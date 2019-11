Jihočeši si během pauzy odpočinuli, ale také poctivě trénovali. „Po zápase na Slavii dostali kluci dva dny volno. Další tři dny se normálně trénovalo. V pátek a v sobotu si znovu odpočinuli a pak už jsme od neděle směřovali přípravu na zápas s Jihlavou,“ přibližuje program týmu v průběhu přestávky trenér Václav Prospal.

Jeho tým drží desetizápasovou šňůru vítězných zápasů a z tohoto pohledu pauza asi nepřišla úplně vhod. „O tom se dá polemizovat,“ přikývne kouč. „Je odehraných dvacet zápasů, takže není špatné, že si mužstvo mohlo také odfrknout. Kluci si orazili a teď už se chystají na Jihlavu. Přestávka byla naplánovaná dopředu. Tak je to prostě dané. Jsme rádi, že se nám takhle daří. Ale teď nás čekají těžké zápasy, které nám napoví, jak na tom jsme,“ připomíná náročnou sérii nejbližších utkání.

Obránce Ivan Lytvynov a útočník Martin Beránek byli s národním týmem do dvaceti let na turnaji ve Finsku. Pro prvoligový klub je to bezpochyby výborná vizitka. „Pro náš klub je super, že máme dva hráče ve dvacítce,“ chválí i Prospal. „Pro oba kluky je to perfektní. Ivan u nás nastupuje pravidelně, Bery až tak ne. Ale kdykoliv oba hrají, tak se na ně mohu spolehnout,“ ocení. „Je dobře, že dostali takovou šanci a mohli si zahrát mezinárodní zápasy. Posune je to zase dál a vědí, že jsou v hledáčku reprezentačních trenérů.“

Pokud by se dostali do přípravného kempu i případně na šampionát hráčů do dvaceti let, byla by to ale pro trenéra Motoru také jistá komplikace. „Když budu mluvit naprosto otevřeně, tak svým způsobem by to komplikace byla. Na druhou stranu by pro kluky bylo skvělé, kdyby se dostali do přípravy a mohli se dostat na šampionát, který se navíc hraje u nás. Ale nebudeme si nic nalhávat, pro nás by to byla jistá potíž. Útočníků máme o dost víc než beků. Ivan by nám chyběl, ale poradili bychom si s tím,“ ujistí.

Středeční soupeř Jihočechů Jihlava měnil v průběhu přestávky trenéra. Dlouholetého kouče Petra Vlka nahradil Viktor Ujčík. „Určitě to pro mužstvo bude impulz. Budeme hrát proti týmu, který nechá na ledě všechno. Bude hrát pro nového trenéra. Všichni se budou chtít vytáhnout,“ dobře si Prospal uvědomuje. „Pod trenérem Vlkem hrála Jihlava dlouhodobě velmi dobře. Teď skončil. Na druhou stranu a se vším respektem k Jihlavě, musíme se starat o to, jak budeme hrát my. Musíme hrát tak, jako jsme odehráli druhou polovinu posledního zápasu na Slavii,“ přeje si.

Pro tradiční přípravu u videa je ale samozřejmě výměna trenéra v táboře soupeře trochu potíž. „Je fakt, že v minulosti žádné video nebylo. Připravil jsi se a šel hrát. Dneska je všechno tak zdokumentované, že hráči dostanou veškerý servis. Ale na ledě stejně musí zareagovat oni. To dělá hráče hráčem. Svým způsobem se to však dá nazvat určitým hrbolem na cestě, protože noví trenéři určitě přijdou s tím, že budou chtít něco trochu pozměnit. Uvidíme až v zápase. Ale jak už jsem řekl. S veškerým respektem k Jihlavě, potřebujeme hrát tak, jako jsme se dokázali prezentovat třeba ve třetí třetině na Slavii. Pak by to mělo být v pořádku,“ je přesvědčen.

Jihlava patří k největším překvapením letošního ročníku. Jenže v tom negativním směru. Aktuální devátá příčka absolutně nesplňuje představy ambiciózního klubu. Proto také došlo k výměně trenéra. „Pro mě je překvapením, kde se Jihlava výsledkově nachází a jakým stylem hry se letos prezentuje,“ souhlasně přikývne.

V sestavě Motoru po krátké zdravotní pauze opět figuruje obránce Jakub Suchánek, jenž stihl odehrát už poslední zápas na Slavii. Mimo hru tak zůstává jen další bek Žiga Pavlin. „Pomalu se zapojuje do tréninku. Stále ho trochu zlobí záda a u něj bude asi třeba trochu víc trpělivosti. Ale snad už to bude lepší,“ věří kouč.

Z více než měsíčního hostování v extraligových Pardubicích se vrátil útočník Jan Kloz. Trenéři tak mají najednou k dispozici patnáct adeptů na dvanáct až třináct míst v útočné vozbě. „Uvidíme, jak to poskládáme. Ale mohu říct, že teď si ani jeden z útočníků nezaslouží, abych ho vyndal ze sestavy. Všichni se rozehráli k dobrým výkonům. Někdo ale prostě mimo zůstat musí,“ jen pokrčí rameny. „Jsou to však pro nás příjemné starosti. V tom je obrovský rozdíl proti minulé sezoně, kdy jsme neměli kam sáhnout. Letos je konkurence v týmu daleko větší a podle toho také vypadají výkony některých hráčů,“ dodá.

Prospal věří, že Klozovi pobyt v extraligovém klubu prospěl. „Honza je chytrý hokejista, který potřebuje hrát. Jeho největší předností je rozehrání kotouče. Potřebuje hrát přesilovky a nejdůležitější momenty zápasů. Není to žádný rychlík, to určitě ne. Ale líbil se mi už loni a chtěl jsem, aby nám přišel pomoci na konec sezony. To se nepovedlo a odešel do Pardubic. Teď pevně věřím, že bude daleko lepší, než když odcházel. On sám věděl, že to nebylo ono, i když nějaké body posbíral. Díky tomu, že jsme měli dostatek hráčů, tak jsme ho mohli uvolnit do Pardubic, kterého ho znovu chtěly. Teď je ale tady a potřebujeme, aby hrál dobře za nás.“

Vedení klubu spolu s trenéry nadále přemýšlí také o posílení kádru. Hlavně v obranných řadách. „Pořád se díváme po možných posilách. Určitě nechceme dopadnout jako loni, kdy jsme dohrávali se třemi juniory v sestavě. To nebylo fér vůči organizaci i fanouškům. Budeme se snažit, aby tým byl dobře připravený na rozhodující část sezony. Jak hokejově, tak i početně pro případ, že by nás postihla stejná marodka jako před rokem. Loni jsme měli v kádru málo hráčů,“ připustí.

O možném doplnění kádru v klubu uvažují i přesto, že aktuálně mají hráčů dost. „Teď máme šest zdravých beků, kteří nám hrají velmi dobře a není důvod do nich sahat. Postupem času ale chceme přivést hráče na role, které jim budeme nabízet. Nepřivedeme někoho, kdo by přicházel jako první nebo druhý bek, a pak nehrál. Důležité je, aby hráči, kteří přijdou, potom nedělali nepořádek v kabině. Musí být dopředu srozuměni se svou rolí v týmu,“ nechce však kouč posilovat za každou cenu.