České Budějovice – V předehrávce 54. kola první Chance ligy deklasovali hokejisté ČEZ Motoru po výborném výkonu Havířov 9:2. Další zápas odehrají ve středu v Ústí nad Labem (18).

Cody Bradley (ve žlutém) se přetlačuje s Radkem Veselým před brankou havířovského Ondřeje Bláhy. | Foto: Deník/ Jan Škrle

Domácí nastoupili tentokrát v brance se Strmeněm a do sestavy se vrátil uzdravený J. Doktor. Pro povinnou čárku za start si na pár vteřin dojel Kanaďan Dunn. Do hostující branky se postavil českobudějovický odchovanec Ondřej Bláha, ale nevydržel v ní ani do poloviny zápasu. Po čtyřech inkasovaných gólech zamířil na střídačku.



Čisté konto neudržel Jihočech v havířovských barvách ani celou minutu. Elitní formace Motoru podnikla smrtící výpad, na jehož konci si vyměnil kotouč Endál s Gilbertem a první jmenovaný dával už do prázdné klece.



Na druhý gól se čekalo jen do 7. minuty. Karabáček půjčil puk Kutlákovi a domácí kapitán zamířil výstavní dělovkou do horního růžku Bláhovy svatyně.



To byl přesně start, jaký mužstvo trenéra Prospala potřebuje. Hráči ve žlutých dresech se dostali do pohody, soupeře přehrávali a velkých šancí na jejich kontě přibývalo. Karabáček mířil jen těsně vedle, po obrovském závaru před havířovskou klecí neskončil kotouč za čárou spíše jen zázrakem a Doležal chtěl své sólo vyšperkovat snad až příliš.



„Měli jsme velmi dobrý začátek a hned v první minutě jsme dali gól, což bylo důležité. V první třetině jsme si vypracovali spoustu šancí a mohlo to být klidně 5:0. Doufám, že v takovém výkonu budeme pokračovat a zápas dotáhneme v klidu až do konce,“ zhodnotil první třetinu obránce Motoru Martin Jandus, na kterého tentokrát místo v sestavě nezbylo.



Poměr střel na branku 15:4 po první třetině jeho slova jen potvrzoval.



Po změně stran tempo hry nejprve malinko opadlo a ke slovu se začal dostávat také soupeř. Jenže orchestr kouče Prospala včas zpozorněl a brzy rozjásal Budvar arénu potřetí. S velkou chutí hrající Gilbertova formace rozpoutala v přesilovce před Bláhou doslova peklo a Endál svým druhým gólem v utkání zvýšil už na 3:0.



To ale nebylo zdaleka všechno. Obránce Plášil opět prokázal svůj přehled ve hře. Podržel kotouč, přesnou přihrávkou našel Bradleyho, který ho neměl problém z voleje napálit do sítě počtvrté. Pro Bláhu v brance soupeře zápas skončil a nahradil ho Matoušek.



Také on však inkasoval velice záhy. V přesilovce ho překonal báječnou bombou pod horní tyčku Kanaďan Gilbert a zaplněnou halu zněla „Pátá“.



Takhle hladový Motor po gólech už dlouho nebyl. Ještě před druhou sirénou se v další početní výhodě krásně trefil Doležal a zvýšil na 6:0. „Tohle je Motor,“ znělo spokojeným hledištěm. Sedmý gól, který dal Bradley, euforii ještě umocnil.



„V úvodu druhé třetiny se malinko zdálo, že se Havířov trochu probudil, ale jakmile dal Lukáš Endál druhý gól, tak už byl na ledě jenom jeden tým. Uklidnili jsme se, máme spoustu šancí a dáváme góly. Z naší strany je to parádní zápas. Možná nejlepší v sezoně,“ chválil Jandus své spoluhráče.



Hosté toužili alespoň po čestném úspěchu a v závěrečném dějství ho také dosáhli. Bednář nastřelil tyč a poté se Havířovští přece jen dočkali. V přesilovce pět na tři zaznamenal jejich čestný úspěch Seman.



Na průběh zbytku už to však nemohlo mít sebemenší vliv. Motor sice trochu sundal nohu z plynu, ale gólový apetit mu zůstal. Osmý zásah přidal pohotový šikula M. Novák a devátý Gilbert.



Natěšených šest tisíc diváků si žádalo desítku. Ta ale nepadla. Naopak Veselý upravil na konečných 9:2, ale výborný dojem ze zápasu to pokazit nemohlo.



Branky a nahrávky: 1. Endál (Gilbert, Fillman), 7. Kutlák (Karabáček), 26. Endál (M. Novák), 29. Bradley (Plášil), 32. Gilbert (Endál, Plášil), 37. Zd. Doležal (Bradley), 40. Bradley, 50. M. Novák, 51. Gilbert (M. Novák, Plášil) – 44. Seman (O. Procházka, Rehuš), 54. Veselý. Vyloučení: 3:6, využití: 4:1. Rozhodčí: Souček, Micka – Kreuzer, Polonyi. Diváci: 6056.

ČEZ Motor: Strmeň – Plášil, Vydarený, Fillman, Kutlák, Pavlin, Pýcha – Zd. Doležal, R. Přikryl, Heřman – Endál, Gilbert, M. Novák – Babka, Bradley, Karabáček – J. Doktor, Dančišin, Beránek – Dunn. Trenéři Prospal a Totter.

Hlasy trenérů - Václav Prospal (Motor): "Měli jsme výborný vstup do zápasu. Přestávka v soutěži nám přišla vhod. Kluci byli odpočatí a na soupeře jsme vletěli. Odehráli jsme velmi dobrou první třetinu. Důležité bylo, že jsme ve druhé přidali třetí a čtvrtý gól. Pak už nám to tam napadalo. Jsme rádi za tři body z utkání se silným soupeřem, který nás letos už dvakrát porazil."

Jiří Režnar (Havířov): "Z naší strany není co hodnotit. Dva dny se na zápas připravujeme a pak to dopadne takhle. Chystali jsme se na přesilovky soupeře a nakonec jsme z nich dostali čtyři góly. Od poloviny zápasu už jsme byli domácím jen slabším sparingpartnerem."