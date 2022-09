Hosté nastoupili opět s Hrachovinou v brance, do elitní formace se místo mladičkého Drančáka posunul Toman a poprvé naskočil po dlouhé rekonvalescenci útočník Karabáček.

Jihočeši byli lepší a vyhráli zcela zaslouženě. V první třetině soupeře přebruslili a díky gólům Karabáčka a Strnada šli do dvoubrankového vedení. Pouhých čtyřiadvacet vteřin před první sirénou ale snížil gólem do šatny Pesendorfer.

Po změně stran to ale bylo brzy zase o dva góly, když se v přesilovce trefil Lotyš Dzierkals. A to ještě nebylo vše. Na 4:1 totiž zvýšil Hanzl. Na ledě se pak přiostřilo, domácí celek nenesl dobře nepříznivě se vyvíjející zápas. Na výsledku už to ale nemohlo nic změnit.

V závěrečném dějství se trefil také kapitán Gulaš. Motor měl hru jasně pod kontrolou, Štýrskému Hradci naopak očividně docházely síly. Přesto Nor Fladeby ještě snížil na konečných 2:5, ale jednalo se už pouze o kosmetickou úpravu skóre.

Branky a nahrávky: 20. Boivin (Pesendorfer), 55. Fladeby (Kirchschlager) - 3. Karabáček, 11. Strnad (Přikryl), 24. Dzierkals (Percy), 27. Hanzl (Tomeček), 42. Gulaš (Pech).

Motor: Hrachovina – Bindulis, Percy, Hovorka, Šenkeřík, Vráblík, Štencel – Gulaš, Pech, Toman – Tomeček, M. Hanzl, Dzierkals – Karabáček, F. Přikryl, Strnad – Kachyňa, Vopelka, L. Doudera - Drančák. Trenéři Modrý, Čermák a Fousek.