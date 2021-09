Kádr týmu po loňské nevydařené sezoně prošel mimořádnou obměnou, je v něm hned patnáct nových hráčů a zcela nový (až na trenéra gólmanů Stanislava Hrubce) je i trenérský štáb, v jehož čele stojí jako hlavní kouč Jaroslav Modrý.

Průběh letní přípravy si pochvaloval. „Příprava byla dobrá. Jak na suchu, tak na ledě. Kluci trénovali poctivě, takže jsme jenom potřebovali vyladit systém, který chceme hrát. Jak chceme vystupovat a prezentovat se. Aby se hráči sžili s novým trenérským štábem a sami sebe poznali. Jediný problém může být v tom, že je v týmu plno nových tváří a chvíli bude trvat, než si to všechno sedne. Ale příprava byla výborná,“ ještě jednou hlavní trenér zopakuje.

Motor odehrál devět přípravných zápasů. Prvních pět prohrál, v následujících čtyřech zvítězil. „Vždycky je dobré, když se vyhraje, a je příjemné, že jsme přípravu ukončili na vítězné vlně. Ale nejdůležitější to není. Potřebovali jsme vidět jiné věci. Ty jsem viděl a jsem rád, že se náš tým posouvá tímto směrem,“ chválí si.

Přesto podle něj bude chvíli trvat, než si herní systém definitivně sedne. „Sedá si to postupně. Bude to chtít čas,“ připouští i s vědomím, že teď už budou důležité i výsledky. „Zajíci se stejně počítají až po honu. Začínáme s mistrem extraligy, který má svou kvalitu. Tento zápas nám ukáže, jak jsme na tom. Je to výborný test, nemůžeme začít s lepším soupeřem. Navíc hrajeme u něj v jeho skvělé aréně, kterou, doufejme, zaplní diváci. A my si budeme dělat svou práci,“ přistupuje k úvodnímu duelu sezony s plnou vážností.

Třinec má za sebou nevydařené vystoupení v Lize mistrů, ve které nezískal ve čtyřech odehraných duelech ani jeden bod. „Ty zápasy jsme viděli. Třinec má kvalitní tým, dobře poskládaný, ale nenašel v Lize mistrů cestu k vítězství. Sledovali jsme jeho zápasy hlavně z našeho pohledu, aby byli hráči dobře připraveni a věděli, co je čeká,“ zdůrazní.

Slabiny se ve hře silného protivníka hledají jen těžko. „Hrají poctivý a jednoduchý hokej. Všichni jsou na tom bruslařsky velmi dobře, jsou silní, mají spoustu kvalitních defenzivních hráčů. Produkují moderní hokej, který se teď hraje,“ plně Modrý respektuje kvalitu Ocelářů.

Do dalekého Třince odcestovala výprava Jihočechů už den dopředu, což u zápasů v základní části nebývá zrovna obvyklé. „Začátek sezony je pro nás důležitý a nechceme nic podcenit, proto jedeme o den dřív. Všichni třineckou arénu neznají, tak si ji alespoň mohou ráno na tréninku vyzkoušet. Důležité také je, že kluci budou celou dobu spolu. Tady přece jen mají rodinné a další povinnosti. Takhle budou koncentrováni jen na utkání,“ věří.

S týmem nedocestoval zraněný obránce Petr Šenkeřík a nečekaně také americký bek Connor Allen. „Rozhodl se ukončit hokejovou kariéru a vrací se do Spojených států. Přišel nás o tom informovat,“ nabízí trenér překvapivou informaci.

Pro trenéry se jedná o značnou nepříjemnost, protože se jedná o hráče základní sestavy. „To je život. Zase je to šance pro někoho jiného, aby ukázal, co umí,“ nebere to Modrý nijak tragicky. „Mužstvo nestojí jenom na Conorovi,“ zdůrazní.

Na střídavý start byli na soupisku týmu doplněni David Gába, Ondřej Kachyňa, Ivan Lytvynov a Matouš Hrubec. „Máme své hráče v nižších soutěžích, ale jsou v našem systému, a když bude třeba, tak je použijeme,“ vysvětluje Modrý. Naopak Albert Michnáč bude formou střídavých startů působit v prvoligové Slavii Praha.