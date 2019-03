Bylo to skutečně možná o malinko těžší, než se na jihu Čech všeobecně čekalo, ale roli favorita českobudějovický tým splnil. Definitivně o postupu rozhodl v neděli v šestém duelu na ledě soupeře, který vyhrál 4:1. Jednoduché to ale v Havířově rozhodně neměl.

Soupeř totiž začal poměrně značným náporem a od druhé minuty vedl. V hektickém závěru první třetiny však hosté vyrovnali a od druhé třetiny už na ledě jasně dominovali. „Řekl bych, že se ukázala fyzická připravenost našich hráčů, za což jsem nesmírně rád. Týmy jako Havířov bojují, dokud je série vyrovnaná, a dávají do toho srdce. Soupeř mě také ničím nepřekvapil. Tušil jsem, že to nebude jednoduché. V základní části jsme s ním měli vyrovnanou bilanci a to se také potvrdilo. Má výborné trenéry. Hrál obětavě a bojoval ze všech sil. Za to, že domácím postupně došly síly, zaslouží kredit naši kluci, kteří dokázali pořád bruslit,“ ocenil výbornou kondiční připravenost svého týmu trenér Václav Prospal.

Za stavu 3:1 na zápasy promarnil Motor v pátek na domácím ledě první mečbol, když soupeři podlehl těsně 2:3. „Chtěli jsme to samozřejmě ukončit už v pátek doma v pěti zápasech. To se nám sice nepovedlo, ale důležité bylo, že jsme si hned dojeli pro výhru do Havířova,“ konstatuje.

Vítězný duel svých svěřenců sledoval Prospal z větší části jen z tribuny. Na konci první třetiny byl totiž vykázán ze střídačky. Všechno odstartoval hodně tvrdý, ale čistý hit Martina Heřmana na jednoho z lídrů domácího týmu Tomáše Gřeše. „Tam se otočil celý zápas, protože do té doby jsme byli pod tlakem. Domácí měli výborný start do zápasu, což se jim povedlo v sérii již poněkolikáté. Z toho jsem trochu zklamaný, že nám začátky utkání tolik nevycházely. Polovinu sezony jsme se totiž prezentovali tím, že jsme na soupeře od začátku vletěli, zatlačili ho a přestříleli. Z toho jsme dali nějaké góly a mohli hrát uvolněněji. Kdykoliv vedete, tak je vaše hra jednodušší a lehčí,“ je si trenér vědom.

Jeho týmu po inkasované brance nějaký čas trvalo, než se dostal do tempa. „Začalo to právě tím hitem Martina Heřmana. Byl to skutečně parádní a čistý zákrok. Velký hráč koukal do ledu na kotouč a dostal ťafku, že už se nezvedl. Nebyl v tom žádný zlý úmysl. Ještě jednou opakuji, byl to parádní čistý hit. Heřmi nevyskočil, prostě si ho jenom našel a trefil ho ramenem. Takhle by to mělo v play off vypadat. A nejenom v něm. V každém utkání,“ líbil se Prospalovi Heřmanův klasický strom.

Obraz hry na ledě jako by se od tohoto momentu úplně otočil. „Domácí začali být podráždění a kulminovalo to konfliktem s diváky,“ říká kouč, jenž se nechtíc ocitl v hlavní roli.

„Lidi za naší střídačkou na nás začali řvát, házet po nás kelímky s pivem a plivat. Stál jsem na střídačce nejvýš a hodně jsem to cítil. Tak jsem se otočil a vynadal jim. Bránil jsem se,“ vysvětluje.

Nejzuřivějšího fanouška postříkal lahví s vodou. „Měla tam být pořadatelská služba. Bylo to ostudné i pro trenéry z Havířova, protože za to nemohou a určitě se s něčím takovým nechtějí ztotožňovat. To vím (havířovský kouč Jiří Režnar poslal po utkání Václavu Prospalovi omluvnou textovou zprávu – pozn. red.). Za střídačkou má stát pořadatelská služba a dohlížet na pořádek. Když jsem sledoval zbytek zápasu z hlediště, tak už tam stáli dva chlapi v pořadatelských vestách a nic podobného se neopakovalo. Byl klid. To tak ale bývá, že se pár hloupých hulvátů potřebuje jít na hokej vyřvat. Ale nemohu po sobě nechat plivat i lít pivo,“ má zcela jasno.

Po konfliktu s diváky ale musel do kabiny. „Komunikace s rozhodčími proběhla naprosto v klidu. Nebylo tam mezi námi žádné nadávání. Prostě mi řekli, že podle regulí musím odejít ze střídačky, jinak jsou nuceni zápas kontumovat ve prospěch domácích. Já jsem jim samozřejmě řekl, že nikam nejdu, protože jsem nic špatného neudělal. Ale když zopakovali, že v tom případě jsou nuceni zápas kontumovat, tak to jsem pochopitelně nechtěl, abych negoval snažení celého týmu. Věděl jsem, že jsme na tom lépe fyzicky a zápas otočíme. Což se potvrdilo. Pauza nám paradoxně pomohla, protože kluci byli schopni vyrovnat ještě do konce první třetiny,“ nabízí svůj pohled na netradiční situaci z konci prvního dějství.

Vyrovnávací branka třicet vteřin před první sirénou s havířovskými hráči pořádně zamávala. „Potom už jsme byli jasně lepší. Když to přeženu, tak pak domácí čekali jen na poslední ránu z milosti,“ všiml si z tribuny.

Na střídačku už sice Prospal nemohl, ale o přestávce v kabině pokyny udílet mohl. „Byl jsem pouze vykázán ze střídačky. Alespoň věřím, tomu, že jsem v kabině mohl být,“ usměje se. „Po druhé třetině jsem slušně zaklepal na rozhodčí a byl jsem se zeptat, pokud bychom náhodou vyhráli, jestli mohu jít na led podat si ruku se soupeřem. Sudí byli celkově naprosto v klidu,“ ocenil.

Komunikace s nimi prý probíhala na úrovni. „Po zápase mi řekli: Pane Prospal, vy jste nám nic neudělal. Ale když vidíme, že se na střídačce něco děje, tak vás musíme vykázat. A vy jste po divácích stříkal vodu. Odpověděl jsem jim, že jsem se jenom bránil,“ komentuje ještě jednou celý incident. Zápasové sako však před startem semifinále musí do čistírny…

Vedení týmu převzal ve zbytku zápasu asistent Aleš Totter a na střídačku se přesunul také kondiční trenér Tomáš Cibulka. Beky si vzal na starosti masér Pavel Bláha. „Polda je bývalý obránce a trenér, má něco za sebou. Tak se přesunul k bekům a trošku tam s nimi spekuloval,“ směje se Prospal. „Aleš měl na starosti útočníky a zbytek střídačky. Bylo nás tam dost. Aleš Totter je kvalitní trenér. Jdeme vedle sebe stejnou cestou celý rok. Neměl jsem strach, že by to nezvládl. Klukům jsem navíc řekl před tím, než mě vykázali, že máme o motivaci navíc. A myslím si, že se k tomu také tak postavili,“ zdůrazní.

Na svého soupeře pro semifinále Motor stále ještě čeká a rozhodne se až v úterý večer, kdy bude Vsetín za stavu 3:3 na zápasy hostit v rozhodujícím sedmém duelu Prostějov. Pokud Valaši uspějí, střetnou se s Jihočechy a budou začínat doma. V opačném případě by se českobudějovický tým utkal s Kladnem a první dva zápasy by hrál doma.

Prospal si netroufá odhadnout, jak může úterní duel dopadnout. „V tipovacích soutěžích jsem nikdy nic nevyhrál. Spíš opačně,“ usměje se. „Ale myslím si, že pojedeme do Vsetína.“

Soupeře si však rozhodně nevybírá. Právě Vsetín by se mu ale zamlouval o něco víc, než Kladno s Jágrem a Plekancem. I když série s Valachy by znamenala hrát první dva duely na ledě soupeře. „Momentálně hrajeme daleko lépe venku než doma. Možná by pro nás bylo i lepší začít u soupeře. Navíc Vsetín by hrál ve čtvrtfinále o zápas víc než my a je to hodně vypjatá série. Fyzicky stojí oba celky spoustu sil,“ rozebírá semifinálové možnosti.

„Kladno má ve svém týmu velké osobnosti a bude odpočinutější. Sleduji i takové detaily. Ale pokud se chceme posunout dál, tak musíme porazit silného soupeře. To v každém případě. A ať je to jak chce, Vsetín i Kladno budou těžcí protivníci,“ dobře si uvědomuje.

Po postupu dostalo mužstvo dva dny volna a od středy už se zase začne připravovat na semifinále. „Pár hráčů má zdravotní problémy a kluci si potřebují především odpočinout. V této fázi sezony už to není o tréninku. Jde spíše o to, abychom šli do zápasů odpočinutí. Co jsi nenatrénoval do téhle doby, tak teď už nenatrénuješ. Pro nás je důležité, že jsme sérii ukončili alespoň v šesti zápasech, když už se nám to nepovedlo v pěti. Teď se nám pauza hodí a nachystáme se na těžkého soupeře, kterého dostaneme v každém případě,“ uzavírá Václav Prospal definitivně kapitolu čtvrtfinále play off.