Jihočeši v letošní sezoně ještě nedali Ocelářům v úvodních třech vzájemných zápasech ani gól. Tuto nepříznivou bilanci však dokázali zlomit velice rychle. V 9. min. předvedl dravý průnik Beránek, předložil kotouč Vondrkovi a nejzkušenější hráč domácího týmu neměl problém překonat Mazance. A to nebylo všechno. O tři minuty později se protáhl až před třineckého gólmana mladíček Koláček a s přehledem zavěsil – 2:0.

Do té doby přitom byli častěji na puku hosté a působili hodně sebevědomě. Dravecký najížděl sám na Hrachovinu, ale mezírku v jeho výstroji naštěstí nenašel. Motor hrál dobře, ale stačila chyba při střídání, trest za hru v šesti a Hrňa v přesilovce snížil.

„Měli jsme více ze hry. Dali jsme rychlý gól, což vždycky pomůže dostat energii do zápasu. Vzápětí přidal Pepa Koláček parádní druhý gól, když se natlačil do branky. Škoda, že jsme inkasovali v oslabení, když jsme hráli v šesti. Třinec nějaké šance měl, ale Hrášek v brance byl výborný. Snad to takhle bude pokračovat i nadále,“ zhodnotil úvodní dějství momentálně zraněný obránce Motoru Jan Piskáček.

Jeho spoluhráči ho vyslyšeli a hned krátce po změně stran přidali třetí gól po delší době z přesilové hry. Pechovu střelu pohotově dorazil do branky Hanzl.

V polovině zápasu dostal Roman kotouč za Hrachovinova záda, domácí střídačka ale zareagovala trenérskou výzvou a úspěšnou. Gólman Motoru byl nedovoleně atakován v brankovišti a branka nebyla uznána. Domácí videokouč Vladimír Mizera odvedl precizní práci.

Třinec se však přece jen záhy dočkal. Po sporném vyloučení Pecha se kanonýr M. Růžička trefil přesně do horního růžku – 3:2. A bylo ještě hůř. Po chybě při vlastní přesilovce hasil Šenkeřík požár faulem a Chmielewski z trestného střílení s přehledem vyrovnal.

Jenže hosté hráli už podruhé v utkání v šesti a Hanzl báječnou bombou z první poslal Jihočechy znovu do vedení.

Třinec ale není zvyklý prohrávat a hned po změně stran bylo opět vyrovnáno, když domácí obránci nechali až moc prostoru Romanovi a ten bekhendem překonal Hrachovinu. Lídr tabulky byl rázem na koni a domácím pořádně zatápěl. S maximálním nasazením bojující Motor však zápas dovedl do prodloužení.

Nastavená pětiminutovka nabídla strhující podívanou a vítězný gól domácích, který zaznamenal po parádní akci Jakub Valský.

Branky a nahrávky: 9. Vondrka (M. Beránek, M. Hanzl), 12. Koláček (Chlubna, Percy), 22. M: Hanzl (Pech, Štencel), 35. M. Hanzl (Percy, Štencel), 65. Valský (Štencel, Pech) – 17. Hrňa (M. Růžička, M. Doudera), 29. M. Růžička (M. Doudera, P. Vrána), 31. Chmielewski z tr. střílení, 43. M. Roman (Dravecký). Vyloučení: 4:5, využití: 2:2, v oslabení: 0:1. Rozhodčí: Hradil, Pilný – J. Frodl, Bohuněk. Diváci: 1000 (omezený počet).

Motor: Hrachovina – Percy, Bučko, Bindulis, Šenkeřík, Vráblík, Štencel, Štich – Valský, J. Novotný, J. Ondráček – Gulaš, Pech, Holec – Karabáček, M. Hanzl, M. Beránek – Chlubna, Koláček, Vondrka. Trenéři Modrý, P. Martinec a Fousek.

Třinec: M. Mazanec – Marinčin, M. Doudera, Kundrátek, D. Musil, Adámek, Jaroměřský – M. Růžička, P. Vrána, M. Daňo – O. Kovařčík, M. Kovařčík, Chmielevski – Hrňa, Marcinko, Nestrašil – Dravecký, M. Roman, Hrehorčák. Trenéři Varaďa, M. Zadina a Krátoška.

Hlasy trenérů – Jaroslav Modrý (Motor): "Bylo to hodně živelné utkání plné zvratů. Atraktivní pro diváky, ale trošku bláznivé pro trenéry. Oba celky prokázaly velký charakter. Měli jsme i trochu štěstí, ale jsem rád, že jsme našli cestu, jak utkání vyhrát.“

Marek Zadina (Třinec): "Neměli jsme dobrý vstup do utkání. Dostali jsme dva góly a nebylo lehké dostat se zpátky do utkání. Dvě třetiny z naší strany nebyly dobré. Hráli jsme hodně živelně. Až ve třetí třetině jsme podávali takový výkon, jaký bychom si představovali. Na jednu stranu je hezké, že jsme se dokázali vrátit do zápasu, ale na druhou stranu nás to stojí hrozně sil, když tolikrát prohráváme.“