník sliboval velkou rybu na brankářském postu. Tou by mohl být právě Čiliak. „V tuto chvíli se k přestupům hráčů do našeho klubu bohužel nemohu vyjadřovat,“ zdvořile odmítl žádost o vyjádření k případnému příchodu hvězdné posily. Hráči mají smlouvy platné do konce dubna, do té doby k případným novým posilám jen těžko někdo něco sdělí.

Na jihu Čech posilují i hráči v poli. „Chtěli bychom tým posílit na všech postech,“ přikyvuje Bednařík. Jednají třeba s reprezentačním útočníkem Romanem Horákem, který skončil ve Švédsku. „Jsme dlouhodobě v kontaktu se všemi našimi odchovanci v zahraničí,“ nechce být manažer příliš konkrétní.

Nějací noví hráči by pod Černou věž každopádně dorazit měli. Zdárně vypadají především jednání s jedním obráncem a dvěma útočníky. „Jednání probíhají, ale současná situace u nás doma i ve světě není dobrá. Sice jednáme, ale aktuálně si nemůžeme být ani jisti, jestli budeme schopni splnit to, co nabízíme. A jestli vůbec budeme hrát hokej,“ naráží Bednařík na pandemii koronaviru, která aktuálně zcela utlumila sportovní dění na celé planetě.