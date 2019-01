České Budějovice – Prokázali velkou vnitřní sílu. Hokejisté ČEZ Motoru dokázali otočit v posledních minutách zápas v Benátkách nad Jizerou, vyhrát 3:2 a získat důležité tři body. Ve středu je čeká šlágr první Chance ligy, ve kterém přivítají Duklu Jihlava (17.30).

David Gilbert | Foto: Deník/ Jan Škrle

Jihočeši sice papírově slabšího soupeře opět výrazně přestříleli, ale v první třetině byl aktivnější soupeř. „Nástup do utkání jsme špatný neměli, ale pak domácí hru vyrovnali a dali také první gól zápasu. Stejně jako ve Frýdku se nám ale povedl další obrat. Z něj jsme však nedokázali v následujícím domácím zápase vytěžit. Je třeba, abychom si sebevědomí přenesli i do dalšího utkání,“ přeje si asistent trenéra Prospala Aleš Totter. „Z mužstva cítíme sílu. Dvakrát v krátké době jsme dokázali otočit zápas, což se zase tak často nedaří. Potřebujeme si to přenést i do utkání s Jihlavou. Právě se sebevědomím nejvíce bojujeme,“ připustí.



Benátky hrály přesně takový hokej, jaký se od farmy extraligového klubu očekává. Rychlý a hodně bruslivý. „Často jsme prohrávali buly a museli jsme tak bojovat o puky. Benátky hrají jednoduchý hokej. Když se neudržíte na kotouči, tak vám je vyhazují ven a bojují o ně. Mají mladé kluky a hraje se s nimi těžce. O tom se přesvědčily i další týmy. Neudrželi jsme se tolik na puku a pak je to s takovým soupeřem těžké. Každý vyhozený kotouč přináší rychlostní souboj a není to lehké,“ s respektem hovoří Totter.



Deset minut před koncem dali domácí gól na 2:1 a s Motorem to nevypadalo vůbec dobře. „Kdybychom neměli vnitřně silný tým, tak bychom to neotočili,“ je asistent přesvědčen. „Cítili jsme, že se zápas dá ještě zvládnout a mužstvo tomu věří. Když budu mluvit za sebe, tak bych řekl, že právě tento tým má od restartu Motoru největší vnitřní sílu. Z kluků to cítíme. A pokud to v nich dokážeme probudit, tak se postup letos může podařit,“ je Totter přesvědčen.



Co mu trošku kalilo radost, bylo deset vyloučených na straně jeho celku. „Není možné mít v každém utkání tolik vyloučených,“ přikývne. „Jsou v tom zbytečné útočné fauly a zákroky hokejkou. Potom je těžké ubránit tolik oslabení. V play off by to mohl být problém. Hráči musí být disciplinovaní,“ má jasno. „Problém je ale také v tom, že každý rozhodčí píská jinak. Je pak těžké vcítit se do jeho pocitů. Hrajeme pořád stejně a nedokážeme z přemíry snahy zareagovat na to, jak rozhodčí pískají. Nemají jednotný trend a pro hráče je to pak složité,“ vznáší připomínku směrem k sudím.



Ve středu čeká Motor vedoucí celek tabulky Jihlava. „Kvalitní soupeř, bude asi plný dům. Těšíme se,“ usměje se. „Před play off to bude výborná prověrka. Přál bych si, abychom si do zápasu přenesli víru ve vítězství za každého stavu. Moc lidí nám asi nevěřilo, když daly Benátky ve třetí třetině na 2:1. My jsme ale věřili pořád. S Jihlavou jsou vždycky dobré duely. Máme s ní aktivní bilanci, můžeme se s ní potkat v play off nebo třeba i v baráži. A pak je dobré vědět, že s takovým soupeřem máte pozitivní bilanci. Je to další střípek do sebevědomí,“ míní.



Jihočechům se paradoxně proti papírově silnějším soupeřům daří lépe než proti těm slabším. „Pro nás je lepší, když s námi někdo chce hrát hokej. Naopak nám tolik nesedí, když to některý ze soupeřů postaví na osobních soubojích a vyhazování kotoučů,“ souhlasí Totter. „Pokud se nám nepodaří udržet soustavnější tlak, tak máme problémy. Když nedáme gól a soupeř naopak z ojedinělé šance skóruje, tak je to pak těžké,“ připustí. „Něco nám chybí k tomu, abychom zvládali zápasy, ve kterých jsme favoritem.“



Vítězný gól Motoru dal v Benátkách Kanaďan David Gilbert, jenž se posunul do čela klubové tabulky střelců. „Nabral rychlost a šel s kotoučem do branky. Ale podobně to mohou dělat i další hráči. Doležal, Přikryl, Endál,“ vypočítává. „Ti kluci to v sobě mají a v klíčovém závěru sezony se nám to bude hodit,“ říká Totter.



Právě Gilbert patří k tahounům týmu. „V Benátkách dal důležitý gól. Na podzim si držel vysoký standard, ale teď šel trošku dolů. Není zcela zdravotně v pořádku a teď to není úplně on. Nějaká drobnost tam je a budeme to řešit. Musíme se na to zaměřit, abychom ho měli stoprocentního na play off. Je to ale stabilní útočník a kdyby ovládal češtinu, tak by byl lídrem týmu. V angličtině tolik nekomunikuje a je přece jen v cizím prostředí. Ale je to hráč, po kterém by klidně mohla sáhnout extraliga. Jsme rádi, že je tady, a věříme, že bude i další sezonu. S importovanými hráči jdete vždycky do rizika, ale tohle byla dobrá volba,“ chválí kanadského forvarda.



Pro středeční zápas už budou mít trenéři k dispozici gólmana Petra Kváču, který se vrací z hostování v Třinci. „Ještě není úplně na sto procent fit. Nastoupí až v sobotu na Slavii, s Jihlavou bude chytat Honza Strmeň. Pokud nebudou nějaké zdravotní komplikace, tak takhle s tím počítáme,“ prozrazuje asistent.



Vyloučený není ani návrat do sestavy v případě obránce Pavla Pýchy, kterého do Benátek nepustila nemoc. „Už to vypadá lépe. Jsem optimista a vidím tak na sedmdesát procent, že by mohl nastoupit,“ věří Totter.



Mimo hru stále ještě zůstávají kapitán Kutlák a kanadský útočník Dunn.