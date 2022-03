Motor má dnes mečbol. Poslední krok ale bývá nejtěžší, upozorňuje Hrachovina

Podal exkluzivní výkon. Ostatně jako v celé dosavadní čtvrtfinálové sérii. Brankář Motoru Dominik Hrachovina (28 let) ve třetím čtvrtfinále extraligového play off v Pardubicích místy až neskutečně podržel svůj tým a výrazně se podepsal pod vítězství svého týmu 2:1. Jihočeši vedou 3:0 na zápasy a již dnes mohou na ledě soupeře rozhodnout o svém postupu do semifinále. Začátek zápasu je v 17 hodin a přímým přenosem ho odvysílá Česká televize.

Brankář Dominik Hrachovina byl v Pardubicích velkou oporou Motoru. | Foto: Deník/ Jan Škrle

Vítězství v celé sérii je velice blízko, ale mužstvo zůstává nohama na zemi. „Poslední krok bývá nejdůležitější, ale také nejtěžší. Ale samozřejmě bychom to chtěli urvat hned v Pardubicích,“ přikývne gólman. „Musíme se na zápas dobře připravit. Uvidíme, s čím Dynamo přijde.“ V utkání toho pochytal strašně moc. „Ale kluci mi hodně pomáhali. Zblokovali nejvíc střel v celé sérii. Bojovali jsme úplně na maximum,“ ocenil. Jedinou drobnou výtku ke svým spoluhráčům měl, a to byla některá vyloučení. „Pouštíme soupeře do velkého množství přesilovek, i když z nich naštěstí nedostáváme moc gólů. Série je čím dál bojovnější a zarputilejší. Možná náš výkon nebyl úplně optimální, ale důležitá jsou vítězství, a ty máme už tři,“ zdůrazní. Dvě minuty před koncem Pardubičtí snížili při power play na rozdíl jediného gólu. „To byla samozřejmě komplikace. Vždyť my jsme minule zápas otočili během půlminuty. Ale konec jsme zvládli dobře a od inkasovaného gólu jsme soupeře k ničemu nepustili,“ ocenil. Sám Hrachovina se v brance cítí velice dobře. „Když se vyhrává, tak jde sebevědomí nahoru. Ale štěstí je nevyzpytatelné. Zase mi pomohla tyčka, mohlo to být všechno jinak. Musíte jít zákrok od zákroku a štěstí kráčet naproti,“ dobře ví. Nad Pardubicemi vyhrál Motor v součtu se základní částí už pátý zápas v řadě. „Nechci nic zakřiknout. Každý zápas je jiný a série může být ještě dlouhá. To nejtěžší nás teprve může čekat,“ nechce předbíhat fantom v českobudějovické brance, který se v play off potkal skutečně s fantastickou formou.