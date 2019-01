České Budějovice – Do roku 2019 vstupuje s vizitkou nejproduktivnějšího hráče hokejistů ČEZ Motoru, který ve 36 zápasech nasbíral 32 body za třináct gólů a devatenáct asistencí. Ve čtvrtek čeká útočníka Martina Nováka (30 let) a jeho spoluhráče těžký zápas v Třebíči (17.30), kterou letos v první Chance lize ještě nedokázali porazit.

Martin Novák | Foto: Deník/ Jan Škrle

Před vánočními svátky jste odehráli výborný zápas s Kladnem, potom jste ale propadli v Havířově i doma s Ústím. Čím si vysvětlujete nevyrovnanost výkonů, která vás provází už delší dobu?

Když hrajeme proti Kladnu nebo třeba Jihlavě, tak vycházíme více ze zabezpečené obrany. S dalšími soupeři jsme nebyli ve hře dozadu tak důslední a oni se dostávají do brejků. Z toho pak mají šance. Neplnili jsme náš herní plán a hlavně kvůli tomu jsme nedosáhli na body.



Naposledy jste doma s Ústím odehráli první dvě třetiny opravdu špatně a zdálo se, že ani nasazení z vaší strany nebylo stoprocentní.

Všichni jsme byli v šatně naštvaní, že nám to nejde. Chtěli jsme samozřejmě hrát úplně jinak, ale prostě nám to nešlo. Kolikrát to vypadá, že se člověk nesnaží, ale někdy to fakt nejde. Pro lidi na tribuně to nedělá dobrý dojem, to je jasné. Ale v kabině rozhodně nebyl nikdo, kdo by se na to vykašlal. Všichni jsme hráli špatně a kvůli tomu jsme neudělali body.



Mohli dojít k nějakému podvědomému podcenění soupeře, který přijel jako poslední celek tabulky?

Bavili jsme se o tom i v kabině v tom smyslu, že Ústí sice bylo poslední, ale jenom z toho důvodu, že mu pět nejlepších hráčů chybělo více než polovinu sezony. Kdyby tomu tak nebylo, tak by klidně mohlo hrát o první osmičku. Hlavně útok mají Ústečtí opravdu silný. Roubík, Melka, Merta, Jánský. To jsou výborní hráči. I tak bychom ale měli potvrdit rozdíl v tabulce, což se nám bohužel nepovedlo.



V reakci na špatný výkon s Ústím jste dostali od trenéra Prospala dva tréninky navíc. Jak jste to vzali, že jste šli trénovat i na Silvestra?

Určitě z toho nikdo neměl radost. Spousta kluků už měla nějaké své plány. Ale jsme profesionálové a musíme to respektovat. Třeba nás to vybičuje k lepším výkonům, aby se to už neopakovalo (úsměv).



Velkým problémem vašeho týmu je produktivita. Góly dáváte skutečně těžko. Daří se vám je střílet alespoň na tréninku?

Na tréninku to tam celkem sypeme. Nevím, jestli na nás v zápasech leží nějaká deka nebo křeč. Bojíme se to vzít na sebe. S Ústím dal oba góly obránce Čenda Pýcha. Útočníci jsme nedali už sedm třetin za sebou gól, což je hrozné. Musíme se ještě více tlačit do branky a nějak to tam dostrkat.



Zatímco v jiných řadách se sestava dost točí, vaše formace zůstává celkem stabilní. Je to podle vás velká výhoda?

Určitě je to dobře. I když občas není špatné, když se během zápasu se sestavou zamíchá a přinese to nějaký impulz. Na další utkání se pak ale vrátíme zase k sobě. Podle mého je vždycky lepší, když jsou hráči z dlouhodobějšího hlediska pohromadě. Jeden od druhého potom ví, co může očekávat. Je jedině pozitivní, když spolu hrajete delší dobu.



To se týká i přesilovek, které se vám nevedou prakticky od začátku sezony. Kde je zakopaný pes?

Kolikrát se v přesilovkách snažíme hodně střílet, ale nedaří se nám dostat puk až do branky. Často trefujeme blokující soupeřovy hráče. Podle mě je důležité hlavně dostat kotouč až na branku. A nemusí to nutně být nějaká velká bomba. Puk ale prostě musí dojít až do brankoviště, kde stojí spoluhráči. A pak už to tam nějak dokopat. Poslední dobou skutečně hodně trefujeme protihráče.



Jsou odehrané dvě třetiny základní části soutěže. Čekal jste, že bude na čele Jihlava s takovým náskokem?

Bylo mi jasné, že se Jihlava zvedne, i když měla pomalejší rozjezd. Soutěž je ale hrozně vyrovnaná. Každý může porazit každého, o čemž jsme se sami přesvědčili. Samozřejmě bychom se na prvním místě raději viděli my. Zbývá ještě dvacet kol a uvidíme, jak se situace na špičce tabulky vyvine. Bude to ještě zajímavé.



Pošilháváte stále ještě také po Jihlavě na prvním místě, nebo jaký máte cíl pro zbytek základní části soutěže?

Vždycky se to dá nějak dotáhnout. Pro nás je ale důležité vybojovat si takovou pozici, abychom v play off začínali vždycky doma. To znamená být do druhého místa.



Čeká vás duel v Třebíči, se kterou jste odehráli dva ne úplně šťastné zápasy a zatím jste ji nedokázali porazit.

V Třebíči jsme vedli ještě dvacet vteřin před koncem. Po naší chybě ale soupeř vyrovnal a na nájezdy jsme prohráli. Domácí zápas jsme hráli hned poté, kdy nám zkontumovali dvě utkání, a ležela na nás deka. Naopak soupeři tam spadlo úplně všechno a podlehli jsme 0:4.